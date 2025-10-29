AssetCrypto nuova piattaforma di finanza digitale innovativa per investimenti e informazioni multimediali aggiornate

AssetCrypto nuova piattaforma di finanza digitale innovativa per investimenti e informazioni multimediali aggiornate

AssetCrypto, il nuovo sistema informativo per la finanza digitale

AssetCrypto rappresenta un’avanguardia nel panorama dell’informazione finanziaria digitale italiana. Ideato per supportare professionisti e investitori interessati al mondo in rapidissima evoluzione della finanza digitale e delle criptovalute, questo nuovo sistema informativo multimediale si propone come punto di riferimento autorevole e aggiornato. Grazie a contenuti strutturati e strumenti innovativi, AssetCrypto colma un gap informativo in un comparto in forte espansione, fornendo competenze fondamentali per orientarsi in un mercato ancora in fase di regolamentazione e consolidamento.

Il progetto si rivolge a una platea qualificata di quasi 3 milioni di investitori italiani, proponendosi di costruire un ponte concreto tra la finanza tradizionale e l’ecosistema digitale emergente. In questo modo, AssetCrypto si configura non solo come fonte di aggiornamento, ma anche come vera e propria piattaforma di formazione e approfondimento, inserita in un contesto normativo in continuo sviluppo. L’obiettivo è offrire strumenti informativi affidabili e puntuali, indispensabili per operare con consapevolezza in un settore caratterizzato da dinamiche complesse e opportunità inedite.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

AssetCrypto” integra un magazine cartaceo mensile, arricchito da un sito web completo di podcast, video e newsletter giornaliere, oltre ad una presenza attiva sui social media. Questo approccio multicanale assicura una diffusione capillare e una fruizione dei contenuti flessibile, pensata per rispondere alle diverse esigenze degli operatori e degli investitori interessati al mondo degli asset digitali.

Il team editoriale e le collaborazioni di AssetCrypto

AssetCrypto nasce sotto la guida esperta di un team editoriale di alto profilo, coordinato da Marco Barlassina, professionista con una solida esperienza maturata in testate di rilievo come Forbes, Capital e Patrimoni. La direzione editoriale assicura una linea precisa e rigorosa, volta a garantire contenuti scelti con accuratezza e sempre aggiornati sulle dinamiche di un settore in continua trasformazione.

Il progetto editoriale è promosso da Media Key, casa editrice nota per la lunga storia nel campo della finanza e dell’editoria specializzata, sotto la leadership di Denis Masetti. La collaborazione con figure di spicco nell’ambito legale, finanziario e tecnologico arricchisce ulteriormente il valore delle pubblicazioni e dei contenuti multimediali offerti da AssetCrypto.

Questa rete di competenze e partnership strategiche consente di coprire in modo capillare i diversi aspetti normativi, fiscali e di mercato relativi agli asset digitali, rispondendo in modo puntuale alle esigenze di professionisti, consulenti e investitori. La sinergia tra esperienza editoriale consolidata e know-how specialistico rappresenta dunque uno dei pilastri fondamentali per posizionare AssetCrypto come riferimento autorevole nel panorama italiano della finanza digitale.

Contenuti e strumenti per professionisti e investitori

AssetCrypto mette a disposizione un ventaglio di contenuti e strumenti pensati per soddisfare le esigenze sia dei professionisti finanziari sia dei privati investitori, offrendo un supporto informativo completo e aggiornato. Il magazine mensile approfondisce temi di grande attualità, quali l’evoluzione normativa, le strategie di investimento e le novità dei principali player del mercato crypto, con contributi di esperti legali e finanziari che analizzano le implicazioni pratiche e regolamentari.

Attraverso il sito web e le piattaforme digitali collegate, gli utenti accedono a contenuti multimediali come podcast, video e newsletter quotidiane che garantiscono un aggiornamento costante e immediato. Le rubriche dedicate spaziano dall’analisi dei mercati digitali alle strategie di gestione del portafoglio, fino a sezioni specifiche sull’educazione finanziaria, con focus su temi rilevanti come lo staking o gli aspetti fiscali legati agli asset digitali. Questo approccio integrato consente a AssetCrypto di rappresentare un punto di riferimento essenziale per chi opera in un settore in rapida evoluzione e richiede informazioni precise e tempestive.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 