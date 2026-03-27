Ascolti TV domina boom Italia supera dieci milioni di telespettatori

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Italia-Irlanda del Nord domina gli ascolti TV del 26 marzo 2026

Giovedì 26 marzo 2026 la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord, in onda su Rai1, ha monopolizzato il prime time televisivo italiano. La partita, disputata in campo neutro ma seguita da casa da oltre 10 milioni di spettatori, ha raggiunto il 43,8% di share, ridisegnando gli equilibri tra generaliste e canali tematici.

Il dato conferma il ruolo trainante del calcio per il servizio pubblico e incide sull’andamento di tutte le altre reti, a partire da Canale5, dove la soap turca Forbidden Fruit si è fermata all’11,7%.

L’intera giornata Auditel mostra una forte polarizzazione sull’offerta informativa e sportiva della Rai, con TG1 leader assoluto dei notiziari e numeri robusti per gli approfondimenti di access e seconda serata.

In sintesi:

Italia-Irlanda del Nord su Rai1 supera i 10 milioni e sfiora il 44% di share.

su Rai1 supera i 10 milioni e sfiora il 44% di share. Forbidden Fruit su Canale5 si ferma all’11,7%, penalizzata dalla partita della Nazionale.

su Canale5 si ferma all’11,7%, penalizzata dalla partita della Nazionale. Access prime time solido per La Ruota della Fortuna e Otto e Mezzo .

e . Nel daytime svettano Forum, È Sempre Mezzogiorno, Geo e i TG Rai e Mediaset.

Rai trainata dalla Nazionale: confronto tra prime time e daytime

Nel prime time, Rai1 con Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Irlanda del Nord totalizza 10.036.000 spettatori (43,8%). Canale5 risponde con Forbidden Fruit a 2.010.000 spettatori (11,7%), mentre su La7 Piazzapulita tiene 959.000 spettatori (6,5%).

Tra i film, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia1 ottiene 939.000 spettatori (5%), Splendida Cornice su Rai3 1.019.000 (6%) e Dritto e Rovescio su Rete4 720.000 (5,3%). Spiccano sul target giovane Pechino Express su SkyUno (315.000, 1,5%) e Only Fun – Comico Show sul Nove (675.000, 4%).

In access, La Ruota della Fortuna su Canale5 tiene il 18,8% (4.427.000) pur contro il traino calcistico, mentre Otto e Mezzo su La7 conferma la sua centralità politica con 1.574.000 spettatori (6,6%). Nel preserale, L’Eredità su Rai1 domina al 28,5% (5.006.000), con Caduta Libera su Canale5 al 15,9% (2.560.000) e la Under 21 di Rai2 al 5,1%.

Tendenze di giornata e prospettive per palinsesti e mercato pubblicitario

Nel mattino, l’informazione generalista resta cardine: TG5 Mattina (23%) e Unomattina (19,4%) consolidano la fascia, mentre su Rete4 cresce l’area soap con Terra Amara al 6,1%.

A mezzogiorno emergono Forum su Canale5 (18,4%) e È Sempre Mezzogiorno su Rai1 (17,2%), mentre Elisir su Rai3 svetta all’8,1%, confermando la domanda di contenuti medico-scientifici affidabili.

Nel pomeriggio il duello Rai1–Canale5 resta serrato: La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore e Vita in Diretta costruiscono il blocco informativo-narrativo del servizio pubblico; dall’altra parte Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne, La Forza di una Donna e Amici mantengono la leadership commerciale. Ottime performance per Geo su Rai3 (11,6%), segnale della forza del factual green.

In seconda serata, Porta a Porta torna in doppia cifra (11,3%), indice di rinnovato interesse per il talk politico di approfondimento, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo sul Nove consolida il ruolo del brand anche fuori dalla generalista.

FAQ

Quanti spettatori ha avuto Italia-Irlanda del Nord su Rai1?

La partita di qualificazione ai Mondiali 2026 Italia-Irlanda del Nord ha registrato 10.036.000 spettatori medi, con uno share del 43,8% su Rai1.

Come è andata Forbidden Fruit nel prime time di Canale5?

La soap turca Forbidden Fruit su Canale5 ha conquistato 2.010.000 spettatori, pari all’11,7% di share, nettamente penalizzata dalla concorrenza della partita.

Quale programma ha vinto la fascia preserale del 26 marzo 2026?

La fascia preserale è stata vinta da L’Eredità su Rai1, che ha totalizzato 5.006.000 spettatori e il 28,5% di share, distanziando nettamente Caduta Libera.

Quali sono stati i telegiornali più seguiti nella giornata?

I telegiornali più seguiti sono stati il TG1 delle 20 con 5.367.000 spettatori (27,3% di share) e il TG5 delle 20 con 3.748.000 spettatori (18,7%).

Da quali fonti provengono i dati sugli ascolti televisivi?

I dati e le informazioni sono frutto di una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.