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Zelig On torna su Italia 1 con nuovi comici e sketch inediti

Zelig On torna su Italia 1 con nuovi comici e sketch inediti

Zelig On torna su Italia 1: orario, protagonisti e novità

Stasera, domenica 5 maggio 2026, torna in prima serata su Italia 1 Zelig On, spin-off del celebre show comico di viale Monza. Dalle 21:20, con diretta anche su Mediaset Infinity, il programma vedrà alla conduzione Paolo Ruffini e Lodovica Comello.

L’obiettivo è chiaro: scoprire e valorizzare nuovi talenti della comicità italiana, affiancandoli a volti storici del cabaret. Il format, ideato come vero laboratorio, punta a intercettare i linguaggi comici nati tra social, stand-up e tradizione televisiva.

In scena una selezione di comici emergenti provenienti da tutta Italia, scelti per raccontare con stili diversi il presente del Paese, in un contesto che unisce sperimentazione, ritmo televisivo e attenzione al pubblico giovane.

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In sintesi:

  • Stasera 5 maggio 2026 alle 21:20 su Italia 1 torna Zelig On.
  • Conduzione di Paolo Ruffini e Lodovica Comello, in tv e su Mediaset Infinity.
  • Spazio centrale ai nuovi comici selezionati dai laboratori e dai social.
  • Ospiti storici come Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni.

Nuovi talenti, ospiti storici e il laboratorio Zelig

Zelig On conferma la propria natura di laboratorio della comicità italiana, pensato per testare linguaggi freschi e format brevi adatti anche alla fruizione digitale. Sul palco si alterneranno numerosi comici emergenti, tra cui Alice Redini, Antonello Taurino, Chiara Lippi, Chibo, Davide Spadolà, Diego Casale, Fausto Solidoro, Federica Ferrero, Francesco Bozza, Francesco Migliazza, Giada Parisi, Giancarlo Barbara, Marco Colonna, Mario Raz, Matteo Cesca, Nando Prati, Nikolas Albanese, Senso D’Oppio, Vincenzo Albano, Vincenzo Comunale, Virgigno e Wendy.

Il progetto nasce come spin-off del brand Zelig e punta in modo sistematico sul talent scouting, sotto la guida creativa di Giancarlo Bozzo. Molti artisti arrivano dai laboratori di Area Zelig o da percorsi costruiti sui social, dove hanno sviluppato una fanbase autonoma.

Elemento distintivo del format è il ponte generazionale: accanto alle nuove leve, la puntata vede il ritorno di nomi storici come Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni, chiamati a dialogare con i più giovani e a mettere la loro esperienza al servizio di un linguaggio comico in continua trasformazione.

Dove vedere Zelig On e quale futuro per il format

Zelig On andrà in onda stasera, domenica 5 maggio 2026, alle 21:20 su Italia 1, con visione in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e successiva disponibilità on demand. Gli spettatori potranno così recuperare i set comici e condividerli facilmente sui social.

La struttura da laboratorio televisivo rende il programma un osservatorio privilegiato sulle tendenze della comicità italiana: dai monologhi di stand-up ai pezzi brevi pensati per virale online, Zelig On può anticipare format e volti destinati a entrare stabilmente nei palinsesti generalisti e sulle piattaforme digitali.

FAQ

Quando va in onda Zelig On stasera?

Va in onda stasera, domenica 5 maggio 2026, in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21:20 circa.

Chi conduce la nuova puntata di Zelig On?

La puntata è condotta da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, confermati come volti guida del laboratorio comico televisivo.

Dove posso vedere Zelig On in streaming legale?

È visibile in live streaming su Mediaset Infinity e successivamente disponibile on demand nella sezione dedicata ai programmi di Italia 1.

Quali comici famosi partecipano come ospiti a Zelig On?

Partecipano come ospiti storici Ale e Franz, Paolo Cevoli e Max Angioni, affiancando sul palco i comici emergenti selezionati.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su Zelig On?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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