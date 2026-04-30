Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nadal approda su Netflix con RAFA, la serie sulla sua carriera

RAFA, la docuserie Netflix che racconta l’ultimo anno di Rafael Nadal

La nuova docuserie RAFA porterà su Netflix, dal 29 maggio 2026, il racconto definitivo della carriera di Rafael Nadal. In quattro episodi, ambientati durante il suo ultimo anno completo nel circuito ATP nel 2014, la serie mostrerà chi è realmente il campione dentro e fuori dal campo.

Grazie a filmati d’archivio inediti e all’accesso esclusivo alla famiglia, al team e alla cerchia più ristretta del fuoriclasse spagnolo, RAFA punta a restituire un ritratto intimo e umano di uno dei più grandi tennisti di sempre.

Prodotta da Skydance Sports e diretta dal premiato regista Zach Heinzerling, la docuserie vuole spiegare perché l’impatto di Nadal sul tennis e sulla cultura sportiva mondiale vada ben oltre i trofei conquistati.

In sintesi:

RAFA debutta su Netflix il 29 maggio 2026 con quattro episodi dedicati a Rafael Nadal.

Docuserie ambientata nel 2014, ultimo anno completo di Nadal nel circuito ATP.

Accesso esclusivo a famiglia, team e cerchia ristretta, con filmati d’archivio inediti.

Produzione Skydance Sports diretta da Zach Heinzerling, con testimonianze di Federer e Djokovic.

Struttura, protagonisti e ambizione cinematografica di RAFA

RAFA è concepita come un racconto a forte ambizione cinematografica, che intreccia archivio, backstage e testimonianze dirette per restituire la dimensione più autentica di Rafael Nadal. Nei quattro episodi, Netflix promette “uno sguardo completo e senza precedenti su Nadal, sul suo impatto su questo sport e sulla sua influenza al di là delle competizioni”.

La serie non si limita al campo da tennis: il focus si estende alla vita privata del campione di Manacor, alle dinamiche familiari e al ruolo del suo storico team tecnico, elementi centrali nel suo percorso agonistico.

Il racconto è arricchito dalle voci di alcune icone mondiali del tennis come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe, chiamate a contestualizzare la grandezza sportiva e mentale di Nadal all’interno di una delle epoche più competitive della storia del tennis.

Alla regia c’è Zach Heinzerling, vincitore di un Emmy e candidato all’Oscar, già autore di progetti come Stolen Youth, Cutie and the Boxer e McCartney 3,2,1.

La produzione è firmata da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports, realtà che ha già realizzato per Netflix serie documentarie di alto profilo come America’s Team: The Gambler and His Cowboys, WWE: Unreal, ELWAY e AKA Charlie, progetti entrati nel circuito degli Sports Emmy e dei PGA Awards.

Nel mese di maggio, RAFA si inserisce così in un calendario particolarmente ricco di novità sull’ecosistema Netflix, con l’obiettivo di diventare il nuovo riferimento per i contenuti sportivi premium sulla piattaforma.

L’impatto potenziale di RAFA su pubblico, tennis e contenuti sportivi

RAFA arriva in un momento in cui la domanda di docuserie sportive di qualità è in forte crescita e i fan cercano racconti profondi sui grandi campioni.

Per il pubblico globale, la serie può rappresentare il documento audiovisivo più completo su Rafael Nadal, utile tanto agli appassionati di lunga data quanto alle nuove generazioni che lo hanno conosciuto solo nelle fasi finali di carriera.

Per l’industria del tennis, il progetto rafforza il posizionamento dei Big Three – Nadal, Federer, Djokovic – come figure narrative capaci di trascendere il perimetro sportivo e rimanere centrali anche nella memoria collettiva post-ritiro.

Per Netflix e Skydance Sports, infine, RAFA rappresenta un test significativo sulla capacità delle docuserie sportive di lunga durata di generare engagement internazionale, fidelizzare le community e alimentare ulteriori progetti narrativi legati ai grandi protagonisti dello sport mondiale.

FAQ

Quando esce la docuserie RAFA su Netflix?

La docuserie RAFA sarà disponibile su Netflix a partire dal 29 maggio 2026, in tutti i territori dove opera la piattaforma.

Quanti episodi ha RAFA e quanto copre della carriera di Nadal?

RAFA è composta da quattro episodi e si concentra soprattutto sull’ultimo anno completo di Rafael Nadal nel circuito ATP, il 2014.

Chi compaiono come ospiti nella docuserie RAFA?

Sì, compaiono grandi campioni come Roger Federer, Novak Djokovic e John McEnroe, oltre alla famiglia e al team di Nadal.

Chi dirige e produce la docuserie RAFA su Nadal?

La regia è di Zach Heinzerling. La produzione è curata da Skydance Sports con David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach.

Da quali fonti è stata elaborata la presente notizia su RAFA?

La notizia è stata elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrata dal lavoro redazionale.