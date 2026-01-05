Tyra Sanchez accusa RuPaul: rivelazioni shock e ferite nascoste che cambiano la narrativa di Drag Race

Accuse e motivazioni della causa

Tyra Sanchez, oggi nota come James Ross, ha intentato causa contro RuPaul, Michelle Visage e World of Wonder per presunta infliczione intenzionale di stress emotivo, diffamazione, falsa rappresentazione e interferenza con opportunità economiche. Nella denuncia Ross sostiene un decennale schema coordinato per screditarne la reputazione, fomentare odio e ostracismo nell’industria dell’intrattenimento e presso il pubblico. Secondo l’attore, dichiarazioni e contenuti mediatici avrebbero alimentato campagne di molestie e minacce, con ricadute su lavoro, guadagni e sicurezza personale. L’azione legale punta a riconoscere responsabilità e nesso causale tra tali condotte e i danni subiti.

Episodi chiave e reazioni pubbliche

Nel 2010 Michelle Visage, promuovendo la Stagione 3, affermò che avrebbe sostenuto Raven come vincitrice della Stagione 2, riaccendendo contestazioni sulla vittoria di Tyra Sanchez. Al DragCon 2017, una domanda approvata dallo staff di World of Wonder avrebbe mirato a umiliare Ross. Nel 2018 una presunta falsa segnalazione alla LAPD lo accusò di minacce alla DragCon, poi ritenute infondate. In All Stars vari riferimenti televisivi avrebbero alimentato ostilità online. L’8 gennaio 2025 RuPaul pubblicò uno sketch con uno schiaffo a Tyra, percepito dall’attore come provocazione e ulteriore delegittimazione.

Richieste legali e possibili conseguenze

James Ross chiede risarcimenti compensativi e punitivi, oltre a provvedimenti dichiarativi che attestino condotte illecite di RuPaul, Michelle Visage e World of Wonder. Le voci di danno indicate includono perdita di ingaggi e capacità di guadagno, grave pregiudizio reputazionale, molestie e minacce, nonché sofferenze emotive e timori per la sicurezza. In caso di accoglimento, il tribunale potrebbe quantificare un maxi indennizzo e imporre rimedi volti a correggere il racconto pubblico contestato. Un esito favorevole avrebbe ripercussioni sull’immagine dei convenuti e sulla gestione comunicativa di Drag Race.

