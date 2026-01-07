Paolo Fox svela la classifica shock dei 5 segni più fortunati: chi balza in vetta e perché
Indice dei Contenuti:
Classifica dei cinque segni più fortunati
Paolo Fox presenta la graduatoria del 2026: al quinto posto i Pesci, seguiti dai Gemelli al quarto.
In terza posizione sale il Sagittario, mentre al secondo posto troviamo la Vergine.
In vetta, al primo posto, il Leone, con un testa a testa quasi alla pari con la Vergine.
Secondo l’astrologo, questi cinque segni dominano il 2026 per il numero di mesi e transiti favorevoli.
La gerarchia riflette una combinazione di supporti planetari determinanti per scelte, opportunità e stabilità.
Gli altri segni restano in corsa, ma con un carico maggiore di ostacoli da gestire lungo l’anno.
Pesci: via i blocchi del 2025, possibili riconoscimenti tra febbraio e marzo; metà anno propizia con Giove favorevole.
Gemelli: nessun pianeta contro; tra giugno e luglio opportunità di crescita e decisioni strategiche grazie a un Giove incisivo.
Sagittario: anno di fuoco per sentimenti e scelte; da febbraio Saturno in segno di fuoco, da luglio Giove in Leone.
Vergine: finisce la fase di freno; dal 14 febbraio Saturno non più opposto, ripartenza graduale e fine delle crisi improduttive.
Leone: spinta forte con Saturno, Giove, Urano e Nettuno a favore; anno di decisioni importanti, anche affettive, purché condivise.
Esempio citato: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli verso il matrimonio.
Motivi astrologici della top cinque
La selezione di Leone, Vergine, Sagittario, Gemelli e Pesci nasce dall’ampiezza dei mesi coperti da transiti armonici.
Il fattore chiave è l’asse formato da Saturno e Giove, affiancato dall’appoggio di Urano e Nettuno per solidità, crescita e visione.
La distribuzione di questi passaggi crea finestre di scelta più lunghe e ripetute durante il 2026.
Per i Pesci viene meno l’attrito ereditato dal 2025: tra febbraio e marzo si aprono spazi di riconoscimento, con metà anno sostenuta da Giove.
I Gemelli sfruttano l’assenza di pianeti contrari e un picco tra giugno e luglio, quando Giove alimenta decisioni e scoperte.
Il Sagittario beneficia di un “anno di fuoco”: dal 14 febbraio Saturno in segno di fuoco e da luglio Giove in Leone amplificano libertà e slancio affettivo.
La Vergine esce dalla pressione di Saturno opposto dal 14 febbraio: si riattivano dossier fermi e si attenua la crisi decisionale.
Il Leone capitalizza il sostegno congiunto di Saturno, Giove, Urano e Nettuno: scenario ideale per impegni formali e scelte di vita, condizione necessaria il consenso del contesto.
Il testa a testa con la Vergine dipende dalla qualità e durata dei transiti utili lungo l’anno.
Indicazioni per gli altri segni nel 2026
Ariete: avvio in salita tra gennaio e marzo, con competizioni, contese e possibili nodi legali; riconoscimenti tardivi rispetto all’impegno profuso.
Toro: l’amore richiede chiarimenti e coraggio nelle scelte; aprile con Venere favorevole sostiene nuovi incontri e riassesta i rapporti.
Cancro: equilibrio delicato tra Giove nel segno (fino a giugno) e Saturno dissonante; primavera di frizioni, ma opportunità protette dai benefici gioviani.
Bilancia: partenza lenta, gennaio pesante sul piano dell’autostima; tra febbraio e marzo arrivano esiti e conferme che sbloccano iter sospesi.
Scorpione: tensioni e ansia in crescita a fine gennaio; nella seconda metà del 2026 prudenza economica e pianificazione rigorosa delle uscite.
Capricorno: con Saturno di taglio, emergono avversari e resistenze; la ripresa matura nella seconda parte dell’anno, con settembre in evidenza per colpi di fortuna mirati.
Acquario: esigenza di indipendenza al centro; estate di confini netti nei rapporti e monitoraggio delle spese da luglio a dicembre per evitare strappi di bilancio.
Nessuna esclusione: i sette segni fuori top five affrontano ostacoli gestibili con timing e metodo.
La chiave è calibrare le decisioni sulle finestre utili indicate dai transiti, dosando ambizione e prudenza.
FAQ
- Quali segni partono in difficoltà nel 2026?
Ariete e Bilancia registrano un gennaio complesso; l’Ariete estende le criticità fino a marzo.
- Quando migliora la situazione per il Cancro?
Fino a giugno l’appoggio di Giove attenua gli attriti generati da Saturno dissonante.
- Qual è il mese chiave per il Toro?
Aprile, con Venere favorevole per nuovi inizi sentimentali e riassetti di coppia.
- Quando il Capricorno vede segnali positivi?
Nella seconda parte dell’anno, con un picco di buone opportunità a settembre.
- Quali attenzioni servono allo Scorpione?
Gestione dell’ansia a fine gennaio e controllo rigoroso delle spese nella seconda metà del 2026.
- Cosa deve monitorare l’Acquario?
Autonomia relazionale in estate e budget da luglio a dicembre per evitare squilibri economici.