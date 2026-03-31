Home / EDITORE3 / Eurozona inflazione risale oltre il target Bce e aumenta la pressione sulle prossime decisioni sui tassi

Inflazione Eurozona in accelerazione a marzo: il ruolo chiave dell’energia

L’inflazione nell’Eurozona è risalita a marzo al 2,5% annuo, dal 1,9% di febbraio, secondo la stima flash di Eurostat.

Il rialzo riguarda l’intera area euro e arriva in una fase cruciale per le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea.

Il principale motore dell’aumento è l’energia, tornata a correre con un +4,9% annuo dopo il -3,1% di febbraio, mentre le altre componenti dell’indice dei prezzi al consumo mostrano segnali più moderati.

Questa dinamica, registrata a marzo 2026, riapre il dibattito su quando e quanto la BCE potrà allentare la stretta sui tassi, poiché un’inflazione sopra il target del 2% rende più complesso un rapido cambio di rotta.

In sintesi:

Inflazione Eurozona al 2,5% annuo a marzo, dal 1,9% di febbraio.

Energia in forte rialzo: +4,9% annuo dopo il -3,1% di febbraio.

Inflazione core (al netto energia) al 2,3%, in lieve calo.

Servizi e alimentari rallentano, beni industriali quasi fermi.

Al netto dell’energia, l’inflazione dell’area euro scende al 2,3%, appena sotto il 2,4% registrato a febbraio.

I servizi segnano un tasso annuo del 3,2% (da 3,4%), confermandosi la componente strutturalmente più rigida dell’indice dei prezzi.

I prodotti alimentari, alcolici e tabacco crescono del 2,4% (dal 2,5%), mentre i beni industriali non energetici rallentano allo 0,5% annuo, contro lo 0,7% del mese precedente.

Nel complesso, la fiammata dell’energia maschera un quadro sottostante in graduale raffreddamento, in linea con l’obiettivo della BCE di riportare l’inflazione stabilmente vicino al 2% senza soffocare la crescita.

Tuttavia, la volatilità dei mercati energetici mantiene elevato il rischio di nuove sorprese al rialzo, rendendo più prudente l’eventuale riduzione dei tassi ufficiali nei prossimi mesi.

Energia protagonista e margini di manovra per la BCE

L’impennata dell’energia al +4,9% annuo rappresenta il principale fattore di rischio per la traiettoria disinflazionistica dell’Eurozona.

Dopo mesi di contributo negativo, carburanti e costi energetici tornano a spingere l’indice generale dei prezzi, incidendo direttamente su famiglie e imprese.

Parallelamente, il rallentamento di servizi, alimentari e beni industriali indica che le pressioni interne sui prezzi si stanno progressivamente allentando, in risposta ai tassi elevati e al rallentamento dell’attività economica.

Per la BCE, il segnale è duplice: da un lato l’inflazione di fondo si muove nella direzione corretta; dall’altro la componente energetica, difficilmente controllabile con gli strumenti monetari, continua a minare la piena stabilizzazione dei prezzi.

Questo quadro suggerisce una strategia di uscita molto graduale dalla stretta monetaria, con tagli ai tassi possibili, ma subordinati alla conferma, nei prossimi mesi, del raffreddamento dell’inflazione core.

Prospettive future per famiglie, imprese e politica economica

Se la spinta energetica dovesse proseguire, famiglie e imprese dell’Eurozona potrebbero affrontare nuovi incrementi delle bollette e dei costi operativi.

Ciò ridurrebbe il potere d’acquisto reale e i margini delle aziende, soprattutto nei settori energivori.

Al tempo stesso, un’inflazione di fondo in calo apre spazi per interventi mirati di sostegno a redditi e investimenti, senza compromettere la credibilità anti-inflazionistica della BCE.

Nei prossimi trimestri, la combinazione tra andamento dell’energia, salari e produttività determinerà se l’area euro potrà consolidare una “soft landing” o se saranno necessari nuovi correttivi di politica fiscale e monetaria.

FAQ

Qual è il nuovo livello dell’inflazione nell’Eurozona a marzo 2026?

Secondo la stima flash di Eurostat, l’inflazione nell’Eurozona è salita al 2,5% annuo, in aumento rispetto al 1,9% di febbraio.

Quanto è aumentato il prezzo dell’energia nell’area euro?

L’energia ha registrato un incremento annuo del 4,9%, dopo il -3,1% di febbraio, tornando a essere il principale motore dell’inflazione.

Che cosa indica l’inflazione core nell’Eurozona a marzo?

L’inflazione al netto dell’energia si attesta al 2,3% annuo, in lieve calo rispetto al 2,4% di febbraio, segnalando un graduale raffreddamento.

Come reagirà la BCE di fronte a questi ultimi dati sull’inflazione?

È probabile che la BCE mantenga un approccio prudente, valutando eventuali tagli dei tassi solo dopo conferme di ulteriore discesa dell’inflazione core.

Da dove provengono i dati e le informazioni utilizzate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.