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Agenzia delle Entrate lancia servizio digitale per verificare debiti e cartelle

Agenzia delle Entrate lancia servizio digitale per verificare debiti e cartelle

Nuovo servizio “Situazione debitoria” dell’Agenzia Entrate-Riscossione

Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo online il nuovo servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”, accessibile da tutta Italia tramite identità digitale. Il cruscotto consente a cittadini, imprese e intermediari di verificare, in tempo reale, chi deve pagare, che cosa, dove e per quale periodo, offrendo una fotografia aggiornata delle proprie cartelle e degli avvisi in riscossione. L’intervento si inserisce nella riforma della riscossione e mira a chiarire subito l’ammontare effettivo dei debiti fiscali, le rateizzazioni in corso e le definizioni agevolate attive, riducendo errori, contenziosi e necessità di recarsi agli sportelli fisici.

In sintesi:

  • Cruscotto unico online per cartelle, avvisi, rateizzazioni e definizioni agevolate.
  • Prospetto di sintesi scaricabile entro 24 ore con tutte le pendenze nazionali.
  • Accesso con Spid, Cie, Cns, credenziali Entrate e area EquiPro.
  • Strumento chiave per gestire la rottamazione quinquies avviata nel 2026.

Come funziona il cruscotto digitale della situazione debitoria

Il nuovo servizio consente una visione ordinata e immediata dell’esposizione debitoria, distinguendo con chiarezza importi ancora da versare e somme già pagate. In pochi clic è possibile controllare lo stato dei piani di rateizzazione, delle rottamazioni e delle eventuali procedure di riscossione in corso su tutto il territorio nazionale.

Per ogni cartella o avviso, il contribuente può approfondire i dettagli dell’atto e procedere direttamente al pagamento online, evitando passaggi presso gli sportelli o il ricorso non necessario a intermediari. La piattaforma, sviluppata con il supporto tecnologico di Sogei, integra una guida passo-passo che illustra con linguaggio semplice tutte le funzionalità disponibili.

Elemento centrale è il prospetto di sintesi: su richiesta, l’Agenzia rende disponibile entro 24 ore un documento unico che riunisce tutti gli atti riferiti al codice fiscale selezionato, utile soprattutto a chi ha pendenze pregresse distribuite su province diverse o su archi temporali lunghi.

L’accesso avviene dalle aree riservate “Cittadini” e “Imprese” del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite Spid, Cie o Cns.

Professionisti e imprese possono utilizzare anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, mentre gli intermediari fiscali abilitati a Entratel operano attraverso l’area dedicata EquiPro, centralizzando così la gestione delle posizioni debitorie dei clienti.

Impatto della rottamazione quinquies e possibili sviluppi futuri

Il lancio di “Situazione debitoria – Consulta e paga” coincide con l’entrata a regime, nel 2026, della rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura permette di chiudere i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 versando solo il capitale, senza sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.

Il nuovo cruscotto diventa quindi uno strumento operativo essenziale per valutare la convenienza della definizione agevolata, verificare gli importi rottamabili e monitorare il rispetto delle scadenze. In prospettiva, l’integrazione con ulteriori servizi digitali potrebbe portare a un ecosistema fiscale sempre più trasparente e predittivo, capace di segnalare in anticipo criticità sui pagamenti e di ridurre il contenzioso con l’amministrazione.

FAQ

Come si accede al servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga”?

Si accede dall’area riservata del sito Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando Spid, Cie, Cns, credenziali Entrate o l’area EquiPro per intermediari.

Cosa contiene il prospetto di sintesi della situazione debitoria?

Contiene tutti gli atti di riscossione riferiti a uno specifico codice fiscale, su base nazionale, aggiornati e aggregati in un unico documento scaricabile.

È possibile pagare online cartelle e avvisi direttamente dal nuovo servizio?

Sì, il servizio consente di selezionare singole cartelle o l’intero debito e procedere al pagamento online con i canali abilitati.

Come aiuta il servizio nella gestione della rottamazione quinquies 2026?

Aiuta perché permette di visualizzare rapidamente carichi definibili, importi residui e scadenze, facilitando la scelta e il monitoraggio dei pagamenti agevolati.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla riscossione?

L’articolo è elaborato dalla Redazione sulla base di una rielaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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