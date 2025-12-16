Un Nuovo Capitolo per il Design Svizzero alla Milano Design Week 2026: L’Innovazione Emergente Conquista Brera

La Milano Design Week 2026 si preannuncia come un momento di svolta cruciale per la rappresentazione della creatività elvetica sulla scena internazionale. Dopo il successo consolidato delle passate edizioni legate al format House of Switzerland, la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia ha deciso di inaugurare un nuovo, ambizioso capitolo. L’obiettivo per il 2026 non è semplicemente quello di esporre, ma di accendere i riflettori in modo deciso e strategico sulle voci emergenti che stanno ridisegnando i confini del design svizzero. In un’epoca storica caratterizzata dalla necessità di interconnessione e di nuove visioni, la Svizzera sceglie di investire sul futuro, portando a Milano un progetto che trascende la semplice estetica per abbracciare l’innovazione orientata al domani.

Questa iniziativa rappresenta una riaffermazione tangibile dell’impegno di Pro Helvetia nel favorire lo scambio internazionale. L’ente non si limita a finanziare opere, ma supporta attivamente i designer svizzeri nel loro percorso di ingaggio in dialoghi transfrontalieri e collaborazioni di alto profilo. Abbandonando le configurazioni più tradizionali, la presenza svizzera si trasforma in un hub di connessioni globali, dove i giovani visionari del design non sono solo rappresentanti di una nazione, ma attori protagonisti di una rete creativa mondiale. È un segnale forte: il design svizzero vuole essere percepito non solo per la sua storica precisione, ma per la sua capacità di anticipare le sfide future attraverso una lente collaborativa e aperta.

Spazio Vento: Un Palcoscenico Internazionale nel Cuore di Milano

La location scelta per questo cambio di paradigma non è casuale. La mostra collettiva si terrà nel cuore pulsante del distretto di Brera, da sempre epicentro culturale del Fuorisalone, ma in una cornice inedita: la galleria Spazio Vento, situata in Via Pinamonte da Vimercate 4. Dal 20 al 24 aprile 2026, questo spazio ospiterà progetti che sono il frutto di partnership globali. Non si tratterà, dunque, di una semplice vetrina di oggetti, ma dell’esposizione di processi creativi nati dalla collaborazione. I lavori in mostra spazieranno attraverso diverse categorie, tra cui il design di prodotto, l’illuminazione (lighting design) e il design industriale, offrendo una panoramica completa della versatilità dei talenti elvetici.

Tutti i designer selezionati per questa esposizione condividono un tratto comune: sono stati precedentemente supportati dalla Fondazione. Questo dettaglio trasforma la mostra in una testimonianza dell’impegno continuativo di Pro Helvetia verso i suoi talenti, seguendoli dalla fase embrionale fino alla consacrazione internazionale. Marie Mayoly, responsabile della divisione International Platforms & Delegations, Design presso Pro Helvetia, ha sottolineato l’importanza di questa evoluzione: “Per l’edizione 2026, stiamo costruendo sull’esperienza della House of Switzerland. Il nostro focus è allineato con la missione di Pro Helvetia, dando visibilità ai designer emergenti e connettendoli con le persone giuste”. I progetti esposti sono stati sviluppati in sinergia con controparti internazionali, sia durante residenze artistiche, sia attraverso collaborazioni con altri designer o partnership dirette con brand, sottolineando la natura intrinsecamente collaborativa del design contemporaneo.

L’Alleanza Istituzionale: Ridefinire l’Immagine della Svizzera nel Mondo

Un aspetto fondamentale di questa operazione è la partnership istituzionale con Presence Switzerland, l’ente preposto alla promozione dell’immagine della Svizzera all’estero. Questa collaborazione strategica permette di amplificare le narrazioni dei designer, combinando l’expertise culturale di Pro Helvetia con la potenza della comunicazione strategica internazionale. Alexandre Edelmann, a capo di Presence Switzerland, ha evidenziato come questo approccio collaborativo sia essenziale per posizionare il lavoro dei designer in un contesto più ampio. “Insieme, creiamo visibilità per questi designer oltre la scena professionale del design e posizioniamo il loro lavoro all’interno di un contesto più vasto di innovazione, apertura e collaborazione internazionale”, ha dichiarato Edelmann.

