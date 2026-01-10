Alessia Marcuzzi torna in Rai con show inedito: svelata la rete che la rilancia e le sorprese in arrivo

Ritorno in Rai per Marcuzzi: il progetto e la rete

Alessia Marcuzzi è al centro di una trattativa avanzata per riportarla su Rai 2 alla guida di The Traitors Italia, format Fremantle già affermato su Prime Video. Mentre siede in giuria a “Tali e Quali” su Rai 1 insieme a Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, l’ipotesi di un suo approdo sulla rete cadetta con un programma in conduzione propria sta guadagnando trazione tra addetti ai lavori e pubblico. Le indiscrezioni, riportate da AffariItaliani.it, parlano di proposta formale recapitata alla rete pubblica per importare in chiaro un titolo considerato già “cult”.

Per Rai 2 sarebbe un colpo strategico: consolidare l’intrattenimento con un prodotto di forte richiamo e una conduttrice di alto profilo, beneficiando della notorietà digitale del format e trasformandola in appeal generalista. La presenza della Marcuzzi, profilo trasversale con esperienza nel reality e nell’intrattenimento, rafforzerebbe la linea editoriale della rete in fascia di prime time. Fonti interne descrivono una fase negoziale “aperta” tra Fremantle e Viale Mazzini, con valutazioni in corso su tempistiche e collocazione. Fonte: AffariItaliani.it.

The Traitors Italia su Rai 2: come potrebbe andare in onda

La soluzione sul tavolo prevede il riuso delle sei puntate già pubblicate su Prime Video, rimontate per la messa in chiaro su Rai 2 con una scansione in tre serate evento, due episodi per appuntamento, in prime time. L’obiettivo è massimizzare ritmo e fruibilità per il pubblico generalista, mantenendo intatto il meccanismo di gioco basato su strategia e deduzione.

La finestra ipotizzata è quella primaverile, periodo meno congestionato dal punto di vista competitivo e favorevole alla costruzione di awareness televisiva su un titolo già validato in streaming. La rete valuta una promozione mirata su target trasversali, puntando sulla conduzione di Alessia Marcuzzi come leva di identità editoriale. Fonte: AffariItaliani.it.

La trattativa tra Fremantle e Rai è descritta come “aperta” e in fase avanzata: restano da definire i dettagli di palinsesto, eventuali adattamenti editoriali per la TV generalista e la cornice di continuity on-air. Il perno resta la capacità del format di sostenere suspense su serate ravvicinate, favorendo il binge viewing televisivo. Fonte: AffariItaliani.it.

Verso una nuova edizione: scenari e ipotesi produttive

Se la messa in chiaro delle sei puntate di The Traitors Italia su Rai 2 dovesse performare in ascolti, sul tavolo c’è l’opzione di una nuova stagione prodotta direttamente dalla Rai, con un adattamento più marcato al prime time generalista. L’ipotesi operativa prevede l’estensione a dieci episodi, per ottimizzare ritmo narrativo, promo continuity e durata del ciclo in palinsesto. Fonte: AffariItaliani.it.

La conduzione di Alessia Marcuzzi rappresenterebbe l’asset centrale: riconoscibilità, gestione dei tempi televisivi e presidio del racconto strategico. La rete valuterà set di location, cadenza di eliminazioni e calibratura delle “tavolate” per aumentare la tensione seriale del format e migliorare il traino tra blocchi pubblicitari. Fonte: AffariItaliani.it.

Resta il nodo della collocazione: la primavera è la finestra più probabile per testare il titolo in chiaro, ma l’agenda produttiva imporrà scelte su giornate e controprogrammazione. La trattativa tra Fremantle e Rai è in corso, con verifiche su costi, diritti e sfruttamento multipiattaforma, inclusi catch-up e spin-off digitali. Fonte: AffariItaliani.it.

FAQ

  • Chi potrebbe condurre la nuova edizione?
    Alessia Marcuzzi è il nome di riferimento in trattativa. Fonte: AffariItaliani.it.
  • Quante puntate sono previste?
    Si valuta un’estensione a dieci episodi rispetto alle sei originali. Fonte: AffariItaliani.it.
  • Quando potrebbe andare in onda?
    La finestra indicata è la primavera, salvo modifiche di palinsesto. Fonte: AffariItaliani.it.
  • La Rai produrrà il format?
    Scenario possibile in caso di buoni ascolti della messa in chiaro. Fonte: AffariItaliani.it.
  • Come cambierà il format?
    Più episodi, maggiore serialità e adattamenti per il prime time generalista. Fonte: AffariItaliani.it.
  • Qual è lo stato della trattativa?
    Negoziazione aperta e avanzata tra Fremantle e Rai. Fonte: AffariItaliani.it.

