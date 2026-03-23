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iPhone 18 Pro spinge sulla fotografia computazionale: Apple valuta la tecnologia professionale dell’app Halide

iPhone 18 Pro spinge sulla fotografia computazionale: Apple valuta la tecnologia professionale dell’app Halide

Apple punta a una fotocamera da iPhone 18 Pro di livello professionale

I prossimi iPhone 18 Pro, attesi nel 2026, rappresentano il nuovo fronte strategico di Apple nel segmento fotografico avanzato. L’azienda di Cupertino sta lavorando per introdurre funzionalità software professionali nella fotocamera, dopo aver valutato l’acquisizione di Lux Optics, studio creatore dell’app Halide. Le trattative, svolte negli Stati Uniti nell’estate 2025 e poi interrotte, emergono da una disputa legale interna a Lux. Il progetto di Apple mira a colmare il divario tra l’hardware fotografico degli iPhone Pro e le esigenze di fotografi e videomaker, in vista di un salto di qualità che, secondo fonti interne, dovrebbe avvicinare le prestazioni dei futuri modelli alle mirrorless professionali in specifici scenari d’uso.

In sintesi:

  • Apple ha valutato l’acquisizione di Lux Optics per potenziare l’app Fotocamera degli iPhone.
  • I futuri iPhone 18 Pro potrebbero offrire prestazioni vicine alle fotocamere professionali.
  • Il cofondatore di Halide, Sebastiaan de With, è entrato nel team di design Apple.
  • Le prime novità software avanzate sono attese con iOS 27 alla WWDC 2026.

Come nasce l’asse Apple–Halide e cosa cambia per i professionisti

Secondo quanto ricostruito da Aaron Tilley su The Information, Apple ha esplorato l’acquisto di Lux Optics nell’estate 2025 per velocizzare lo sviluppo di strumenti fotografici avanzati integrati in iOS.
La società di San Francisco è nota per app come Halide, con controlli manuali di livello reflex, Kino per i video, Spectre per le lunghe esposizioni e Orion.
La causa tra il cofondatore Ben Sandofsky e il collega Sebastiaan de With, ora nel team di design di Apple, ha fatto emergere che Cupertino mirava soprattutto alla proprietà intellettuale di Lux.

Nei documenti legali si sottolinea che *“l’acquisizione di Lux […] avrebbe potuto aiutare Apple ad accelerare i suoi sforzi per migliorare l’app della fotocamera integrata”*.
Fonti vicine al dossier indicano che l’hardware fotografico degli iPhone 18 Pro raggiungerà prestazioni paragonabili alle fotocamere professionali in alcune funzioni avanzate, imponendo una profonda revisione dell’app Fotocamera, oggi limitata a controlli essenziali.
I negoziati si sarebbero arrestati a settembre 2025, quando i fondatori di Lux hanno ritenuto che gli aggiornamenti di Halide avrebbero incrementato ulteriormente il valore dell’azienda.

La crisi interna in Lux è poi degenerata in una disputa legale che ha portato al licenziamento di de With a dicembre 2025, poco prima del suo ingresso in Apple.
L’operazione, pur senza acquisizione formale, conferma la volontà di Cupertino di offrire, direttamente nell’app nativa, controlli e workflow più vicini a quelli richiesti da fotografi, creator e reporter che lavorano in mobilità.
I primi segnali del nuovo corso potrebbero essere visibili già alla WWDC 2026, con la presentazione di iOS 27 e di una Fotocamera profondamente ridisegnata.

Quali scenari apre una fotocamera da iPhone 18 Pro di fascia pro

L’evoluzione software degli iPhone 18 Pro potrebbe trasformare lo smartphone in una piattaforma di produzione visuale completa, riducendo ulteriormente la distanza operativa rispetto a fotocamere dedicate in ambiti come giornalismo, contenuti social, documentari brevi e produzione commerciale leggera.
Controlli manuali granulari, gestione avanzata di RAW e video, profili colore dedicati e automazioni intelligenti sono tra le funzioni più attese dai professionisti.

L’ingresso di Sebastiaan de With nel design team rafforza l’aspettativa di un’interfaccia più flessibile ma ancora accessibile all’utenza consumer.
Se le anticipazioni su iOS 27 verranno confermate alla WWDC 2026, il mercato mobile imaging potrebbe assistere a una nuova fase competitiva, con Apple determinata a presidiare anche la fascia “pro” finora dominata da app terze.
Per utenti e sviluppatori, sarà centrale capire come Cupertino bilancerà apertura dell’ecosistema e integrazione proprietaria delle nuove funzionalità fotografiche.

FAQ

Quando usciranno gli iPhone 18 Pro con le nuove funzioni fotografiche?

È verosimile che gli iPhone 18 Pro arrivino nell’autunno 2026, in linea con il tradizionale ciclo annuale di lancio Apple.

L’app Fotocamera di iOS 27 avrà controlli manuali completi?

È probabile che Apple introduca controlli manuali molto più estesi, includendo tempi, ISO, messa a fuoco e funzioni avanzate orientate ai professionisti.

Che fine farà l’app Halide dopo i contatti con Apple?

Al momento Halide resta un’app indipendente di Lux Optics; eventuali cambiamenti dipenderanno dalle scelte strategiche dei fondatori.

I miglioramenti riguarderanno solo iPhone 18 Pro o anche modelli precedenti?

È plausibile che iOS 27 porti novità a più modelli, ma le funzioni più spinte resteranno probabilmente esclusive degli iPhone 18 Pro.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione della vicenda Apple?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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