Paramount mantiene la sfida contro Warner Bros: strategie e impatto sull’industria cinematografica italiana

garanzia personale di ellison e rincorsa di paramount

Paramount e Skydance hanno intensificato le loro mosse nella competizione per Warner Bros. Discovery, presentando elementi concreti volti a rimuovere i dubbi sulla validità finanziaria dell’offerta ostile. La modifica chiave riguarda la conversione di un impegno finanziario informale in una garanzia personale diretta di Larry Ellison, pensata per fornire certezza sull’apporto di capitale e contrastare le riserve sollevate dal consiglio di amministrazione di WBD. L’operazione mantiene il prezzo proposto per azione ma rinforza la credibilità della proposta, puntando a neutralizzare le critiche relative alla struttura del finanziamento e a riaffermare la capacità di portare a termine la transazione.

Larry Ellison ha formalmente dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere una garanzia personale irrevocabile per 40,4 miliardi di dollari, riferita alla componente equity dell’offerta e alle eventuali rivalse finanziarie nei confronti di Paramount. Tale impegno intende rispondere direttamente all’obiezione principale del board di WBD: la presenza di fondi controllati tramite trust, giudicati suscettibili di modifiche che ne avrebbero potuto mettere in discussione la piena disponibilità. Con la garanzia personale, Ellison elimina l’ambiguità legata al veicolo del trust e fornisce un vincolo giuridico diretto sul proprio patrimonio, aumentando la trasparenza e la certezza per la controparte e per i mercati.

La mossa di Paramount è calibrata per mostrare una maggiore solidità rispetto alla proposta rivale di Netflix e per convincere azionisti e regolatori della sostenibilità dell’operazione. Oltre alla garanzia, l’accordo include impegni specifici sul trust familiare di Ellison: il magnate si è impegnato a non revocarlo né a trasferirne gli asset in modo tale da pregiudicare la capacità di finanziamento durante il periodo della transazione. È stata inoltre resa nota la significativa partecipazione del trust in Oracle, quantificata in circa 1,16 miliardi di azioni ordinarie, e la dichiarazione che «tutte le passività rilevanti» sono state rese pubbliche, per fornire ulteriore chiarezza patrimoniale.

Questa soluzione mira a neutralizzare le argomentazioni del board di WBD che, nelle settimane precedenti, avevano bollato la proposta come priva di adeguate garanzie. La garanzia personale di Ellison rappresenta un punto di svolta perché trasferisce la responsabilità finanziaria direttamente su un individuo tra i più facoltosi al mondo, riducendo il rischio percepito legato alla struttura del capitale e aumentando la probabilità che la proposta di Paramount venga valutata più seriamente dagli stakeholder coinvolti.

dettagli finanziari dell’offerta e clausole di recesso

Paramount ha allegato al dossier SEC dettagli precisi su struttura finanziaria, meccanismi di copertura e garanzie accessorie a sostegno dell’offerta da 30 dollari per azione. La componente equity è sostenuta da impegni diretti e da linee di credito vincolate: la garanzia personale di Larry Ellison copre 40,4 miliardi di dollari dell’equity promesso, mentre i finanziamenti rimanenti sono garantiti attraverso veicoli convenzionali e commit bancari già negoziati. Il quadro presentato mira a fornire trasparenza sui flussi di liquidità attesi al closing e sulle contromisure in caso di richieste di risarcimento o di esercizio di clausole di recesso.

Tra i punti salienti c’è l’adeguamento della penale di break-up: la commissione di recesso è aumentata a 5,8 miliardi di dollari, in linea con i termini concordati nell’intesa alternativa con Netflix. L’incremento ha duplice funzione: rafforzare la credibilità dell’offerta e disincentivare il board di Warner Bros. Discovery dal preferire soluzioni alternative senza sostenere costi equivalenti. Contestualmente sono specificate le condizioni che attiverebbero la penale, inclusi determinati eventi di mancata approvazione regolamentare o violazioni sostanziali delle rappresentazioni contrattuali da parte dei proponenti.

Il documento chiarisce altresì il trattamento delle garanzie collateralizzate, la tempistica dei funding e le clausole di fallback. Sono previsti meccanismi che permettono l’immediata escussione delle garanzie in caso di inadempienza, nonché definizioni operative delle cause che determinano l’obbligo di versamento della penale. Vengono descritti infine i covenant finanziari imposti sui veicoli utilizzati per il closing, con limiti di leva e vincoli sui trasferimenti patrimoniali finalizzati a preservare l’accesso continuo ai capitali necessari.

Nel testo depositato si danno indicazioni anche sui rischi residui: Paramount riconosce l’esistenza di condizioni sospensive ordinariamente legate all’approvazione degli enti regolatori e alla due diligence continua, ma sottolinea che le garanzie strutturali e la maggiore penale rendono la sua proposta pienamente finanziabile e più difficile da respingere sul piano economico. L’enfasi è posta su elementi esecutivi concreti — impegni irrevocabili, clausole di escussione, covenant stringenti — pensati per ridurre l’incertezza per azionisti e creditori.

reazioni del board di wbd e dei partner dell’opa

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha reagito con nettezza alle modifiche annunciate da Paramount e dai suoi partner, ribadendo in modo formale le perplessità già espresse durante la fase antecedente all’accettazione dell’accordo con Netflix. Il board ha sottolineato che le critiche sulla natura e sulla solidità delle garanzie non erano nuove e che, nelle dodici settimane precedenti, non erano emerse indicazioni tali da convincerlo della sufficiente certezza finanziaria della proposta alternativa. Tale posizione evidenzia una distanza strategica e fiduciaria tra i proponenti e gli amministratori di WBD, più che una mera disputa su termini economici.

