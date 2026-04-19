Arianna David racconta l’ammirazione del figlio per Vannacci

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Arianna David racconta i flirt vip e la passione del figlio per Vannacci

Arianna David, ex Miss Italia, è intervenuta il 18 aprile 2026 nel talk Storie Al Bivio Weekend, condotto da Monica Setta a Roma, per ripercorrere i rapporti – più o meno sfiorati – con celebri personaggi dello spettacolo e per svelare un curioso aneddoto familiare legato al generale e eurodeputato Roberto Vannacci. L’ex reginetta ha parlato dei mancati flirt con Eros Ramazzotti, Raoul Bova e Jon Bon Jovi, soffermandosi su una settimana trascorsa nella casa del cantautore romano.

Al centro del dibattito social, tuttavia, è finita soprattutto la sua rivelazione sulla forte ammirazione del figlio più giovane per Vannacci, incontrato casualmente a teatro. Il racconto, diffuso in clip virale su X, ha riacceso il confronto pubblico sul rapporto tra vip, politica e percezione dei leader da parte dei giovanissimi.

In sintesi:

Arianna David ricostruisce i rapporti con Eros Ramazzotti, Raoul Bova e Jon Bon Jovi.

ricostruisce i rapporti con Eros Ramazzotti, Raoul Bova e Jon Bon Jovi. Racconta una settimana ospite da Eros Ramazzotti , precisando: solo un bacio a stampo.

, precisando: solo un bacio a stampo. Svela che il figlio è “pazzo” dell’eurodeputato Roberto Vannacci , visto a teatro.

, visto a teatro. Il video dell’intervento diventa virale, alimentando nuove polemiche sui social.

Dai flirt mancati con Ramazzotti a Vannacci: cosa ha detto in tv

Nel salotto di Monica Setta, Arianna David si è definita ironicamente “la sora Camilla” – “tutti la vogliono ma nessuno la piglia” – prima di ripercorrere gli incontri con tre icone pop: Raoul Bova, Jon Bon Jovi ed Eros Ramazzotti.

Su Raoul Bova ha raccontato di un tentativo di bacio non ricambiato, mentre con Jon Bon Jovi ci sarebbe stata soltanto una cena. Molto più dettagliato il ricordo del rapporto con Eros Ramazzotti, nato dopo la vittoria a Miss Italia. “Da ragazzina sono cresciuta ascoltando la sua musica”, ha spiegato, ricordando il primo incontro in un ristorante e l’invito a un concerto a Forlì.

La parte più commentata è quella sulla settimana trascorsa a casa di Ramazzotti: “Dormivo nella depandance, pranzavo con sua mamma, ma giuro che non ci ho fatto nulla. C’è stato solo un bacetto a stampo”, ha precisato, sottolineando di aver mantenuto con il cantante soltanto un rapporto di amicizia e di conoscenze comuni nel tempo.

In un secondo passaggio, Arianna David ha spostato l’attenzione sull’incontro casuale con il generale Roberto Vannacci, oggi eurodeputato. L’ex Miss Italia ha raccontato di averlo visto a teatro, seduto poche file più avanti, senza riconoscerlo immediatamente: “È molto alto”, ha detto in studio.

Al rientro a casa, il figlio più giovane l’avrebbe rimproverata per non avergli chiesto una foto: “Mio figlio più giovane adora il generale Vannacci… mi ha detto che avrei dovuto farmi la foto con lui”. David ha ammesso una forte timidezza: “Neanche se ci fosse stato Brad Pitt avrei chiesto una foto”. La clip, rilanciata dall’account X Il Grande Flagello, è diventata rapidamente virale, scatenando polemiche e ironie sul racconto della showgirl e sull’immagine pubblica di Vannacci presso i più giovani.

A confermare come la figura del generale divida ma al tempo stesso incuriosisca il mondo dello spettacolo, è stato ricordato anche un giudizio di Alessandro Cecchi Paone, che in passato – intervistato da Le Iene – aveva definito Vannacci un “bell’uomo”, pur contestandone le posizioni politiche.

L’intreccio fra percezione estetica, notorietà social e ruolo istituzionale emerge così come uno dei temi di fondo del dibattito che l’intervento di Arianna David ha riacceso, mostrando come figure controverse possano comunque diventare modelli di riferimento o oggetto di curiosità per il pubblico più giovane.

Immagine dei leader e influenza sui giovani: il nodo mediatico

L’aneddoto di Arianna David su Roberto Vannacci evidenzia un elemento cruciale del dibattito pubblico italiano: il peso dell’immagine nella costruzione del consenso, specialmente tra i minori.

Un adolescente che “adora” un generale-eurodeputato principalmente visto sui media riflette la centralità di televisione, social e talk show nella formazione delle opinioni politiche delle nuove generazioni. La clip virale rilanciata sui social dimostra inoltre come brevi estratti televisivi, decontestualizzati, possano amplificare polarizzazioni e reazioni emotive, a prescindere dalla complessità dei contenuti politici reali.

Per l’informazione, casi come questo rappresentano un banco di prova: raccontare il costume televisivo, i rapporti tra vip e politica e l’impatto sui giovani richiede contesto, verifica delle fonti e capacità di distinguere tra curiosità mondana e rilevanza pubblica, evitando sia la normalizzazione acritica sia la demonizzazione superficiale.

FAQ

Chi è Arianna David e perché se ne parla oggi?

È un’ex Miss Italia e personaggio tv. Se ne parla per le sue rivelazioni su flirt celebri e sull’ammirazione del figlio per Roberto Vannacci.

Cosa ha raccontato Arianna David sul rapporto con Eros Ramazzotti?

Ha dichiarato di aver trascorso una settimana ospite a casa di Eros Ramazzotti, dormendo nella depandance, e di aver avuto solo un bacio a stampo, senza una vera relazione.

Perché il figlio di Arianna David è legato alla figura di Roberto Vannacci?

Secondo il suo racconto televisivo, il figlio più giovane “adora” Roberto Vannacci e l’ha rimproverata per non avergli chiesto una foto a teatro.

Per quale motivo il video dell’intervista è diventato virale?

È diventato virale perché un estratto, diffuso su X, unisce gossip, politica e minorile ammirazione per un leader controverso come Vannacci, scatenando reazioni opposte.

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