Home / EVENTI / Kimi Antonelli domina in pista e cresce il patrimonio grazie alla residenza fiscale a San Marino

Perché Kimi Antonelli vive a San Marino e quanto guadagna

Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, pilota italiano della Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka, in Giappone, secondo successo consecutivo dopo la Cina. Corre per il team tedesco ma risiede nella Repubblica di San Marino, dove è anche ambasciatore dello sport. Questa scelta, maturata negli ultimi anni, unisce motivazioni personali, sportive e fiscali. Il giovane talento, cresciuto a Bologna, ha legami profondi con il piccolo Stato sul Monte Titano attraverso la squadra fondata dal padre. Al tempo stesso, la normativa sammarinese gli offre un quadro fiscale competitivo per gestire un patrimonio già stimato in milioni di euro, alimentato da contratto con Mercedes e sponsor internazionali.

In sintesi:

Kimi Antonelli vince a Suzuka e guida il Mondiale di Formula 1 a 19 anni.

vince a Suzuka e guida il Mondiale di Formula 1 a 19 anni. È residente a San Marino , dove ricopre il ruolo di ambasciatore dello sport.

, dove ricopre il ruolo di ambasciatore dello sport. Beneficia di un regime fiscale agevolato per redditi prodotti all’estero.

Contratto e sponsor gli garantiscono già introiti multimilionari annui.

A Suzuka, il successo di Antonelli lo ha portato in testa al Mondiale piloti, complice il quarto posto del compagno di squadra George Russell. Nato a Bologna, ha scelto come residenza stabile la Repubblica di San Marino, al confine tra Emilia-Romagna e Marche, rafforzando un rapporto nato nel karting.

La AKM Motorsport, scuderia di kart e Formula 4 fondata dal padre Marco Antonelli, ha sede proprio sul Monte Titano. Nel 2023 Kimi ha corso per AKM nel Campionato Gran Turismo italiano a Misano, vincendo gara 1 e chiudendo terzo in gara 2.

Questo radicamento sportivo è stato riconosciuto dal Congresso di Stato sammarinese, che lo ha nominato “ambasciatore dello sport italiano per San Marino”. Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini lo ha descritto come “un giovanissimo campione, molto genuino, molto appassionato, sta molto a cuore a tutta la comunità sammarinese”, sottolineando come la scelta di vivere lì rappresenti “un sentimento di appartenenza”.

Perché la residenza a San Marino pesa su tasse, guida e carriera

Oltre al legame sportivo e personale, la residenza di Antonelli a San Marino ha una dimensione economica centrale. La normativa sammarinese prevede infatti un regime fiscale agevolato per lo straniero che stabilisce la dimora nella Repubblica, non sia mai stato fiscalmente residente e produca redditi all’estero.

Per un pilota di Formula 1, che genera la quasi totalità dei proventi fuori dai confini nazionali – ingaggi, bonus e sponsor internazionali – questo quadro consente una pianificazione fiscale molto efficiente rispetto a ordinamenti con tassazione più elevata sui redditi personali.

La residenza comporta vantaggi anche nella vita quotidiana. Antonelli ha conseguito la patente a San Marino e, pur essendo neopatentato, può guidare vetture ad alte prestazioni come la Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition. Proprio con questa auto è rimasto coinvolto in un incidente nella zona di Serravalle, a San Marino, poco prima della sua prima vittoria in Formula 1 in Cina, episodio che ha acceso ulteriormente i riflettori sulla sua figura pubblica.

Sul fronte patrimoniale, le cifre sono già da top driver. Secondo Forbes, nel solo primo anno in Formula 1 il contratto con Mercedes garantirebbe a Antonelli circa 12,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus risultati.

Questi introiti rappresentano solo una parte del potenziale economico: per i piloti di vertice, gli accordi di sponsorizzazione e le partnership commerciali possono superare il valore dell’ingaggio, soprattutto in presenza di vittorie ripetute e forte esposizione mediatica internazionale. Il pacchetto complessivo – residenza agevolata, crescita sportiva rapidissima, appeal per i brand – rende il progetto Antonelli uno dei più interessanti del paddock in prospettiva di lungo periodo.

Le prospettive future di Antonelli tra record sportivi e gestione della ricchezza

La traiettoria di Kimi Antonelli indica uno scenario in cui risultati sportivi e ingegneria fiscale si intrecciano sempre più. Se il rendimento in pista resterà su livelli da vertice, la combinazione di ingaggi, premi e sponsorizzazioni potrebbe farne, entro pochi anni, uno degli sportivi italiani più pagati al mondo.

La residenza a San Marino diventa così non solo una scelta identitaria, ma un tassello strategico nella gestione di un patrimonio in rapida espansione. Per la Repubblica, il suo ruolo di ambasciatore dello sport rafforza il posizionamento internazionale come hub attrattivo per atleti e professionisti ad alto reddito, con possibili effetti emulativi su altri giovani talenti del motorsport.

FAQ

Perché Kimi Antonelli ha scelto di vivere a San Marino?

La scelta è legata a motivi sportivi, familiari e fiscali: AKM Motorsport ha sede sul Monte Titano e la Repubblica offre un regime agevolato ai residenti con redditi prodotti all’estero.

Quanto guadagna Kimi Antonelli con la Mercedes in Formula 1?

Secondo Forbes, nel primo anno in Formula 1 il contratto con Mercedes garantirebbe ad Antonelli circa 12,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus previsti per le prestazioni.

Che vantaggi fiscali prevede la residenza a San Marino per gli sportivi?

La legge sammarinese riconosce un regime fiscale agevolato agli stranieri residenti che non siano stati fiscalmente residenti prima e producano redditi prevalentemente all’estero, riducendo l’impatto complessivo dell’imposizione personale.

Kimi Antonelli può guidare supercar nonostante sia neopatentato?

Sì, avendo conseguito la patente a San Marino, può legalmente guidare auto ad alte prestazioni come la Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC+, nonostante lo status di neopatentato.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Kimi Antonelli?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, accuratamente rielaborate e verificate dalla nostra Redazione secondo le linee guida editoriali interne.