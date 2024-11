Wi-Fi 7 secondo Cisco: access point autoconfiguranti e abbonamenti sicuri per tutti

Wi-Fi 7: Un Nuovo Approccio al Networking

Con la recente introduzione dei nuovi access point Wi-Fi 7, Cisco sta segnando una svolta significativa nel panorama del networking. I modelli 9176 e 9178 non sono semplici aggiornamenti della gamma precedente; al contrario, essi incarnano un approccio completamente innovativo. Lawrence Huang, Senior Vice President e General Manager di Cisco Networking – Meraki & Wireless, ha affermato che “per la prima volta, stiamo introducendo punti di accesso veramente globali e convergenti, abbastanza intelligenti da rilevare la loro posizione non appena vengono collegati”. Questa funzionalità è particolarmente rilevante in un mondo sempre più connesso e in continuo mutamento.

L’eliminazione delle SKU regionali in favore di un unico modello universale che funziona in ogni parte del mondo rappresenta un passo avanti strategico. I nuovi access point sono in grado di passare senza soluzione di continuità dalla gestione in cloud a quella on-premise, a seconda delle esigenze del cliente. Non è più necessario acquistare versioni diverse per ogni regione geografica; basta collegarli e, una volta attivati, essi si connettono al cloud di Cisco e si autop configurano, assicurando performance ottimali e un elevato livello di sicurezza.

-63% Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ 24,90€ 69,00€ disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 25 Novembre 2024 17:47

All’interno di questo sistema, l’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, il Cisco AI-Enhanced Radio Resource Management (AI-RRM) consente di automatizzare la regolazione delle risorse radio della rete, risultando in un’esperienza utente notevolmente migliorata. Non si tratta solo di velocità e prestazioni, ma anche di una rete più intelligente, capace di adattarsi alle esigenze degli utenti e dei dispositivi connessi.

“Quasi tutto ciò che facciamo oggi combina il comportamento umano con sensori, telecamere o schermi, creando esperienze fisiche in un mondo sempre più digitale. E al centro di tutto questo c’è il Wi-Fi”, sostiene Jeetu Patel, Chief Product Officer di Cisco. Questa filosofia sottolinea l’importanza crescente del Wi-Fi come elemento cruciale per connettere persone e tecnologie in un’epoca di trasformazione digitale.

Access point autoconfiguranti: come funzionano

I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco, nei modelli 9176 e 9178, presentano un’innovazione che rivoluziona le modalità di implementazione e gestione delle reti. Grazie alla loro capacità di autoconfigurazione, questi dispositivi si riconoscono automaticamente non appena vengono collegati. Una volta attivati, essi si connettono al cloud di Cisco per ricevere aggiornamenti e configurazioni specifiche, ottimizzando il loro funzionamento in base all’ambiente circostante.

Questa funzionalità di autoconfigurazione elimina la necessità di interventi manuali complessi e riduce notevolmente i tempi di installazione. Con il semplice collegamento alla rete elettrica, gli access point iniziano a utilizzare algoritmi avanzati per determinare la propria posizione e adattarsi alle condizioni locali. Questo avviene senza alcuna interruzione del servizio, rendendo l’intero processo estremamente fluido e user-friendly.

Incorporando il Cisco Identity Services Engine (ISE), gli access point non solo automatizzano la regolazione delle risorse, ma possono anche identificare e gestire automaticamente le politiche di accesso per ogni dispositivo collegato. Questo significa che le aziende possono garantire un livello di sicurezza elevato, personalizzando le impostazioni in base alle esigenze specifiche dei vari utenti e dispositivi connessi.

La gestione attraverso il cloud permette, inoltre, di avere una visibilità centralizzata delle prestazioni di rete e di utilizzare strumenti di analisi avanzati per il monitoraggio dell’utilizzo e delle risorse, contribuendo a una pronta risoluzione dei problemi e a miglioramenti continui. La sinergia tra autoconfigurazione e intelligenza artificiale non solo facilita la gestione della rete, ma crea anche una base solida per una connettività robusta e affidabile.

Sicurezza avanzata: Il ruolo dell’intelligenza artificiale

La sicurezza dei dati e delle connessioni è diventata una priorità indiscutibile nell’ambito delle reti wireless, e i nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco si pongono come pionieri in questo settore grazie all’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Questo approccio non solo migliora le performance della rete, ma offre anche un nuovo livello di protezione contro le minacce informatiche.

Uno dei principali strumenti utilizzati in questo contesto è il sistema Cisco AI-Enhanced Radio Resource Management (AI-RRM), che automatizza la gestione delle risorse radio e assicura un’ottimizzazione intelligente della rete. Tale sistema consente di monitorare in tempo reale le condizioni operative, identificando e adattando automaticamente le risorse alle necessità degli utenti. Questa automazione consente di rispondere tempestivamente a problemi come l’interferenza o il sovraccarico della rete, minimizzando l’impatto sulla qualità della connessione.

In aggiunta, la protezione delle reti incluse in questi access point viene ulteriormente rinforzata attraverso l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale. Questi algoritmi sono in grado di rilevare behavior anomali o sospettosi, attivando risposte automatiche per contenere potenziali minacce prima che possano causare danni. La capacità di analizzare grandi volumi di dati in tempo reale permette una vigilanza costante, riducendo il rischio di attacchi e vulnerabilità.

