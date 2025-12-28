Xiaomi 17 Ultra: il nuovo top di gamma con ottica Leica e prestazioni da record

Fotocamere e collaborazione con Leica

Xiaomi ha rinnovato la sua sfida nel segmento fotografico mobile con il 17 Ultra, frutto di una collaborazione tecnica e di branding con Leica. Il risultato è un sistema ottico che integra sensori di grande formato, ottiche avanzate e controlli fisici dedicati nella variante Leica Edition. La proposta punta a coniugare qualità d’immagine professionale e usabilità quotidiana, offrendo strumenti per il controllo creativo e una dotazione hardware in grado di competere con i flagship più esigenti nella resa fotografica.

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre moduli con marchio Leica, progettati per coprire dall’ultra-grandangolo alla lunga focale. Il sensore principale da 50 MP Light Fusion 1050L, con dimensione da 1″, adotta la tecnologia LOFIC per migliorare la raccolta luminosa e la gamma dinamica. Questo elemento è pensato per garantire dettagli e bassa rumorosità in condizioni critiche di luce, sfruttando un’area di cattura significativamente superiore rispetto ai tradizionali sensori smartphone.

Accanto al principale trova posto un teleobiettivo periscopico da 200 MP Samsung HPE (1/1.4”), con capacità di zoom ottico continuo: una soluzione che consente transizioni fluide tra lunghezze focali senza perdita evidente di nitidezza. La terza unità è una ultra-grandangolare da 50 MP dotata di autofocus, pensata per riprese ampie e per il dettaglio ai bordi, riducendo le distorsioni e migliorando l’autofocus su piani ravvicinati.

La fotocamera frontale è una 50 MP dedicata ai ritratti e alle videochiamate ad alta definizione, integrata con algoritmi di elaborazione per pelle e contrasto. Il sensore di impronte ultrasonico sotto il display contribuisce a un’esperienza utente senza interruzioni tra scatto e sblocco del dispositivo.

La Leica Edition aggiunge alla piattaforma fotografica standard un elemento meccanico distintivo: una ghiera fisica per lo zoom che permette di regolare lunghezza focale, esposizione e bilanciamento del bianco con un approccio tattile. Il design bicolore e la zigrinatura richiamano l’estetica delle fotocamere Leica serie M, completati dal logo rosso sul retro e da modalità di scatto specifiche denominate Leica Moment in formato 3:2. La versione dedicata include inoltre accessori pensati per i fotografi, come copri-obiettivo e cover magnetica.

FAQ

Quali sensori compongono il sistema fotografico? Un sensore principale 50 MP Light Fusion 1050L da 1″, un teleobiettivo periscopico 200 MP Samsung HPE (1/1.4”) e una ultra-grandangolare 50 MP con autofocus.

Che vantaggi offre la tecnologia LOFIC? LOFIC aumenta l’efficienza di raccolta della luce, migliorando rumore e gamma dinamica soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Cos’è lo zoom ottico continuo? Una soluzione periscopica che permette variazioni di focale senza saltare tra step fissi, mantenendo maggiore qualità rispetto allo zoom digitale.

La Leica Edition ha funzioni esclusive? Sì: ghiera fisica per controllo zoom/esposizione/white balance, design ispirato alle fotocamere Leica e modalità fotografiche Leica Moment 3:2.

La fotocamera frontale supporta registrazioni di alta qualità? Sì, la selfie camera da 50 MP è ottimizzata per dettagli elevati e miglioramenti software per ritratti.

Gli accessori inclusi nella Leica Edition sono utili per i fotografi? La confezione include copri-obiettivo, laccetto, cover magnetica e panno per la pulizia, pensati per un utilizzo fotografico più professionale.

Display, prestazioni e memoria

Il display del Xiaomi 17 Ultra è un pannello Amoled LTPO M10 da 6,9 pollici piatto, progettato per bilanciare resa visiva e efficienza energetica. Offre risoluzione 2608 x 1200 pixel e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, con picchi di luminosità che raggiungono **3.500 nit**, caratteristica che garantisce visibilità in ambienti molto luminosi e prestazioni HDR di alto livello. La protezione è affidata al **Dragon Crystal Glass 3.0**, una soluzione proprietaria di Xiaomi pensata per resistenza e nitidezza ottimizzata delle immagini. Il pannello supporta profondità colore elevate e ampi angoli di visione, rendendolo idoneo tanto alla fruizione multimediale quanto al lavoro con contenuti fotografici di fascia alta.

Dal punto di vista computazionale, lo smartphone monta il **Snapdragon 8 Elite Gen 5**, accoppiato fino a **16 GB di RAM LPDDR5X** e storage fino a **1 TB UFS 4.1**, un kit hardware che posiziona il dispositivo nell’olimpo delle piattaforme flagship. Questa combinazione assicura caricamenti rapidi, gestione efficiente di più applicazioni in background e latenza ridotta in ambito gaming. L’adozione di memorie di ultima generazione migliora i throughput di lettura/scrittura, influenzando positivamente tempi di avvio delle app e flussi di lavoro intensivi come l’elaborazione fotografica e video in locale.

Il sistema operativo è **HyperOS 3.0**, che integra controlli e strumenti basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare prestazioni e autonomia. L’interazione tra software e SoC permette di adattare dinamicamente frequenze e consumo in funzione del carico, ottenendo un equilibrio tra reattività e durata della batteria. Funzionalità avanzate di gestione termica aiutano a contenere il throttling anche sotto carico prolungato, preservando esperienza d’uso costante e affidabile durante sessioni di gioco o di editing foto/video ad alta intensità.

