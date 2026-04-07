Inps chiarisce proroga incentivo per chi rinvia la pensione

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Incentivo Inps per rinviare la pensione: chi ne ha diritto e come funziona

L’Inps ha precisato chi può usufruire e come opera l’incentivo che premia i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, scelgono di rimanere al lavoro. La misura, confermata dalla legge di Bilancio 2026, riguarda chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 e rinuncia all’accredito di una quota di contributi. In cambio, quella stessa quota viene erogata direttamente in busta paga, senza concorrere al reddito imponibile. Il meccanismo coinvolge gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e alle gestioni sostitutive ed esclusive, con alcune eccezioni per settori particolari.

In sintesi:

Incentivo per lavoratori dipendenti che rinviano la pensione anticipata fino al 31 dicembre 2026.

Quota contributiva Ivs del lavoratore non più versata all’Inps ma pagata in busta paga.

Somme esentate da Irpef, non concorrono al reddito da lavoro dipendente.

Domanda obbligatoria all’Inps e via libera tramite servizio di Comunicazione bidirezionale.

Requisiti, platea interessata e funzionamento operativo della misura

Il chiarimento dell’Inps riguarda in particolare i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria entro il 31 dicembre 2026: 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Restano inclusi anche coloro che avevano già maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per la pensione anticipata flessibile oppure ordinaria secondo la disciplina precedente.

La misura si applica agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme sostitutive ed esclusive, con conferma delle specifiche condizioni previste per gestioni particolari come il Fondo volo e il settore autoferrotranvieri.

Chi sceglie di rinviare il pensionamento esercita la facoltà di rinunciare all’accredito della quota dei contributi Ivs a proprio carico. Dal primo mese utile successivo alla decorrenza teorica della pensione, il datore di lavoro non versa più quella quota all’Inps: lo stesso importo viene riconosciuto direttamente in busta paga.

Ai sensi del Tuir, tali somme non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono quindi soggette a tassazione Irpef, aumentando il netto percepito dal lavoratore senza oneri fiscali aggiuntivi.

Per accedere al beneficio è necessario presentare una specifica domanda all’Inps. L’Istituto verifica i requisiti contributivi e anagrafici e comunica l’esito al lavoratore e al datore di lavoro tramite il servizio di Comunicazione bidirezionale. Solo dopo l’accoglimento formale della richiesta il datore può modificare gli adempimenti contributivi e riconoscere l’incentivo.

Impatto sul mercato del lavoro e possibili sviluppi futuri

La misura si inserisce nella strategia di medio periodo per favorire la permanenza volontaria al lavoro dei profili più esperti, garantendo al contempo il versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro. L’incentivo agisce come leva economica immediata in busta paga, particolarmente rilevante in un contesto di inflazione e incertezza previdenziale.

Sul piano macroeconomico, lo strumento può contribuire a mitigare la pressione sulla spesa pensionistica e a preservare competenze chiave nelle imprese. Ulteriori interventi normativi in vista delle prossime leggi di Bilancio potrebbero estendere la durata o rimodulare i requisiti, rendendo strategica una costante verifica delle circolari Inps da parte di lavoratori e aziende.

FAQ

Chi può richiedere l’incentivo al posticipo del pensionamento Inps?

Possono richiederlo i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a gestioni sostitutive/esclusive che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria o flessibile.

Come si presenta la domanda per ottenere l’incentivo Inps?

La domanda si presenta telematicamente all’Inps tramite area riservata, patronato o intermediario abilitato. L’Inps verifica i requisiti e comunica l’esito tramite servizio di Comunicazione bidirezionale.

Le somme pagate in busta paga sono tassate ai fini Irpef?

No, le somme corrispondenti alla quota contributiva Ivs del lavoratore non concorrono al reddito da lavoro dipendente e risultano quindi esenti da Irpef, aumentando il netto percepito.

Cosa accade ai contributi a carico del datore di lavoro durante l’incentivo?

Restano dovuti. Il datore di lavoro continua a versare integralmente la propria quota contributiva Ivs all’Inps, garantendo la continuità contributiva complessiva ai fini previdenziali del sistema.

Quali sono le fonti informative utilizzate per queste indicazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.