Home / TECNOFITNESS / Donna racconta le iniezioni contraccettive di lunga durata e la drammatica diagnosi di tumori al cervello

Pulsazione all’orecchio rivela quattro tumori cerebrali in una donna di 45 anni

Una donna di 45 anni di Crewe, nel Cheshire, si è rivolta al medico per una semplice pulsazione all’orecchio. Durante gli accertamenti, eseguiti nel Regno Unito nelle ultime settimane, le è stata diagnosticata la presenza di quattro meningiomi, tumori al cervello benigni, uno localizzato dietro l’occhio.

La paziente utilizzava da oltre vent’anni iniezioni contraccettive ormonali a base di progesterone sintetico.

I medici ipotizzano un possibile legame tra l’uso prolungato di questo metodo contraccettivo e lo sviluppo dei tumori, pur ribadendo che il rischio complessivo resta basso. La donna, oggi pentita, afferma che avrebbe scelto diversamente se fosse stata informata anche di un pericolo minimo e invita altre persone a documentarsi meglio sui potenziali effetti collaterali.

In sintesi:

Donna di 45 anni scopre quattro meningiomi dopo una pulsazione all’orecchio.

Uso continuativo per oltre vent’anni di iniezioni contraccettive progestiniche.

Studi indicano possibile aumento di rischio, ma eventi considerati rari.

Crescente attenzione a fogli illustrativi e consenso realmente informato.

I meningiomi sono tumori in genere benigni che originano dalle meningi, le membrane che avvolgono il cervello. Possono però diventare clinicamente rilevanti comprimendo strutture cerebrali e nervi ottici, con disturbi visivi, cefalea cronica, crisi epilettiche o deficit neurologici.

Nel caso della donna di Crewe, uno dei quattro tumori è stato individuato dietro l’occhio durante esami radiologici di secondo livello. I clinici hanno collegato il quadro alla lunga esposizione a un contraccettivo iniettabile a base di progesterone sintetico, farmaco usato dalla paziente per evitare il ciclo mestruale in modo continuativo.

La stessa donna ha spiegato che non le era mai stato rappresentato in modo esplicito un possibile rischio di tumori cerebrali: per questo, dopo la diagnosi, invita le altre pazienti a leggere attentamente i fogli illustrativi e a discutere con il proprio medico ogni terapia di lungo periodo.

Contraccettivi iniettabili, rischio raro ma monitorato e necessità di informazione completa

Il caso di Crewe non è un’eccezione isolata. Negli ultimi anni altre donne, nel Regno Unito e in Europa, hanno ricevuto diagnosi di meningiomi dopo un uso pluriennale di contraccettivi iniettabili.

Diverse pubblicazioni scientifiche hanno segnalato un aumento del rischio di meningioma associato a specifiche formulazioni progestiniche ad alta dose e a somministrazione prolungata. Le autorità sanitarie ribadiscono però che si tratta di eventi rari rispetto al numero complessivo di utilizzatrici e che il bilancio rischi-benefici rimane generalmente favorevole, soprattutto quando il farmaco è scelto in base al profilo individuale.

Proprio per rafforzare la tutela delle pazienti, in vari Paesi sono in corso aggiornamenti di fogli illustrativi, schede tecniche e raccomandazioni cliniche: vengono esplicitati i potenziali rischi, la necessità di controlli periodici e l’importanza di segnalare sintomi come cefalee nuove, disturbi visivi o pulsazioni anomale. L’obiettivo è garantire un consenso realmente informato e personalizzare la contraccezione, valutando alternative laddove esistano fattori di rischio aggiuntivi.

Verso una contraccezione più personalizzata e trasparente sulle avvertenze

La vicenda della donna di Crewe si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra contraccezione ormonale, rischi rari ma gravi e qualità dell’informazione fornita alle pazienti. Le iniezioni contraccettive restano uno strumento efficace, soprattutto per chi richiede soluzioni a lunga durata e non quotidiane.

La tendenza della ricerca è però verso una contraccezione sempre più personalizzata: valutazione del profilo ormonale, familiarità per tumori, comorbidità, abitudine al fumo, fino al monitoraggio mirato di eventuali sintomi neurologici. Parallelamente, i sistemi sanitari sono chiamati a investire su comunicazione chiara, linguaggio comprensibile e tempi adeguati di colloquio, affinché ogni donna possa scegliere consapevolmente tra pillole, dispositivi intrauterini, impianti sottocutanei o metodi non ormonali.

FAQ

Che cos’è un meningioma e quanto è frequente?

Un meningioma è un tumore per lo più benigno delle meningi; rappresenta circa un terzo dei tumori cerebrali primitivi, con molti casi asintomatici.

Le iniezioni contraccettive causano sempre tumori cerebrali?

No, il rischio è considerato raro. Alcuni studi indicano un aumento con uso prolungato e alte dosi, perciò serve valutazione personalizzata col medico.

Quali sintomi neurologici non vanno sottovalutati durante contraccezione ormonale?

È importante segnalare subito cefalee improvvise o diverse dal solito, disturbi visivi, crisi epilettiche, debolezza improvvisa, vertigini persistenti o pulsazioni insolite alla testa.

Come valutare pro e contro dei contraccettivi ormonali a lunga durata?

Occorre discutere con ginecologo o medico di fiducia storia clinica, fattori di rischio, desiderio riproduttivo e alternative disponibili, ottenendo un consenso realmente informato.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo articolo è stato redatto tramite elaborazione giornalistica di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate dalla nostra Redazione.