WindTre rilancia sul mobile, offerta segreta per chi arriva da operatore virtuale sorprende per prezzo e giga
Indice dei Contenuti:
Windtre: super promo se portate il numero da operatore virtuale
Giga senza limiti per chi cambia operatore
La proposta di Windtre mette sul piatto traffico dati 5G illimitato per chi decide di trasferire il proprio numero da un operatore virtuale selezionato. Minuti senza limiti verso tutti e 50 SMS completano il pacchetto, pensato per chi vive costantemente online tra social, streaming e call di lavoro.
Il canone mensile resta contenuto rispetto alle offerte con bundle analoghi su rete 5G, puntando a utenti che non vogliono più monitorare i gigabyte consumati. Il requisito imprescindibile è la portabilità del numero da uno degli operatori indicati nella lista ufficiale disponibile sul sito dell’operatore.
L’attivazione avviene direttamente online, con un percorso guidato che verifica subito l’idoneità del gestore di provenienza. La combinazione di dati illimitati e assenza di vincoli di traffico rende la proposta particolarmente aggressiva nel segmento ex clienti di operatori virtuali.
Portabilità, costi e attivazione online
Per sfruttare il pacchetto con giga illimitati occorre richiedere la portabilità del numero su rete Windtre, selezionando l’operatore attuale da un menu che include specifici brand virtuali. In assenza di corrispondenza nella lista, la promo non risulta attivabile e il sistema propone alternative standard.
L’attivazione è indicata come gratuita, senza contributi iniziali né costi di spedizione per la SIM fisica recapitata in pochi giorni lavorativi. Il rinnovo segue la cadenza mensile con addebito automatico su credito residuo o metodo di pagamento digitale scelto in fase d’ordine.
La procedura richiede caricamento del documento d’identità e conferma dei dati dell’utenza in portabilità, nel rispetto delle norme sulla sicurezza delle SIM. Una volta completata la verifica, la linea passa al nuovo operatore con una breve finestra di disservizio, comunicata via SMS.
SIM fisica o eSIM e copertura 5G
Chi aderisce alla promo può scegliere tra SIM tradizionale e eSIM, opzione ideale per smartphone compatibili che permettono l’attivazione tramite QR code. La soluzione digitale consente di evitare tempi di consegna e di gestire due numerazioni sullo stesso dispositivo, combinando lavoro e uso personale.
L’accesso al 5G dipende dalla copertura locale della rete Windtre: nelle aree non coperte, la navigazione avviene automaticamente su 4G o 4G+, senza costi aggiuntivi. La promessa di giga illimitati resta valida, ma velocità e latenza variano in funzione della tecnologia disponibile.
Prima di migrare, è consigliabile verificare la mappa di copertura aggiornata sul sito ufficiale per capire la qualità del segnale nelle zone più frequentate, come casa, ufficio e percorsi abituali. In questo modo si massimizza il vantaggio della portabilità da operatore virtuale alla rete dell’operatore.
FAQ
D: Chi può attivare questa promozione?
R: È riservata a chi richiede la portabilità del numero da specifici operatori virtuali indicati nella lista ufficiale sul sito di Windtre.
D: I giga 5G sono davvero illimitati?
R: Sì, l’offerta prevede traffico dati illimitato in conformità alle condizioni d’uso corretto stabilite dall’operatore.
D: Sono inclusi anche minuti e SMS?
R: Il bundle comprende minuti illimitati verso tutti e 50 SMS mensili verso numerazioni nazionali.
D: Quanto costa l’attivazione dell’offerta?
R: L’operatore indica un costo di attivazione pari a zero, senza contributi iniziali né spese di spedizione per la SIM.
D: È possibile scegliere una eSIM invece della SIM fisica?
R: Sì, in fase di ordine si può optare per eSIM, attivabile tramite QR code su smartphone compatibili.
D: Come verifico se il mio operatore rientra tra quelli ammessi?
R: La verifica avviene direttamente sulla pagina dedicata del sito ufficiale di Windtre, selezionando il gestore di provenienza.
D: La copertura 5G è disponibile ovunque?
R: No, dipende dalla rete locale; nelle zone non coperte il servizio utilizza 4G o 4G+, mantenendo comunque i giga illimitati.
D: Qual è la fonte giornalistica originale citata?
R: Le informazioni sulla promozione derivano da un articolo di settore ispirato ai contenuti pubblicati da Windtre sul proprio sito ufficiale e ripresi dalla stampa specializzata.