Incorporando il Cisco Identity Services Engine (ISE), le reti possono applicare automaticamente politiche di sicurezza specifiche per ciascun dispositivo connesso. Ciò significa che ogni access point non solo gestisce le prestazioni della rete, ma agisce anche come un nodo di sicurezza, garantendo che le impostazioni siano in linea con le norme e le esigenze di conformità. Questa strategia non soltanto potenzia la sicurezza, ma offre anche tranquillità a tutte le organizzazioni che operano in ambienti sempre più digitalizzati e interconnessi.

Applicazioni IoT: Versatilità e integrazione

I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco non solo rispondono alle necessità di connettività, ma offrono anche un’ampia gamma di applicazioni che dimostrano la loro versatilità, specialmente nel contesto dell’Internet of Things (IoT). L’integrazione di funzionalità come Bluetooth Low Energy e GPS consente di implementare soluzioni innovative che abilitano il tracciamento e la gestione degli asset in diversi settori, tra cui la sanità e il retail.

Nel campo sanitario, ad esempio, queste tecnologie possono essere utilizzate per monitorare la posizione di attrezzature critiche, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi. Con un sistema di tracciamento preciso, gli ospedali possono essere ottimizzati in termini di gestione delle risorse e il servizio ai pazienti può essere notevolmente migliorato, garantendo una risposta rapida alle necessità cliniche.

Nell’ambito del retail, d’altro canto, l’integrazione delle tecnologie di Cisco offre esperienze immersive, come la realtà aumentata (AR), capaci di coinvolgere maggiormente i clienti. Attraverso questi access point, i retailer possono non solo fornire una connettività di alta qualità, ma anche raccogliere dati cruciali su comportamenti e preferenze dei consumatori, creando esperienze su misura che incrementano la fidelizzazione e le vendite.

Un ulteriore vantaggio di questa versatilità è rappresentato dalla possibilità di gestire tutto attraverso un’unica piattaforma. La semplificazione dell’interfaccia di gestione permette ai team IT di avere una visibilità centralizzata, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle performance nonché la risoluzione dei problemi. Questo approccio integrato consente un’utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e genera un ecosistema di rete dinamico, in grado di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione del mercato e delle aziende.

In un contesto in cui il digitale e il fisico si intrecciano sempre di più, Cisco, attraverso i suoi access point Wi-Fi 7, si pone come un attore chiave nell’abilitare non solo la connettività, ma anche l’innovazione nel modo in cui aziende e consumatori interagiscono. La capacità di integrare queste tecnologie all’interno della rete rende dall’IoT una realtà accessibile e praticabile, promuovendo la trasformazione digitale in vari settori.

Modello in abbonamento: Vantaggi per le aziende

Con i nuovi access point Wi-Fi 7, Cisco ha introdotto un innovativo modello di distribuzione in abbonamento, delineando un approccio radicamente diverso all’acquisizione delle tecnologie di rete. Questa strategia non si limita ad un cambiamento commerciale, ma offre alle aziende innumerevoli benefici, a cominciare dalla semplificazione della gestione dei dispositivi.

Il fatto che i nuovi access point siano disponibili esclusivamente attraverso la Cisco Networking Subscription consente alle aziende di eliminare i costi iniziali associati all’acquisto di hardware. Invece di dover affrontare investimenti significativi upfront, le imprese possono accedere a un modello di spesa più prevedibile e gestibile, distribuita nel tempo. Questo approccio favorisce una pianificazione finanziaria più accurata, consentendo alle aziende di allocare risorse in modo strategico e fruttuoso.

In aggiunta, l’abbonamento garantisce accesso continuo agli aggiornamenti software e alle nuove funzionalità, permettendo una flessibilità e un adattamento costante alle evoluzioni del mercato e delle esigenze aziendali. Con gli ambienti IT che richiedono aggiornamenti rapidi ed efficienti, il modello in abbonamento esonera le aziende da oneri di gestione e manutenzione dell’hardware. Ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo e risorse, liberando i team IT per concentrarsi su iniziative più strategiche.

Questo nuovo modello non impone solo un cambiamento nei resoconti finanziari, ma modifica anche il modo in cui le aziende interagiscono con Cisco. L’abbonamento unico semplifica la comunicazione e il supporto, creando un legame diretto e continuo con il fornitore, essenziale per garantire una connettività ottimale e una risposta rapida ai problemi. Le aziende possono così beneficiare di una partnership attiva, dove la crescita e l’evoluzione tecnologica sono allineate con le necessità specifiche di ciascun cliente.

L’approccio in abbonamento promuove l’innovazione delle reti, poiché consente alle aziende di accedere a tecnologie avanzate senza gli ostacoli economici tradizionali. In un panorama commerciale in continuo cambiamento, la capacità di scalare rapidamente e di adattarsi alle nuove tecnologie è cruciale. Con questa formula, Cisco si propone come partner strategico, supportando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e facilitando l’integrazione di soluzioni all’avanguardia per affrontare le sfide del futuro.