Tra i partner dell’OPA, la risposta è stata difforme: mentre alcuni sostenitori hanno minimizzato le criticità tecniche, altri hanno reagito in modo più prudente. Gerry Cardinale di RedBird Capital ha sminuito l’importanza delle obiezioni del board, definendole un “falso problema”, ma la stessa RedBird è stata parzialmente estromessa dalla trattativa per evitare ulteriori elementi di contestazione. Questa scelta testimonia la volontà di Paramount di alleggerire il dossier da elementi ritenuti potenzialmente controversi, pur mantenendo il supporto finanziario complessivo necessario per avanzare.

Il clima tra le controparti è influenzato dalla percezione pubblica e dagli investitori istituzionali: molte voci di mercato hanno chiesto chiarezza sui meccanismi di garanzia e sulla natura dei commit, elemento che ha spinto Paramount a depositare documentazione più dettagliata presso la SEC. WBD, da parte sua, ha adottato un approccio difensivo, evidenziando problemi procedurali e di trasparenza che, secondo il board, avrebbero potuto essere sollevati prima dell’accordo con Netflix. La disputa non è quindi solo finanziaria ma anche procedurale, con implicazioni legali e di governance che complicano la possibilità di una soluzione rapida.

Gli advisor legali e finanziari coinvolti hanno intensificato i colloqui per valutare scenari di contenzioso e le conseguenze di eventuali ricorsi da parte degli azionisti. Alcuni stakeholder istituzionali, pur riconoscendo il valore economico dell’offerta di Paramount, hanno espresso preferenza per soluzioni che riducano il rischio di contenziosi prolungati o di incertezze regolatorie. In questo contesto, la rimozione di figure considerate divisive e la formalizzazione della garanzia di Larry Ellison mirano a dissipare le obiezioni più immediate, senza però aver ancora cancellato del tutto la diffidenza del board di WBD.

implicazioni per l’industria e scenari regolatori

Paramount e i suoi partner hanno rimodulato l’offerta in funzione di un contesto regolatorio e competitivo estremamente complesso: la posta in gioco non è solo il controllo di Warner Bros. Discovery, ma la definizione dei confini futuri dell’industria dell’intrattenimento, con effetti su concentrazione dei media, concorrenza nei servizi streaming e struttura proprietaria delle reti via cavo. Le modifiche apportate — garanzia personale di Larry Ellison, aumento della penale di break-up, covenant stringenti — cercano di ridurre le leve d’incertezza che avrebbero potuto attirare l’attenzione delle autorità antitrust e dei regolatori sul tema della concentrazione verticale e orizzontale dei contenuti.

Dal punto di vista regolatorio, la proposta integrale di Paramount comporta un esame più ampio rispetto all’accordo parziale di Netflix, perché coinvolge anche asset lineari e reti via cavo che incidono sui mercati pubblicitari e sulla distribuzione multicanale. Le autorità potrebbero valutare non solo l’effetto sul potere di mercato nel segmento dello streaming, ma anche le ripercussioni sulla disponibilità e la diversità dei contenuti per broadcaster e distributori indipendenti. Qualsiasi fusione che accresca la capacità di negoziazione verticale di un soggetto dominante rischia di sollevare rilievi antitrust più complessi rispetto a operazioni focalizzate esclusivamente sugli studi cinematografici.

In termini di politica della concorrenza, gli elementi di finanziamento e le garanzie personali non cancellano la necessità di dimostrare che l’operazione non comporterà riduzioni significative della concorrenza su mercati chiave. I regolatori valutano scenari di mercato a medio termine: incremento dei prezzi per i consumatori, potenziale esclusione di competitori indipendenti dalle piattaforme di distribuzione e capacità di estrarre maggior valore dalle library esclusive sono tutte variabili che saranno al centro della due diligence antitrust. Anche il ruolo di investitori istituzionali e fondi strategici verrà esaminato per valutare influenze sul controllo effettivo dell’azienda post-closing.

Sul piano pratico, la partita potrà richiedere garanzie strutturali aggiuntive richieste dalle authority, come obblighi di accesso ai contenuti o rimedi comportamentali e strutturali temporanei. Tali rimedi potrebbero includere impegni a non privilegiare servizi proprietari sulle piattaforme di distribuzione, obblighi di licensing a condizioni non discriminatorie o la cessione di asset marginali per mitigare preoccupazioni competitive. L’esito delle negoziazioni con i regolatori determinerà la fattibilità temporale dell’operazione e il profilo di rischio legale e reputazionale per i soggetti coinvolti.

Infine, la dimensione strategica va oltre antitrust: la possibile ristrutturazione di WBD e la strategia di valorizzazione dei suoi asset potrebbero influenzare le pratiche di corporate governance nel settore. Investitori e board osserveranno con attenzione come vengono gestite le transazioni che combinano capitale privato, garanzie personali e partecipazioni in trust familiari, poiché la linea tra controllo effettivo e influenza economica diventerà un precedente per future operazioni di grande scala nel mercato dei media.

