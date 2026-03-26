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Concorso d’Eleganza Villa d’Este incanta Cernobbio con auto da sogno tra lusso, storia e paesaggio

Concorso d’Eleganza Villa d’Este incanta Cernobbio con auto da sogno tra lusso, storia e paesaggio

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, il calendario e le novità chiave

Dal 15 al 17 maggio 2026, sulle rive del Lago di Como, Cernobbio ospiterà una nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, storica rassegna fondata nel 1929 e divenuta riferimento mondiale per le auto classiche.
L’evento si terrà tra Villa d’Este e Villa Erba, dove circa 50 vetture internazionali, suddivise in sei classi tematiche, racconteranno decenni di stile e innovazione automobilistica.
Il concorso mantiene la sua doppia anima: celebrazione del patrimonio storico e laboratorio di idee, con la presenza di concept car contemporanee e l’assegnazione della prestigiosa Coppa d’Oro, premio votato direttamente dal pubblico, che resta il momento più atteso della manifestazione.

In sintesi:

  • Dal 15 al 17 maggio 2026 a Cernobbio, tra Villa d’Este e Villa Erba.
  • Cinquanta auto storiche in sei classi tematiche dedicate a epoche e stili diversi.
  • Spazio alle concept car per il dialogo tra heritage e design del futuro.
  • Coppa d’Oro assegnata dal pubblico; biglietti online su sito ufficiale e TicketOne.

Classi tematiche, concept car e valore culturale dell’evento

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 conferma un format curatoriale che privilegia il racconto storico oltre la mera tecnica.
Le sei classi tematiche sono pensate come capitoli narrativi: “Viva Villa d’Este: Extravagant 1950s Style” indaga l’estetica esuberante degli anni Cinquanta; “The Top Goes Down, The Price Goes Up: Selling Sunshine” esplora le cabriolet come status symbol; “They Earned Their Names: Enzo’s Endurance Legends” valorizza le leggendarie Ferrari da durata.
Every Scratch Tells a Story: Ageing Gracefully Without Restoration” esalta le vetture conservate, dove patina e segni del tempo diventano parte del valore culturale; “From Carnaby Street to the Autostrada: The Swinging Sixties GT” racconta il dialogo tra moda e granturismo; “The Pace Race: The Supercar Comes of Age” ripercorre la maturità della supercar moderna, tra innovazione tecnica e linguaggio del design.

Accanto alle auto storiche, le concept car contemporanee rafforzano il collegamento tra heritage e ricerca stilistica, trasformando Villa d’Este in osservatorio privilegiato sull’evoluzione del lusso automobilistico.
La Coppa d’Oro, attribuita dal pubblico, ribadisce la centralità della componente emotiva: non sempre vince l’auto più rara o restaurata, ma quella capace di creare immediata empatia estetica.
Per partecipare, una quota di tagliandi è ancora disponibile sul sito ufficiale del Concorso e tramite la piattaforma TicketOne, con contingenti limitati per gestire flussi e qualità dell’esperienza di visita.

Impatto culturale e prospettive future per Villa d’Este

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este consolida il Lago di Como come hub internazionale dell’automotive d’alta gamma, influenzando collezionisti, musei e case costruttrici.
L’attenzione alle vetture non restaurate e alle concept car anticipa un possibile riposizionamento del mercato: meno speculazione, più autenticità documentata e narrazione storica.
Nei prossimi anni, l’equilibrio tra esposizione statica, storytelling digitale e selezione curatoriale potrebbe rendere Cernobbio un laboratorio permanente di interpretazione della cultura automobilistica, con riflessi diretti su valore collezionistico, turismo esperienziale e strategie di brand dei costruttori di lusso.

FAQ

Quando si svolgerà il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026?

Si svolgerà dal 15 al 17 maggio 2026, distribuito tra Villa d’Este e Villa Erba sulle rive del Lago di Como.

Quante auto parteciperanno al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026?

Parteciperanno circa 50 vetture, accuratamente selezionate a livello internazionale e suddivise in sei distinte classi tematiche narrative.

Come acquistare i biglietti per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este?

È possibile acquistare i tagliandi residui direttamente sul sito ufficiale del Concorso oppure tramite la piattaforma autorizzata TicketOne.

Che cos’è la Coppa d’Oro al Concorso d’Eleganza Villa d’Este?

È un premio storico assegnato dal pubblico presente; valorizza il fascino percepito più della perfezione formale o del restauro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Concorso d’Eleganza?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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