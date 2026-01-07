Paolo Fox svela la classifica shock dei 5 segni più fortunati: chi balza in vetta e perché

Classifica dei cinque segni più fortunati

Paolo Fox presenta la graduatoria del 2026: al quinto posto i Pesci, seguiti dai Gemelli al quarto.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

In terza posizione sale il Sagittario, mentre al secondo posto troviamo la Vergine.

In vetta, al primo posto, il Leone, con un testa a testa quasi alla pari con la Vergine.

Secondo l’astrologo, questi cinque segni dominano il 2026 per il numero di mesi e transiti favorevoli.

La gerarchia riflette una combinazione di supporti planetari determinanti per scelte, opportunità e stabilità.

Gli altri segni restano in corsa, ma con un carico maggiore di ostacoli da gestire lungo l’anno.

Pesci: via i blocchi del 2025, possibili riconoscimenti tra febbraio e marzo; metà anno propizia con Giove favorevole.

Gemelli: nessun pianeta contro; tra giugno e luglio opportunità di crescita e decisioni strategiche grazie a un Giove incisivo.

Sagittario: anno di fuoco per sentimenti e scelte; da febbraio Saturno in segno di fuoco, da luglio Giove in Leone.

Vergine: finisce la fase di freno; dal 14 febbraio Saturno non più opposto, ripartenza graduale e fine delle crisi improduttive.

Leone: spinta forte con Saturno, Giove, Urano e Nettuno a favore; anno di decisioni importanti, anche affettive, purché condivise.

Esempio citato: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli verso il matrimonio.

Motivi astrologici della top cinque

La selezione di Leone, Vergine, Sagittario, Gemelli e Pesci nasce dall’ampiezza dei mesi coperti da transiti armonici.

Il fattore chiave è l’asse formato da Saturno e Giove, affiancato dall’appoggio di Urano e Nettuno per solidità, crescita e visione.

La distribuzione di questi passaggi crea finestre di scelta più lunghe e ripetute durante il 2026.

Per i Pesci viene meno l’attrito ereditato dal 2025: tra febbraio e marzo si aprono spazi di riconoscimento, con metà anno sostenuta da Giove.

I Gemelli sfruttano l’assenza di pianeti contrari e un picco tra giugno e luglio, quando Giove alimenta decisioni e scoperte.

Il Sagittario beneficia di un “anno di fuoco”: dal 14 febbraio Saturno in segno di fuoco e da luglio Giove in Leone amplificano libertà e slancio affettivo.

La Vergine esce dalla pressione di Saturno opposto dal 14 febbraio: si riattivano dossier fermi e si attenua la crisi decisionale.

Il Leone capitalizza il sostegno congiunto di Saturno, Giove, Urano e Nettuno: scenario ideale per impegni formali e scelte di vita, condizione necessaria il consenso del contesto.

Il testa a testa con la Vergine dipende dalla qualità e durata dei transiti utili lungo l’anno.

Indicazioni per gli altri segni nel 2026

Ariete: avvio in salita tra gennaio e marzo, con competizioni, contese e possibili nodi legali; riconoscimenti tardivi rispetto all’impegno profuso.

Toro: l’amore richiede chiarimenti e coraggio nelle scelte; aprile con Venere favorevole sostiene nuovi incontri e riassesta i rapporti.

Cancro: equilibrio delicato tra Giove nel segno (fino a giugno) e Saturno dissonante; primavera di frizioni, ma opportunità protette dai benefici gioviani.

Bilancia: partenza lenta, gennaio pesante sul piano dell’autostima; tra febbraio e marzo arrivano esiti e conferme che sbloccano iter sospesi.

Scorpione: tensioni e ansia in crescita a fine gennaio; nella seconda metà del 2026 prudenza economica e pianificazione rigorosa delle uscite.

Capricorno: con Saturno di taglio, emergono avversari e resistenze; la ripresa matura nella seconda parte dell’anno, con settembre in evidenza per colpi di fortuna mirati.

Acquario: esigenza di indipendenza al centro; estate di confini netti nei rapporti e monitoraggio delle spese da luglio a dicembre per evitare strappi di bilancio.

Nessuna esclusione: i sette segni fuori top five affrontano ostacoli gestibili con timing e metodo.

La chiave è calibrare le decisioni sulle finestre utili indicate dai transiti, dosando ambizione e prudenza.

FAQ