Batteria, connettività e funzionalità extra

La batteria del Xiaomi 17 Ultra è costruita attorno a una cella da **6.800 mAh** con tecnologia silicio-carbonio, pensata per massimizzare densità energetica e durata ciclo rispetto alle chimiche convenzionali. L’accoppiamento tra capacità elevata e ottimizzazioni software consente autonomie che, in utilizzo misto, promettono di coprire agevolmente una giornata e mezzo di lavoro, riducendo la necessità di ricariche frequenti anche con attività intensive come scatto continuo e riproduzione multimediale. La gestione intelligente dell’energia in HyperOS 3.0 limita i consumi dei moduli critici quando non necessari, migliorando l’efficienza complessiva senza sacrificare le prestazioni.

Il supporto alla ricarica rapida è completo: ricarica cablata a **90W**, wireless a **50W** e reverse wired a **22,5W**. La soluzione cablata permette rifornimenti molto rapidi per chi ha bisogno di riprendere l’uso pieno in poco tempo; la ricarica wireless da 50W è tra le più performanti sul mercato, utile per chi predilige una esperienza senza cavi senza rinunciare a tempi di ricarica contenuti. Il reverse charging consente inoltre l’alimentazione di accessori o altri dispositivi in movimento, rendendo il dispositivo un utile hub energetico in mobilità.

Sul fronte connettività, il dispositivo integra **Wi‑Fi 7** per throughput elevati e latenza ridotta nelle reti domestiche e aziendali più performanti, oltre a **Bluetooth 6.0** per miglioramenti in stabilità e qualità audio con dispositivi compatibili. Non manca l’NFC per pagamenti e pairing, un array quad‑microfono per acquisizioni vocali pulite e cancellazione del rumore, altoparlanti stereo con certificazione Hi‑Res per un’esperienza multimediale di alto livello e sensore IR per il controllo remoto dei dispositivi domestici.

Tra le funzionalità avanzate segnaliamo la presenza di **dual SIM**, comunicazione satellitare per emergenze e localizzazione in aree prive di copertura cellulare, e certificazioni di resistenza all’acqua e alla polvere IP66/IP68/IP69 che garantiscono robustezza in condizioni operative difficili. Il dispositivo integra inoltre un chip dedicato alla sicurezza e crittografia hardware nella Leica Edition, migliorando la protezione dei dati sensibili e delle chiavi crittografiche.

L’insieme di queste componenti rende il 17 Ultra un dispositivo pensato non solo per elevare la qualità fotografica e le prestazioni, ma anche per offrire soluzioni energetiche e connettive capaci di sostenere un uso professionale e intensivo senza compromessi.

FAQ

Qual è la capacità della batteria del Xiaomi 17 Ultra? La capacità è di 6.800 mAh con tecnologia silicio‑carbonio.

Quali velocità di ricarica sono supportate? Ricarica cablata a 90W, wireless a 50W e reverse wired a 22,5W.

Il dispositivo supporta Wi‑Fi 7 e quali vantaggi offre? Sì, integra Wi‑Fi 7 per throughput superiori e latenza ridotta su reti compatibili.

È presente la connettività satellitare? Sì, include comunicazione satellitare per emergenze e localizzazione in assenza di copertura cellulare.

Quali certificazioni di resistenza ha? Il 17 Ultra dispone di certificazioni IP66/IP68/IP69 per protezione da acqua e polvere.

La Leica Edition offre migliorie in sicurezza? Sì, la versione Leica integra un chip dedicato alla sicurezza e alla crittografia hardware.

Prezzi, disponibilità e versioni speciali

Xiaomi ha reso note le condizioni commerciali per il lancio in Cina del 17 Ultra e della variante Leica Edition, delineando una strategia di prezzo che posiziona il modello standard nella fascia alta del mercato locale e la versione Leica come proposta premium per fotografi e appassionati. Le configurazioni disponibili coprono diverse esigenze di memoria e prestazioni, con prezzi che riflettono l’uso di componentistica di primo livello e l’integrazione di soluzioni esclusive nella Leica Edition. Le vendite sono previste tramite lo store ufficiale Xiaomi a partire dal 27 dicembre, senza ancora un calendario ufficiale per il lancio globale.

Le opzioni di memoria e i rispettivi listini in CNY sono i seguenti: la versione base con **12 GB + 512 GB** è posizionata a **6.999 CNY**, la configurazione intermedia con **16 GB + 512 GB** a **7.499 CNY**, mentre la massima dotazione con **16 GB + 1 TB** raggiunge **8.499 CNY**. Questi prezzi collocano il 17 Ultra tra i flagship più costosi del mercato cinese, giustificati dalla fotocamera di grande formato, dal display ad alta luminosità e dal SoC di ultima generazione.

La **Leica Edition** è offerta a prezzi superiori, coerentemente con gli elementi di design, le modifiche hardware specifiche e gli accessori inclusi nella confezione: **16 GB + 512 GB** a **7.999 CNY** e **16 GB + 1 TB** a **8.999 CNY**. Oltre al meccanismo di ghiera fisica per lo zoom, la versione Leica comprende copri‑obiettivo, laccetto, cover magnetica e panno per la pulizia, pacchetto che incrementa il valore percepito per i professionisti della fotografia mobile.

La strategia di rilascio punta inizialmente sul mercato cinese tramite canali diretti Xiaomi; nonostante l’assenza di dettagli sul roll‑out internazionale, il posizionamento e le specifiche tecniche lasciano intendere una possibile distribuzione in altri mercati con prezzi adeguati ai costi di importazione e localizzazione. I potenziali acquirenti dovranno valutare le varianti disponibili e il rapporto qualità/prezzo rispetto alle alternative flagship presenti nello stesso segmento.

FAQ