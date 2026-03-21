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Roma palestra sotto accusa, donne riprese di nascosto in doccia e spogliatoio

Roma palestra sotto accusa, donne riprese di nascosto in doccia e spogliatoio

Telecamera nascosta in palestra a Roma, 144 donne riprese sotto la doccia

Un 60enne gestore di un noto centro fitness del quartiere Appio, a Roma, è indagato per aver filmato di nascosto 144 clienti, molte minorenni, nude sotto la doccia e nello spogliatoio femminile.
Le riprese, iniziate secondo gli inquirenti dal 2022, sarebbero avvenute tramite una microcamera occultata in un orologio a muro.
Il caso è esploso quando una cliente, insospettita, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine, facendo scattare l’intervento della Procura di Roma.

All’uomo vengono contestati i reati di interferenze illecite nella vita privata e revenge porn per la presunta diffusione dei video, scambiati con un dipendente.
Le vittime, assistite da legali come l’avvocato Pasqualino Ferrante, annunciano la costituzione di parte civile.

In sintesi:

  • Gestore 60enne di palestra a Roma indagato per riprese illegali nello spogliatoio femminile.
  • Telecamera nascosta in un orologio a muro, scoperta da una cliente insospettita.
  • Archivio di 64 gigabyte di video, molte vittime sono ragazze minorenni.
  • Contestati interferenze illecite e revenge porn, le vittime si costituiranno parte civile.

Telecamera nell’orologio, indagini su 64 gigabyte di filmati

La microcamera, mimetizzata in un comune orologio appeso nella zona spogliatoi della palestra dell’Appio, è stata localizzata dopo il sopralluogo degli investigatori coordinati dalla Procura di Roma e dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.
All’interno dell’orologio è stata trovata una Micro SD con circa 64 gigabyte di filmati, che documenterebbero mesi di riprese continuative a danno di 144 donne, tra cui numerose minorenni.
Secondo la prima ricostruzione, il 60enne avrebbe iniziato a registrare nel 2022, proseguendo fino al rinvenimento del dispositivo.

Il materiale, secondo gli inquirenti, sarebbe stato condiviso con un dipendente della palestra, aggravando il quadro accusatorio sul fronte della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.
L’avvocato Pasqualino Ferrante, che assiste due giovani vittime, ha definito la vicenda come “un’intrusione intollerabile nella sfera più intima, con modalità subdole e particolarmente invasive”.
Le ragazze seguiranno il procedimento penale costituendosi parte civile per chiedere risarcimenti e riconoscimento del danno morale.

Impatto sulle vittime e possibili ricadute per il settore fitness

Oltre al procedimento penale, il caso rischia di avere conseguenze durature sulla percezione di sicurezza nelle palestre, soprattutto per le donne e le minorenni.
La vicenda evidenzia la necessità per i gestori di centri sportivi di rafforzare controlli interni, protocolli privacy e sistemi di vigilanza contro l’uso illecito di dispositivi di ripresa.
Per molte clienti coinvolte, il danno è anche psicologico: il timore che le immagini possano circolare online alimenta ansia, vergogna e perdita di fiducia nei luoghi pubblici dedicati al benessere.

Gli esperti di tutela dei dati e della violenza digitale sottolineano l’urgenza di percorsi di supporto legale e psicologico specifici, oltre a campagne di sensibilizzazione su come riconoscere e segnalare con tempestività sospetti di sorveglianza nascosta in spazi riservati.

FAQ

Quali reati sono contestati al gestore della palestra di Roma?

Al gestore vengono contestati interferenze illecite nella vita privata e revenge porn, per riprese e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

Come è stata scoperta la telecamera nascosta nello spogliatoio?

La telecamera, occultata in un orologio a muro, è stata notata da una cliente insospettita, che ha subito avvertito le forze dell’ordine.

Le vittime come possono tutelarsi legalmente in casi simili?

Le vittime possono sporgere immediata denuncia, chiedere il sequestro dei dispositivi, costituirsi parte civile e ottenere supporto legale specializzato in reati digitali.

Cosa possono fare le palestre per prevenire episodi di videosorveglianza abusiva?

Le palestre possono introdurre controlli periodici degli spazi sensibili, policy privacy chiare, formazione del personale e canali anonimi per segnalazioni interne.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questo caso?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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