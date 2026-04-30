michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Nadal approda su Netflix con RAFA, la serie sulla sua carriera

Nadal approda su Netflix con RAFA, la serie sulla sua carriera

RAFA, la docuserie Netflix che racconta l’ultimo anno di Rafael Nadal

SEGUICI SU DISCOVER

La nuova docuserie RAFA porterà su Netflix, dal 29 maggio 2026, il racconto definitivo della carriera di Rafael Nadal. In quattro episodi, ambientati durante il suo ultimo anno completo nel circuito ATP nel 2014, la serie mostrerà chi è realmente il campione dentro e fuori dal campo.
Grazie a filmati d’archivio inediti e all’accesso esclusivo alla famiglia, al team e alla cerchia più ristretta del fuoriclasse spagnolo, RAFA punta a restituire un ritratto intimo e umano di uno dei più grandi tennisti di sempre.
Prodotta da Skydance Sports e diretta dal premiato regista Zach Heinzerling, la docuserie vuole spiegare perché l’impatto di Nadal sul tennis e sulla cultura sportiva mondiale vada ben oltre i trofei conquistati.

In sintesi:

  • RAFA debutta su Netflix il 29 maggio 2026 con quattro episodi dedicati a Rafael Nadal.
  • Docuserie ambientata nel 2014, ultimo anno completo di Nadal nel circuito ATP.
  • Accesso esclusivo a famiglia, team e cerchia ristretta, con filmati d’archivio inediti.
  • Produzione Skydance Sports diretta da Zach Heinzerling, con testimonianze di Federer e Djokovic.

Struttura, protagonisti e ambizione cinematografica di RAFA

RAFA è concepita come un racconto a forte ambizione cinematografica, che intreccia archivio, backstage e testimonianze dirette per restituire la dimensione più autentica di Rafael Nadal. Nei quattro episodi, Netflix promette “uno sguardo completo e senza precedenti su Nadal, sul suo impatto su questo sport e sulla sua influenza al di là delle competizioni”.
La serie non si limita al campo da tennis: il focus si estende alla vita privata del campione di Manacor, alle dinamiche familiari e al ruolo del suo storico team tecnico, elementi centrali nel suo percorso agonistico.
Il racconto è arricchito dalle voci di alcune icone mondiali del tennis come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe, chiamate a contestualizzare la grandezza sportiva e mentale di Nadal all’interno di una delle epoche più competitive della storia del tennis.

Alla regia c’è Zach Heinzerling, vincitore di un Emmy e candidato all’Oscar, già autore di progetti come Stolen Youth, Cutie and the Boxer e McCartney 3,2,1.
La produzione è firmata da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports, realtà che ha già realizzato per Netflix serie documentarie di alto profilo come America’s Team: The Gambler and His Cowboys, WWE: Unreal, ELWAY e AKA Charlie, progetti entrati nel circuito degli Sports Emmy e dei PGA Awards.
Nel mese di maggio, RAFA si inserisce così in un calendario particolarmente ricco di novità sull’ecosistema Netflix, con l’obiettivo di diventare il nuovo riferimento per i contenuti sportivi premium sulla piattaforma.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

L’impatto potenziale di RAFA su pubblico, tennis e contenuti sportivi

RAFA arriva in un momento in cui la domanda di docuserie sportive di qualità è in forte crescita e i fan cercano racconti profondi sui grandi campioni.
Per il pubblico globale, la serie può rappresentare il documento audiovisivo più completo su Rafael Nadal, utile tanto agli appassionati di lunga data quanto alle nuove generazioni che lo hanno conosciuto solo nelle fasi finali di carriera.
Per l’industria del tennis, il progetto rafforza il posizionamento dei Big Three – Nadal, Federer, Djokovic – come figure narrative capaci di trascendere il perimetro sportivo e rimanere centrali anche nella memoria collettiva post-ritiro.

Per Netflix e Skydance Sports, infine, RAFA rappresenta un test significativo sulla capacità delle docuserie sportive di lunga durata di generare engagement internazionale, fidelizzare le community e alimentare ulteriori progetti narrativi legati ai grandi protagonisti dello sport mondiale.

FAQ

Quando esce la docuserie RAFA su Netflix?

La docuserie RAFA sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 maggio 2026, in tutti i territori dove opera la piattaforma.

Quanti episodi ha RAFA e quanto copre della carriera di Nadal?

RAFA è composta da quattro episodi e si concentra soprattutto sull’ultimo anno completo di Rafael Nadal nel circuito ATP, il 2014.

Chi compaiono come ospiti nella docuserie RAFA?

Sì, compaiono grandi campioni come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe, oltre alla famiglia e al team di Nadal.

Chi dirige e produce la docuserie RAFA su Nadal?

La regia è di Zach Heinzerling. La produzione è curata da Skydance Sports con David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach.

Da quali fonti è stata elaborata la presente notizia su RAFA?

La notizia è stata elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro redazionale.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache