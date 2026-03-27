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Grande Fratello Vip, anticipazioni serata tra nomination, eliminazioni e sondaggi

Grande Fratello Vip, anticipazioni serata tra nomination, eliminazioni e sondaggi

Grande Fratello Vip 2026: cosa succede nella quarta puntata del 27 marzo

Il 27 marzo 2026, in prima serata da Cologno Monzese su Canale 5, torna la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 condotta da Ilary Blasi. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli analizzeranno tensioni, liti e strategie dei concorrenti.
Al centro della serata, il duro scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini, il televoto che deciderà immunità e gerarchie nel cast, oltre agli aggiornamenti sul leggero malore avuto dalla Mussolini in casa.

L’obiettivo della puntata è chiarire gli equilibri reali tra i vipponi, trasformando un televoto apparentemente “di salvataggio” in un passaggio chiave per le dinamiche di gioco e per gli ascolti Mediaset.

In sintesi:

  • Scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini dopo le accuse di falsità.
  • Malore di Alessandra Mussolini in casa: intervento medico immediato, condizioni ora stabili.
  • Televoto decisivo: il più votato tra quattro vip sarà immune e influente sulle nomination.
  • Doppio appuntamento settimanale del GF Vip 2026 e diretta h24 tra tv e streaming.

Conflitti, televoto e salute in casa: tutti i nodi della puntata

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 ruota intorno alla rottura tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Dopo un precedente confronto in diretta, un confessionale della Mussolini, in cui definisce l’imitatrice “falsa”, ha acceso un nuovo durissimo faccia a faccia, sfociato quasi in rissa.

Ilary Blasi, con i commenti di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, sarà chiamata a ricostruire cronologia, responsabilità e ricadute del litigio sugli equilibri di gruppo.

In parallelo, preoccupa il pubblico il malore di Alessandra Mussolini, crollata al suolo in casa. La produzione ha rassicurato con una nota ufficiale: “Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore, è stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico e ora sta bene”.

Il televoto vede in corsa Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry: il più votato sarà immune e potrà determinare il destino degli altri, trasformando la preferenza del pubblico in reale potere strategico dentro la casa.

Sondaggi, programmazione e dove seguire il Grande Fratello Vip 2026

I sondaggi online indicano al momento un forte vantaggio di Alessandra Mussolini con circa il 53,63% delle preferenze, seguita da Francesca Manzini al 20,14%, da Lucia Ilardo al 15,22% e da Marco Berry all’11,01%.

Se questi numeri fossero confermati in diretta, la Mussolini otterrebbe non solo l’immunità ma anche un peso determinante nelle prossime dinamiche di nomination, proprio dopo giorni segnati da litigi e problemi fisici.

Dal punto di vista editoriale, Mediaset spinge sul marchio Grande Fratello Vip 2026 con un doppio appuntamento fisso, il martedì e il venerdì in prime time su Canale 5, rafforzato da un ecosistema crossmediale: finestre quotidiane su Canale 5, Italia 1, La5, contenuti su Mediaset Extra e flusso continuo di clip, live e aggiornamenti su sito ufficiale e social, per intercettare soprattutto il pubblico mobile e social-addicted.

FAQ

Quando va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026?

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 va in onda venerdì 27 marzo 2026 dalle ore 21.20 su Canale 5.

Come funziona il televoto della puntata del 27 marzo 2026?

Il televoto chiede chi salvare tra quattro vip: il più votato sarà immune e potrà influenzare direttamente il destino degli altri concorrenti.

Quali sono i concorrenti al televoto del Grande Fratello Vip 2026?

Al televoto del 27 marzo 2026 ci sono Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry, con percentuali variabili nei sondaggi online.

Come posso seguire il Grande Fratello Vip 2026 in diretta h24?

È possibile seguire il GF Vip 2026 h24 su Mediaset Extra, sul sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social del programma.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su questa puntata?

Le informazioni sono state elaborate partendo congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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