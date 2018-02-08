Ecco i 10 più ricchi al mondo grazie alle criptovalute

Molti esperti hanno avvertito che l’ascesa di criptovalute potrebbe mettere gli investitori nei guai. Nouriel Roubini, che è noto come Dr. Doom dopo aver predetto il crollo delle bolle negli Stati Uniti nel 2007, ha definito il bitcoin la “madre di tutte le bolle” .

Criptovalute, rischi e fortune

Ma questi segnali non hanno scoraggiato coloro che invece hanno voluto rischiare e quando il valore delle criptovalute come bitcoin, ripple, Ethereum ecc è esploso nel 2017, hanno fatto una vera fortuna.

Mentre molti paesi in tutto il mondo stanno lottando per regolamentare le valute virtuali , il Forbes Magazine il 6 febbraio ha fatto il suo primo tentativo di elencare il più ricco nel settore delle criptovalute.

Criptovalute, la lista dei più ricchi

Ecco la lista di 10 miliardari di valuta virtuale e il loro valore di criptovaluta stimato, secondo Forbes Magazine.

1. Chris Larsen

Chris Larsen, che ha co-fondato Ripple, è attualmente il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Ripple. Forbes dice che ha una rete di criptovaluta stimata del valore di $ 7,5- $ 8 miliardi. Chris è stato anche co-fondatore e CEO di Prosper, un mercato di prestiti peer-to-peer e E-LOAN.

2. Joseph Lubin

Joseph Lubin, il co-fondatore di Ethereum e fondatore di Consensys, ha stimato un tesoro di criptovaluta del valore di $ 1- $ 5 miliardi, secondo la rivista.

3. Changpeng Zhao

Changpeng Zhao è il CEO dello scambio di criptovaluta Binance. Il valore netto stimato della criptovaluta di Changpeng Zhao è $ 1- $ 1,2 miliardi. In meno di sette mesi, ha creato lo scambio di criptovalute più grande del mondo.

4. Cameron & Tyler Winklevoss

I gemelli Winklevoss, co-fondatori di Winklevoss Capital, hanno stimato un investimento in criptovaluta del valore di $ 900 milioni – $ 1,1 miliardi. I gemelli  hanno anche creato uno scambio di criptovaluta con sede a Newyork.

5. Matthew Mellon

Matthew Mellon detiene denaro criptato del valore di $ 900 milioni – $ 1 miliardo. Gli investimenti fatti in XRP lo hanno reso ancora più ricco.

6. Brian Armstrong

Brian Armstrong, CEO di scambio di criptovalute Coinbase, detiene $ 900 milioni – $ 1 miliardo di patrimonio netto di criptovaluta. Coinbase è uno scambio di valuta digitale popolare negli Stati Uniti.

7. Matthew Roszak

Matthew Roszak, il co-fondatore di Bloq e fondatore di Tally Capital, ha criptovaluta per un valore di $ 900 milioni – $ 1 miliardo.

8. Anthony Di Iorio

Anthony Di Iorio, il co-fondatore di Ethereum e fondatore di Jax and Decentral, detiene un valore netto di criptovaluta pari a $ 750 milioni – $ 1 miliardo.

9. Brock Pierce

Brock Pierce è il presidente della Bitcoin Foundation e la sua fortuna in criptovaluta è stimata in un valore di $ 700 milioni – $ 1 miliardo.

10. Michael Novogratz

Il gestore di fondi hedge e CEO di Galaxy Digital, Michael Novogratz, possiede una moneta digitale del valore di $ 700 milioni – $ 1 miliardo.

