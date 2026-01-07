Albano, il figlio scampa alla tragedia di Crans-Montana: retroscena e dettagli che cambiano tutto

Scampato pericolo a crans-montana

Bido Carrisi, figlio di Al Bano e Loredana Lecciso, è sfuggito all’incendio di Le Constellation a Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno sono morti 40 giovani. La showgirl ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno che il ragazzo avrebbe potuto essere nel locale, abitualmente frequentato, ma un cambio di programma lo ha tenuto lontano dal luogo della tragedia.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il legame con la località svizzera è consolidato: Bido si è diplomato a Crans-Montana, vi ha trascorso molte estati con la sorella Jasmine e la fidanzata Emily è originaria della zona. Durante le festività, la famiglia era in Svizzera e Loredana è passata a piedi davanti al club poi devastato dalle fiamme.

Per la notte del 31 dicembre, Le Constellation era tra le opzioni per festeggiare il 2025. Solo una decisione presa all’ultimo istante ha evitato l’irreparabile: niente serata in quota e rientro nel Sud Italia. «Se fossimo rimasti, sarebbero stati quasi certamente lì», ha riferito la Lecciso, sottolineando la sottile linea tra la normalità e la catastrofe.

Radici pugliesi e decisione dell’ultimo momento

La scelta di rientrare in Puglia ha preso forma a ridosso del Capodanno, quando Bido Carrisi ed Emily hanno optato per Cellino San Marco invece della serata a Le Constellation. Un cambio di rotta dettato dal richiamo di casa, dalle feste in famiglia e da un legame identitario che ha prevalso sui piani già considerati in Svizzera.

Secondo quanto riferito da Loredana Lecciso, senza quella decisione i ragazzi sarebbero finiti quasi certamente nel locale poi travolto dalle fiamme. Il riferimento di Al Bano alle “radici” come scudo simbolico evidenzia il peso della comunità di Cellino nelle scelte dei figli, un approdo rassicurante nelle ore più delicate delle festività.

La virata verso il Sud è avvenuta dopo giorni intensi e segnati da tensione emotiva, con la showgirl provata e la famiglia raccolta. Il rientro ha trasformato un’opzione abituale a Crans-Montana in una permanenza nella terra d’origine, evitando quella che sarebbe potuta diventare una notte fatale.

Solidarietà e cordoglio per le vittime

Loredana Lecciso ha espresso gratitudine per lo scampato pericolo ma ha ribadito che il sollievo non attenua il dolore delle famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana. «Sono felice che sia andata così, ma il mio sollievo non allevia il dramma che stanno vivendo i famigliari», ha dichiarato, manifestando partecipazione e rispetto per chi ha perso i propri cari.

Parole di vicinanza sono state indirizzate a madri e padri che piangono i figli: «Non oso immaginare cosa provino quelle povere mamme e quei poveri papà», ha aggiunto la showgirl, sottolineando un cordoglio che travalica i confini familiari e tocca l’intera comunità.

La tragedia ha scosso l’Europa, trasformando la notte di Capodanno in lutto collettivo. Nel racconto della famiglia Carrisi-Lecciso resta il monito sulla fragilità delle scelte, mentre il pensiero va alle vittime di Le Constellation e ai sopravvissuti, con un appello implicito al rispetto del dolore e alla memoria delle 40 giovani vite spezzate.

FAQ