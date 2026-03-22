Home / SOCIAL MEDIA / Tiktoker trasforma le messe in intrattenimento online e finisce sotto inchiesta per vilipendio di religione

Indagato a Ravenna il tiktoker “Taylorismo” per le recensioni ironiche delle messe

A Ravenna, il 31enne Taylor Ragazzini, noto su TikTok come “Taylorismo”, è indagato per presunto vilipendio di confessione religiosa. L’indagine, avviata dalla Procura sulla base degli articoli 403 e 404 del codice penale, riguarda video in cui il creator recensisce in modo ironico le messe nelle chiese ravennati.

Il caso esplode ora, dopo migliaia di visualizzazioni ottenute sui social, e apre un fronte delicato tra libertà di satira online e tutela del sentimento religioso.

Gli inquirenti dovranno stabilire se i contenuti, dichiarati “assolutamente ironici” dall’autore, abbiano superato il limite lecito della critica trasformandosi in offesa penalmente rilevante.

In sintesi:

Tiktoker ravennate indagato per vilipendio di confessione religiosa legato a video sulle messe.

Le celebrazioni vengono recensite come eventi, con tono ironico ma durante funzioni reali.

La Procura procede d’ufficio, ignota l’origine della segnalazione che ha attivato l’indagine.

Difesa: contenuti satirici senza intento offensivo, libertà espressiva al centro del caso.

Come nascono i video e perché sono finiti sotto inchiesta

Nei filmati contestati, Ragazzini entra nelle chiese di Ravenna durante le celebrazioni e racconta la messa come se fosse un evento da recensire. Parte dall’esterno, descrivendo la “location”, per poi proseguire a bassa voce durante il rito, per non disturbare i fedeli.

Lo stile richiama la telecronaca sportiva e il linguaggio dei videogiochi o del fantasy, con commenti sull’outfit del sacerdote, il rumore delle panche, la durata dei canti e dei passaggi liturgici.

I video, divenuti virali su TikTok, sono stati acquisiti dalla Procura; non è però chiaro quale contenuto specifico abbia determinato l’iscrizione nel registro degli indagati, né chi abbia presentato l’eventuale segnalazione iniziale.

Trattandosi di reati perseguibili d’ufficio, gli inquirenti hanno comunque proseguito autonomamente.

Il tiktoker è assistito dall’avvocato Giovanna La Mela, che dovrà confrontarsi con una normativa ancora poco testata sui format social contemporanei, in cui il confine tra satira, critica e vilipendio è particolarmente sottile.

Satira online, tribunale e possibili ricadute future del caso

Ragazzini ha commentato la vicenda con un nuovo video, girato davanti al palazzo di giustizia di Ravenna, trasformato anch’esso in “location”.

Nel filmato ribadisce che i suoi contenuti sono, a suo dire, *“assolutamente ironici”* e privi di intento offensivo verso la religione o i fedeli.

L’esito dell’inchiesta – e di un eventuale processo – potrebbe diventare un precedente rilevante per creator digitali, parrocchie e piattaforme social, influenzando future linee guida su riprese durante funzioni religiose e format comici ambientati in chiesa.

FAQ

Perché il tiktoker Taylorismo è indagato a Ravenna?

Il tiktoker è indagato per presunto vilipendio di confessione religiosa, legato a video in cui recensisce ironicamente messe celebrate nelle chiese ravennati.

Quali articoli del codice penale vengono contestati nel procedimento?

L’indagine fa riferimento agli articoli 403 e 404 del codice penale, che tutelano le confessioni religiose dal vilipendio pubblico.

Chi ha segnalato i video di Taylor Ragazzini alla Procura di Ravenna?

Al momento non è noto chi abbia segnalato i video; l’indagine prosegue comunque d’ufficio, come previsto per questi reati.

Cosa sostiene la difesa di Taylorismo sui video delle messe?

La difesa afferma che i contenuti sono puramente ironici, privi di intento offensivo, e rientrano nella libertà di espressione satirica online.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.