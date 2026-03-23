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Apple SSD 4 TB costa tre volte i concorrenti e accende il dibattito sui prezzi premium

Apple SSD 4 TB costa tre volte i concorrenti e accende il dibattito sui prezzi premium

Data center AI, memoria flash alle stelle e utenti Apple penalizzati

Gli utenti Apple di Stati Uniti ed Europa stanno assistendo, nelle ultime settimane, a un’impennata senza precedenti dei prezzi degli SSD esterni sullo Apple Store. Un SanDisk da 4 terabyte, che pochi mesi fa costava circa 500 dollari, oggi sfiora i 1.200, mentre la versione da 1 terabyte è balzata da 120 a 360 dollari.
La causa è la crescente domanda di chip di memoria da parte dei data center AI, che assorbono la produzione mondiale con volumi e budget fuori portata per il mercato consumer.
Il risultato è un effetto domino: prezzi triplicati, scaffali vuoti e forte impatto economico sui professionisti della creatività digitale che dipendono dagli SSD per gestire grandi quantità di dati.

In sintesi:

  • Prezzi degli SSD esterni sullo store Apple più che raddoppiati in pochi mesi.
  • I produttori di memoria privilegiano i data center AI, lasciando il consumer a secco.
  • Scaffali quasi vuoti online e rincari anche nei negozi fisici e marketplace.
  • Professionisti creativi penalizzati da costi esplosi per archiviazione e backup.

Come l’AI sta riscrivendo la filiera globale della memoria

I principali produttori di chip di memoria hanno spostato la capacità produttiva verso le esigenze delle aziende AI, che comprano su larga scala per alimentare enormi data center destinati all’addestramento e all’esecuzione dei modelli generativi.
Questi clienti corporate pagano prezzi significativamente più alti, rendendo economicamente prioritario servire il segmento AI rispetto a PC, smartphone e periferiche consumer. Secondo stime interne citate da HP, memoria e storage rappresentano oggi circa il 35% del costo dei materiali di un PC, contro il 15-18% di pochi anni fa.
Gli SSD esterni sono soltanto l’ultima categoria a subire l’onda d’urto: prima sono saliti i prezzi di portatili, PC, tablet e smartphone, ora la tensione sull’offerta di memoria flash si riversa su tutti i dispositivi usati per archiviazione e backup domestico e professionale.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple ha ritoccato al rialzo i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già aumentato, a inizio mese, i listini di MacBook Air e MacBook Pro.
I listini sono ufficialmente determinati dai produttori, ma la visibilità e l’affidabilità percepita dello store Apple lo rendono il canale preferito da molti professionisti. Oggi però, oltre ai rincari, si registra una forte scarsità di prodotto: la maggior parte dei modelli risulta “esaurita” online, con disponibilità limitate nei negozi fisici a prezzi più elevati.
Situazioni analoghe vengono segnalate anche su Amazon e presso altri grandi rivenditori, segno di una tensione strutturale e non circoscritta al solo ecosistema Apple.

Impatto sui professionisti e possibili scenari nei prossimi anni

Per grafici, montatori video, fotografi, musicisti e creativi che lavorano con file di grandi dimensioni, gli SSD esterni non sono un accessorio ma un’infrastruttura critica: servono per backup, archivi di lavoro e flussi di editing in mobilità.
L’aumento improvviso e generalizzato dei prezzi riduce la capacità di investimento, costringe a rinviare upgrade fondamentali e può rallentare l’operatività di studi, freelance e piccole produzioni.
Gli analisti del settore memoria prospettano una possibile tensione sulla RAM e sulla memoria flash almeno fino al 2027, in parallelo con l’espansione dei data center AI. Fino a quando l’offerta produttiva non si adeguerà stabilmente alla nuova domanda, il mercato consumer continuerà a subire la concorrenza “asimmetrica” dell’intelligenza artificiale, pagando prezzi più elevati e affrontando cicliche carenze di prodotto.

FAQ

Perché gli SSD esterni Apple costano improvvisamente molto di più?

Gli SSD esterni costano di più perché i produttori di memoria privilegiano i data center AI, riducendo l’offerta per il mercato consumer e spingendo i prezzi verso l’alto.

Conviene ancora comprare SSD esterni sullo store Apple?

Sì, ma solo valutando attentamente capacità, prezzo aggiornato e urgenza. In molti casi può risultare più conveniente confrontare offerte di altri rivenditori certificati.

Come possono difendersi professionisti e creativi dall’aumento dei prezzi?

Possono difendersi pianificando acquisti in anticipo, razionalizzando i flussi di backup, valutando soluzioni ibride cloud-locale e monitorando costantemente promozioni presso rivenditori affidabili.

L’aumento dei prezzi degli SSD riguarda anche PC e smartphone?

Sì, l’aumento riguarda l’intero ecosistema: PC, portatili, smartphone e tablet risentono del maggiore costo di memoria e storage nei listini finali.

Qual è la fonte delle informazioni su prezzi e carenza di SSD?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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