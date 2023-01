Come utilizare ChatGpt: 5 suggerimenti pratici

OpenAI ha creato ChatGPT, un generatore di testo basato sull’intelligenza artificiale, che utilizza algoritmi di apprendimento automatico e tecniche di apprendimento profondo per generare risposte testuali in modo conversazionale e simile a quello umano.

La versione di “anteprima di ricerca” di ChatGPT è stata resa disponibile al pubblico a dicembre e gli utenti l’hanno utilizzata per generare saggi accademici, insegnare come fabbricare bombe e persino tentare di sedurre le persone su Tinder.

MODI DI UTILIZZO DI CHATGPT

Sostituire Google

ChatGPT potrebbe funzionare meglio di Google per le query di ricerca, utilizzando un linguaggio colloquiale per spiegare qualcosa o, se richiesto, un linguaggio ancora più semplice, come “spiegartelo come se avessi 5 anni”.

Tuttavia, a differenza di Google, ChatGPT non si aggiorna in tempo reale e non cita le sue fonti, quindi potrebbero essere visualizzate informazioni non verificate o errate.

Scrivere musica o poesia

È possibile chiedere a ChatGPT di scrivere una canzone o una poesia su un argomento specifico fornendo istruzioni sull’argomento e lo stile desiderato.

Bozze di contratti

Un nuovo dipendente ha twittato di aver firmato involontariamente un contratto scritto da ChatGPT.

Tuttavia, ChatGPT può essere utilizzato anche per generare bozze di contratti, sebbene sia importante rivedere attentamente il documento prima di firmarlo.

Risposte di chatbot

Oltre alle attività elencate, ChatGPT può essere utilizzato anche per fornire risposte di chatbot per una varietà di domande.

Traduzione in lingua

ChatGPT può essere utilizzato per la traduzione in lingua, sebbene potrebbe produrre risultati non accurati.