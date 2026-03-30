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Claudio Lauretta svela la reazione inaspettata di Gerry Scotti all’imitazione

Claudio Lauretta svela la reazione inaspettata di Gerry Scotti all’imitazione

Come Claudio Lauretta ha costruito l’imitazione di Gerry Scotti

Claudio Lauretta, imitatore e voce storica di Radio Deejay, ha raccontato in una recente intervista a SuperGuidaTv come ha perfezionato l’imitazione di Gerry Scotti. In sei mesi di lavoro mirato, tra studi vocali e osservazione dei dettagli, Lauretta è riuscito a riprodurre timbro, ritmo e atteggiamento del conduttore di La Ruota Della Fortuna.
Il momento chiave è avvenuto a Milano, negli studi di Radio Deejay, quando Scotti ha fatto irruzione durante una registrazione trasformando l’imitazione in un vero “battesimo” pubblico.

Da quell’incontro, la caricatura è diventata un riconoscimento professionale, fino all’approdo in prima serata su Canale 5 e alla presenza fissa in programmi come Stasera Tutto è Possibile, consolidando il rapporto tra i due protagonisti della televisione italiana.

In sintesi:

  • Claudio Lauretta ha impiegato sei mesi per perfezionare l’imitazione di Gerry Scotti.
  • L’irruzione di Scotti a Radio Deejay ha trasformato lo scherzo in collaborazione professionale.
  • L’imitazione è approdata in prima serata a Caduta Libera su Canale 5.
  • Lauretta propone oggi il personaggio anche a Stasera Tutto è Possibile.

Come nasce e si consolida l’imitazione di Gerry Scotti

Per Claudio Lauretta, imitare Gerry Scotti significa lavorare su una voce “morbida”, riconoscibile e immediatamente empatica. L’artista racconta di aver impiegato sei mesi di studio continuo, senza appoggiarsi a tormentoni forzati, ma concentrandosi su intonazione, cadenza e lessico quotidiano.

Solo pochi intercalari – *“Signori”*, *“Dai, dai, dai e allora!”* – vengono usati come segni distintivi, mentre il resto è costruzione di carattere e presenza scenica. Lauretta è arrivato perfino a farsi confezionare alcuni completi dal sarto personale di Scotti, per completare la somiglianza anche visiva.

Il passaggio decisivo arriva quando il conduttore irrompe negli studi di Radio Deejay, dove Lauretta registra gli scherzi per “Ciao Belli”. *“Ti denuncio, se non mi imiti bene ti denuncio!”* urla scherzando, dando vita a un contenuto virale sui social. Poco dopo, Scotti gli confessa entusiasmo per l’imitazione e lo invita in prima serata a Caduta Libera, dove l’imitatore conduce per qualche minuto “da Gerry”.

Oggi l’imitazione di Gerry Scotti è uno dei cavalli di battaglia di Claudio Lauretta a Stasera Tutto è Possibile, condotto da Stefano De Martino. Lauretta ricorda il primo incontro con il presentatore come l’inizio di una stima reciproca: *“Due cose mi hanno subito colpito di Stefano, la simpatia e la gentilezza”*.

De Martino, descritto come “pacato e positivo”, viene indicato dall’imitatore come un conduttore capace di creare vera squadra, qualità essenziale nei programmi corali. In questo contesto, il “Gerry” di Lauretta diventa una risorsa narrativa stabile, in grado di dialogare con altri personaggi e di alimentare contenuti seriali adatti a tv generalista e social.

La dinamica tra imitato e imitatore, lungi dal generare conflitto, si è trasformata in un case study virtuoso di crossmedialità: dalla radio ai social, fino alla prima serata televisiva, con un personaggio che rafforza la brand identity di entrambi i protagonisti.

Prospettive future per l’imitazione di Scotti e per Claudio Lauretta

La collaborazione tra Claudio Lauretta e Gerry Scotti suggerisce sviluppi interessanti per l’intrattenimento italiano. Un’imitazione così “autorizzata” può diventare format ricorrente in nuovi programmi, speciali celebrativi o contenuti digitali branded.

Per Lauretta, la combinazione tra radio, tv generalista e piattaforme social rappresenta un moltiplicatore di visibilità e monetizzazione. Lavorare accanto a figure come Stefano De Martino e Scotti lo posiziona stabilmente tra gli imitatori più riconoscibili del momento.

In prospettiva, il modello Lauretta-Scotti può fare scuola: personaggi forti, imitazioni rispettose e co-create, sfruttate come asset trasversali tra broadcast tradizionale e consumo on demand, con ampio potenziale su YouTube, short video e Discover.

FAQ

Quanto tempo ha impiegato Claudio Lauretta per imitare Gerry Scotti?

Claudio Lauretta ha dichiarato di aver impiegato circa sei mesi di lavoro continuo per perfezionare voce, cadenza e atteggiamento di Gerry Scotti.

In quali programmi Claudio Lauretta propone l’imitazione di Gerry Scotti?

Attualmente Claudio Lauretta porta l’imitazione di Gerry Scotti soprattutto a Stasera Tutto è Possibile e l’ha proposta in prima serata a Caduta Libera.

Come ha reagito Gerry Scotti alla prima imitazione di Claudio Lauretta?

Gerry Scotti è entrato a sorpresa negli studi di Radio Deejay, ha scherzato minacciando denuncia, poi ha espresso entusiasmo e l’ha invitato in tv.

Qual è il ruolo di Stefano De Martino nel successo di Lauretta?

Stefano De Martino, conducendo Stasera Tutto è Possibile, ha valorizzato Lauretta, creando un clima di squadra che favorisce personaggi ricorrenti come il “Gerry” imitato.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione è stata elaborata dalla Redazione sulla base di una sintesi di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.

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