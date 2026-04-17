Home / SPETTACOLI & CINEMA / Belen Rodriguez svela in tv nuovi dettagli sul presunto tradimento di De Martino

Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino in tv

Chi: Belen Rodriguez, 41 anni, showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino. Cosa: torna a parlare, seppur con cautela, del presunto tradimento del conduttore con Alessia Marcuzzi e del loro passato sentimentale. Dove: sul palco di “Stanno Tutti Invitati”, show in prima serata su Canale 5, all’interno del “Piodcast” di Pio e Amedeo, registrato alla ChorousLife Arena di Bergamo. Quando: nella più recente puntata del programma, andata in onda in questi giorni. Perché: la conversazione, tra ironia e allusioni, riaccende l’attenzione pubblica sulle dinamiche private della coppia, sul caso Marcuzzi e sul nuovo corso professionale e sentimentale di entrambi, in vista anche dei progetti futuri di De Martino, incluso Sanremo 2027.

In sintesi:

Belen Rodriguez torna in tv sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi .

torna in tv sul presunto tradimento di con . La showgirl dribbla le domande dirette: “Sono cose da chiedere a lui” .

. Frecciate ironiche su ex celebri: da Andrea Iannone a Fabrizio Corona .

a . Belen rivela: “Per la prima volta il mio cuore non batte per nessuno”.

Le frecciate di Belen tra Piodcast, ex famosi e caso Marcuzzi

Ospite di “Stanno Tutti Invitati” su Canale 5, Belen Rodriguez accetta il terreno scivoloso del “Piodcast”. In abito a pois e tono sorridente, affronta le domande più spinose di Pio e Amedeo senza mai alzare i toni.

Si parte dalla carriera di Stefano De Martino, oggi volto di Affari Tuoi e designato alla conduzione di Sanremo 2027. *“Io vedo sempre Stefano la sera ad Affari Tuoi”*, dice, aggiungendo: *“Sono molto felice per lui. Se vado a Sanremo? Se mi chiama perché no…”*.

Quando il discorso vira sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, la 41enne non conferma né smentisce. Alla domanda su come lo avrebbe scoperto, replica: *“Basta, è passato. Non mi ricordo come è successo, sono cose che capitano”*. Incalzata da Amedeo sul gossip del 2018, chiude: *“Sono cose che forse dovresti chiedere a lui”*.

Non mancano le battute sugli ex: alla provocazione *“Tra Stefano e Andrea Iannone, chi si è rifatto di più?”*, Belen scherza: *“È una bella sfida. Io non ho mai guardato il portafoglio degli uomini: il parrucchiere, il ballerino… il carcerato!”*, citando esplicitamente anche Fabrizio Corona.

Il nuovo equilibrio di Belen e l’effetto sul futuro mediatico

Nella parte finale dell’intervista, Belen Rodriguez lascia intravedere una fase inedita della propria vita privata. Dopo anni di relazioni mediatiche, afferma: *“Per adesso il mio cuore non batte per nessuno per la prima volta in 20 anni”*. Una frase che segna, almeno pubblicamente, una pausa dal continuo intreccio tra sentimenti e cronaca rosa.

La scelta di non attaccare direttamente Stefano De Martino e di definire la vicenda come *“cose risolte in modo personale, tra noi”* segnala una strategia comunicativa più controllata, utile a tutelare l’immagine di entrambi, oggi legati anche da progetti professionali e dalla gestione familiare.

Per il pubblico di Canale 5 e per gli osservatori tv, l’uscita di Belen si incastra nel rilancio di De Martino verso Sanremo 2027 e conferma come la loro storia continui a influenzare narrative, ascolti e dinamiche di interesse su social e palinsesti generalisti.

FAQ

Cosa ha detto Belen su Stefano De Martino a Stanno Tutti Invitati?

Belen ha parlato con cautela del presunto tradimento, evitando conferme dirette e ripetendo che sono questioni da chiedere a Stefano e risolte privatamente.

Belen ha confermato il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi?

No, Belen non ha confermato. Ha definito l’episodio come passato, dicendo che *“sono cose che capitano”* e spostando l’attenzione su De Martino.

Qual è oggi il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Il rapporto appare civile e gestito in modo privato. Belen si dice felice dei successi professionali di Stefano e non alimenta nuove polemiche pubbliche.

Belen è attualmente fidanzata o single dopo l’intervista?

Sì, Belen si è dichiarata single. Ha spiegato che, per la prima volta dopo vent’anni, il suo cuore non batte per nessuno, segnando una fase di pausa sentimentale.

Da quali fonti è stato elaborato questo articolo su Belen Rodriguez?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una sintesi redazionale di contenuti provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.