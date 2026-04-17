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Belen Rodriguez svela in tv nuovi dettagli sul presunto tradimento di De Martino

Belen Rodriguez svela in tv nuovi dettagli sul presunto tradimento di De Martino

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino in tv

Chi: Belen Rodriguez, 41 anni, showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino. Cosa: torna a parlare, seppur con cautela, del presunto tradimento del conduttore con Alessia Marcuzzi e del loro passato sentimentale. Dove: sul palco di “Stanno Tutti Invitati”, show in prima serata su Canale 5, all’interno del “Piodcast” di Pio e Amedeo, registrato alla ChorousLife Arena di Bergamo. Quando: nella più recente puntata del programma, andata in onda in questi giorni. Perché: la conversazione, tra ironia e allusioni, riaccende l’attenzione pubblica sulle dinamiche private della coppia, sul caso Marcuzzi e sul nuovo corso professionale e sentimentale di entrambi, in vista anche dei progetti futuri di De Martino, incluso Sanremo 2027.

In sintesi:

  • Belen Rodriguez torna in tv sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi.
  • La showgirl dribbla le domande dirette: “Sono cose da chiedere a lui”.
  • Frecciate ironiche su ex celebri: da Andrea Iannone a Fabrizio Corona.
  • Belen rivela: “Per la prima volta il mio cuore non batte per nessuno”.

Le frecciate di Belen tra Piodcast, ex famosi e caso Marcuzzi

Ospite di “Stanno Tutti Invitati” su Canale 5, Belen Rodriguez accetta il terreno scivoloso del “Piodcast”. In abito a pois e tono sorridente, affronta le domande più spinose di Pio e Amedeo senza mai alzare i toni.

Si parte dalla carriera di Stefano De Martino, oggi volto di Affari Tuoi e designato alla conduzione di Sanremo 2027. *“Io vedo sempre Stefano la sera ad Affari Tuoi”*, dice, aggiungendo: *“Sono molto felice per lui. Se vado a Sanremo? Se mi chiama perché no…”*.

Quando il discorso vira sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, la 41enne non conferma né smentisce. Alla domanda su come lo avrebbe scoperto, replica: *“Basta, è passato. Non mi ricordo come è successo, sono cose che capitano”*. Incalzata da Amedeo sul gossip del 2018, chiude: *“Sono cose che forse dovresti chiedere a lui”*.

Non mancano le battute sugli ex: alla provocazione *“Tra Stefano e Andrea Iannone, chi si è rifatto di più?”*, Belen scherza: *“È una bella sfida. Io non ho mai guardato il portafoglio degli uomini: il parrucchiere, il ballerino… il carcerato!”*, citando esplicitamente anche Fabrizio Corona.

Il nuovo equilibrio di Belen e l’effetto sul futuro mediatico

Nella parte finale dell’intervista, Belen Rodriguez lascia intravedere una fase inedita della propria vita privata. Dopo anni di relazioni mediatiche, afferma: *“Per adesso il mio cuore non batte per nessuno per la prima volta in 20 anni”*. Una frase che segna, almeno pubblicamente, una pausa dal continuo intreccio tra sentimenti e cronaca rosa.

La scelta di non attaccare direttamente Stefano De Martino e di definire la vicenda come *“cose risolte in modo personale, tra noi”* segnala una strategia comunicativa più controllata, utile a tutelare l’immagine di entrambi, oggi legati anche da progetti professionali e dalla gestione familiare.

Per il pubblico di Canale 5 e per gli osservatori tv, l’uscita di Belen si incastra nel rilancio di De Martino verso Sanremo 2027 e conferma come la loro storia continui a influenzare narrative, ascolti e dinamiche di interesse su social e palinsesti generalisti.

FAQ

Cosa ha detto Belen su Stefano De Martino a Stanno Tutti Invitati?

Belen ha parlato con cautela del presunto tradimento, evitando conferme dirette e ripetendo che sono questioni da chiedere a Stefano e risolte privatamente.

Belen ha confermato il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi?

No, Belen non ha confermato. Ha definito l’episodio come passato, dicendo che *“sono cose che capitano”* e spostando l’attenzione su De Martino.

Qual è oggi il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Il rapporto appare civile e gestito in modo privato. Belen si dice felice dei successi professionali di Stefano e non alimenta nuove polemiche pubbliche.

Belen è attualmente fidanzata o single dopo l’intervista?

Sì, Belen si è dichiarata single. Ha spiegato che, per la prima volta dopo vent’anni, il suo cuore non batte per nessuno, segnando una fase di pausa sentimentale.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo su Belen Rodriguez?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi redazionale di contenuti provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.

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