Questi valori fondamentali — innovazione, apertura, collaborazione — sono quelli che plasmano la percezione della Svizzera a livello globale. I progetti selezionati sono destinati a portare avanti nuove prospettive, affrontando le problematiche attuali in modi che risuonino con nuovi pubblici. In questo senso, i designer emergenti assumono un ruolo che va oltre quello di semplici talenti creativi: diventano veri e propri ambasciatori dell’immagine svizzera. Come continua Edelmann: “Concentrarsi sui designer svizzeri emergenti è essenziale perché riflettono la Svizzera com’è oggi e come si posiziona internazionalmente: orientata al futuro, innovativa e profondamente connessa agli ecosistemi creativi globali”. La mostra diventa quindi un potente strumento di soft power, dove il design funge da linguaggio universale per raccontare una nazione dinamica e proiettata in avanti.

Curatela d’Eccellenza e Identità Visiva per un’Esperienza Immersiva

La qualità dell’esposizione è garantita da un processo di selezione rigoroso e di alto profilo. A seguito di una call for participation lanciata da Pro Helvetia, i progetti sono stati scelti da una giuria internazionale composta da figure di spicco del settore: Maddalena Casadei, designer e Art Director italiana nota per la sua sensibilità progettuale, e Max Fraser, Direttore Editoriale di Dezeen (UK), una delle voci più autorevoli nel giornalismo di design mondiale. La loro visione ha permesso di curare una selezione che non solo rispetta alti standard estetici, ma che è in grado di dialogare con le tendenze globali.

L’esperienza del visitatore sarà ulteriormente arricchita da un allestimento curato nei minimi dettagli. L’art direction e la scenografia sono state affidate a Gini Moynier (di Losanna), che lavorerà in collaborazione con il graphic designer Nicolas Bernklau (di San Gallo) per creare un ambiente che valorizzi le opere e guidi il pubblico attraverso le narrazioni esposte. L’invito è aperto a tutti gli appassionati e professionisti del settore: “Non vediamo l’ora di accogliervi a Milano per celebrare ancora una volta la profondità del talento del design della regione e la sua connessione intrecciata con l’arena del design globale”. Per chi desidera seguire da vicino le evoluzioni di queste collaborazioni nel design, nella cultura, nella moda e nel lifestyle, l’organizzazione invita a seguire il profilo social @mayconcepts. Ulteriori annunci seguiranno nei mesi precedenti l’evento, mantenendo alta l’attenzione su quello che si promette essere uno degli appuntamenti imperdibili del 2026.

FAQ

Qual è la novità principale della presenza svizzera alla Milano Design Week 2026?

La novità principale è il passaggio dal format “House of Switzerland” a una mostra collettiva focalizzata specificamente sui talenti emergenti. L’iniziativa, guidata da Pro Helvetia, mira a mettere in luce le nuove voci che stanno plasmando il futuro del design svizzero attraverso collaborazioni globali, spostando l’attenzione sulla connessione internazionale e l’innovazione.

Dove e quando si svolgerà l’esposizione svizzera?

L’esposizione si terrà presso la galleria Spazio Vento, situata in Via Pinamonte da Vimercate 4, nel cuore del distretto di Brera a Milano. L’evento sarà aperto al pubblico dal 20 al 24 aprile 2026.

Chi sono gli organizzatori e i partner istituzionali dell’evento?

L’evento è organizzato dal Swiss Arts Council Pro Helvetia. Il progetto è supportato da Presence Switzerland in qualità di partner istituzionale, con l’obiettivo di amplificare la visibilità dei designer e promuovere l’immagine della Svizzera all’estero.

Quali tipologie di progetti saranno esposti?

La mostra ospiterà progetti che spaziano nelle categorie di design di prodotto, illuminazione (lighting design) e design industriale. Tutti i progetti selezionati sono stati sviluppati in collaborazione con controparti internazionali, frutto di residenze, partnership con altri designer o collaborazioni con brand.

Chi ha curato la selezione dei progetti e l’allestimento?

I progetti sono stati selezionati tramite una call for participation da una giuria internazionale composta da Maddalena Casadei (Designer e Art Director, Italia) e Max Fraser (Editorial Director di Dezeen, UK). L’art direction e la scenografia sono affidate a Gini Moynier, con la grafica di Nicolas Bernklau.

Perché il focus è sui “designer emergenti”?

Secondo Alexandre Edelmann di Presence Switzerland, concentrarsi sui designer emergenti è essenziale perché essi riflettono la Svizzera contemporanea: una nazione orientata al futuro, innovativa e profondamente connessa agli ecosistemi creativi globali. I giovani designer agiscono quindi come importanti vettori dell’immagine del Paese all’estero.