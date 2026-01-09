Andrea Pucci difende Corona: verità scomode in arrivo, perché il comico sta con l’ex re dei paparazzi

Dichiarazioni di pucci su corona

Andrea Pucci, durante uno spettacolo recente, ha espresso un chiaro sostegno a Fabrizio Corona e al suo format Falsissimo, affermando di essere “dalla sua parte” e di essere soddisfatto che “tiri fuori tutto”. La presa di posizione arriva dopo mesi in cui il progetto dell’ex “re dei paparazzi” domina tv, radio, stampa e social, alimentando dibattiti continui.

Il comico e conduttore, noto volto Mediaset, ha rimarcato la necessità di far emergere versioni e retroscena rimasti finora in ombra, legandosi al clima mediatico che circonda il lavoro investigativo-narrativo di Corona. La scelta delle parole suggerisce un allineamento, almeno in questa fase, con la linea “rivelatrice” promossa da Falsissimo.

La dichiarazione è stata colta in modo diretto dal pubblico presente e si inserisce in un contesto di spettacolo in cui l’attualità dello showbiz viene spesso rielaborata in chiave satirica, senza rinunciare a prese di posizione nette.

Il video virale da bergamo

Un filmato pubblicato su TikTok il 7 gennaio mostra Andrea Pucci alla Chorus Life Arena di Bergamo mentre, sceso dal palco, si rivolge agli spettatori: “Io non sono Corona… però questa volta sono dalla parte di Corona, contento che tiri fuori tutta la verità”. La registrazione, dall’audio disturbato dagli applausi, non consente di cogliere il contesto completo.

Il corto ha raccolto in 48 ore migliaia di like, oltre cento commenti e centinaia di salvataggi tra i preferiti, contribuendo a rilanciare il dibattito sul format Falsissimo. La clip, caricata da un utente in platea, documenta solo pochi secondi dell’intervento, senza elementi aggiuntivi su ciò che è stato detto prima o dopo.

L’assenza di un video integrale e la qualità sonora incerta non chiariscono se il comico abbia usato toni ironici o una presa di posizione letterale; resta però l’enfasi sulla “verità”, nodo centrale della narrazione associata a Fabrizio Corona.

Le reazioni del pubblico online

Nei commenti al video circolato su TikTok le posizioni si sono polarizzate: c’è chi ha definito la frase di Andrea Pucci “inaspettata” e chi ha ironizzato prendendone le distanze.

Altri utenti hanno espresso sostegno, allineandosi alla sua difesa di Fabrizio Corona e della linea di Falsissimo. In molti hanno segnalato l’audio disturbato dagli applausi, invitando a cautela nell’interpretazione.

L’assenza del contesto completo ha alimentato letture divergenti: per alcuni una presa di posizione netta, per altri un passaggio comico decontestualizzato. Il clip, salvato centinaia di volte, ha amplificato il dibattito oltre la platea di Bergamo.

Lo sketch su temptation island

Nel medesimo spettacolo, Andrea Pucci ha preso di mira Temptation Island con un monologo sul processo di casting del reality di Canale 5.

Davanti al pubblico, il comico ha costruito una caricatura dal tono grottesco, paragonando la selezione a un “gioco” estremo, con riferimenti a Monza, a un capannone e a “operazioni” al cervello in stile satira.

Le battute hanno suscitato risate e ulteriori condivisioni social, confermando l’approccio di Pucci: attualità televisiva rielaborata con iperboli e immagini provocatorie, senza chiarimenti aggiuntivi sul contesto del segmento.

Nel tour “30 Anni e Non Sentirli”, Andrea Pucci ha dedicato un passaggio a Temptation Island, bersaglio di una satira che estremizza il tema dei casting del reality di Canale 5.

Il comico descrive una selezione “notturna” fuori dalle discoteche, con i candidati “acchiappati” e radunati a Monza in un capannone, paragonando il tutto a “Squid Game”.

La caricatura prosegue con un finto “intervento al cervello”, senza anestesia, fino alla “liberazione” sulle spiagge della Sardegna, dove i protagonisti “vagano”: un’iperbole che mira a criticare format e dinamiche televisive.

Il frammento, ripreso dal pubblico e rilanciato sui social, ha generato ulteriore eco attorno allo show, in linea con lo stile di Pucci che rilegge l’attualità pop con immagini volutamente eccessive.

Le battute hanno suscitato risate in sala e discussioni online, senza elementi aggiuntivi sul contesto o su eventuali repliche dei diretti interessati.

Lo sketch ribadisce un registro comico aggressivo e grottesco, focalizzato su ritmo, esagerazione e riconoscibilità del riferimento televisivo.

