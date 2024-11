Wi-Fi 7: access point autoconfiguranti e sicuri per una connessione ottimale

Nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco

Cisco ha introdotto una nuova linea di access point Wi-Fi 7, i modelli 9176 e 9178, che vanno ben oltre una semplice evoluzione dell’hardware preesistente. Questi nuovi dispositivi rappresentano una vera e propria innovazione nel campo del networking, grazie a un design in grado di adattarsi in modo fluido e automatico alle diverse esigenze operative e geografiche.

Come spiegato da Lawrence Huang, Senior Vice President e General Manager di Cisco Networking – Meraki & Wireless, “per la prima volta, stiamo introducendo punti di accesso veramente globali e convergenti”. Ciò implica che questi access point non sono limitati da SKU regionali, ma possono operare con un unico modello valido in tutto il mondo. Ciò permette una transizione senza soluzione di continuità tra la gestione in cloud e quella on-premise, a seconda delle necessità locali.

Ad esempio, l’installazione di questi access point è estremamente semplice: basta collegarli e inizieranno a riconoscere automaticamente la loro posizione. Questo processo non solo garantisce prestazioni ottimali, ma integra anche misure di sicurezza avanzate grazie all’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale. I dispositivi sono in grado di autoconfigurarsi, ottimizzando in tempo reale la rete wireless per soddisfare le richieste degli utenti.

In aggiunta, i nuovi access point sono equipaggiati con Cisco AI-Enhanced Radio Resource Management (AI-RRM), una tecnologia che non solo automatizza la regolazione delle risorse radio, migliorando sensibilmente l’esperienza utente, ma consente anche l’identificazione rapida e la gestione delle politiche per ogni dispositivo connesso tramite Cisco Identity Services Engine (ISE).

Funzionalità avanzate per la sicurezza e la gestione

I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco non solo affrontano le sfide del networking contemporaneo, ma offrono anche una serie di funzionalità avanzate per garantire la sicurezza e una gestione ottimizzata della rete. L’integrazione di sistemi intelligenti consente di monitorare e rispondere in tempo reale a potenziali minacce, elevando il livello di protezione per le aziende. Grazie a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile non solo razionalizzare le operazioni di configurazione, ma anche ottenere report dettagliati e analisi sull’utilizzo della rete.

Un aspetto distintivo è rappresentato dalla gestione automatizzata delle risorse radio mediante Cisco AI-Enhanced Radio Resource Management (AI-RRM). Questa tecnologia, infatti, adatta dinamicamente le impostazioni radio in base all’analisi delle condizioni ambientali e del traffico di rete, migliorando l’affidabilità della connessione e l’esperienza utente. Non bisogna sottovalutare anche il ruolo di Cisco Identity Services Engine (ISE), che fornisce una gestione centralizzata della sicurezza per ogni singolo dispositivo collegato, applicando in maniera automatica le politiche di sicurezza personalizzate.

In termini di sicurezza, la piattaforma di Cisco punta a garantire la protezione dei dati in transito, prevenendo accessi non autorizzati e attacchi informatici. Ogni access point è progettato per riconoscere anomalie e rispondere prontamente con meccanismi predittivi, riducendo il rischio di violazioni e garantendo che le operazioni aziendali possano procedere senza interruzioni. Cisco, quindi, non si limita a fornire semplici dispositivi connessi, ma sviluppa una rete intelligente e altamente responsiva che si evolve in modo autonomo e sicuro.

Queste funzionalità non rappresentano solo un vantaggio competitivo, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione della rete aziendale. Con l’evoluzione costante del panorama delle minacce digitali, avere a disposizione tools avanzati per la sicurezza e la gestione diventa imprescindibile per ogni azienda che desidera rimanere al passo con i tempi e proteggere i propri asset strategici.

IoT e casi d’uso supportati

I nuovi access point Wi-Fi 7 di Cisco non si limitano a offrire una connettività avanzata, ma sono progettati per abilitare una vasta gamma di casi d’uso nell’Internet of Things (IoT). Grazie a funzionalità come il supporto per il Bluetooth Low Energy, la banda ultra-larga e il GPS, questi dispositivi si configurano come strumenti essenziali per applicazioni innovative, aumentando enormemente le opportunità di utilizzo in vari settori.

In ambito sanitario, per esempio, la possibilità di tracciamento preciso degli asset consente agli ospedali di gestire in modo efficiente le attrezzature e i materiali. Le tecnologie di localizzazione integrata possono migliorare la risposta del personale e ottimizzare la logistica, portando a un incremento della qualità del servizio ai pazienti. Inoltre, nei contesti retail, l’interazione tra il Wi-Fi e le esperienze di realtà aumentata (AR) offre ai clienti un coinvolgimento senza precedenti, arricchendo il loro percorso di acquisto attraverso interazioni digitali immersive e personalizzate.

Un’altra applicazione interessante è rappresentata dal monitoraggio degli ambienti di lavoro, dove l’analisi dei dati raccolti dagli access point può fornire informazioni preziose sul comportamento degli utenti e sull’efficienza degli spazi. Questo consente alle aziende di ottimizzare le proprie risorse e migliorare la produttività. Il sistema, tramite l’analisi dei dati, può anche facilitare decisioni strategiche legate alla gestione degli spazi fisici, migliorando l’esperienza di dipendenti e visitatori.

Grazie alla capacità di supportare un numero elevato di dispositivi connessi simultaneamente e alla sua flessibilità operativa, il Wi-Fi 7 di Cisco si posiziona come una soluzione versatile in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La combinazione di networking robusto e supporto per applicazioni IoT rappresenta un passo significativo verso la creazione di ambienti connessi intelligenti, che possono trasformare radicalmente il modo in cui aziende e utenti interagiscono con la tecnologia.

Modello di business in abbonamento

Cisco ha adottato un approccio innovativo al proprio modello di business, scegliendo di offrire i nuovi access point Wi-Fi 7 principalmente attraverso un sistema di abbonamento. Questa scelta non si limita a un cambiamento commerciale, ma rappresenta una vera e propria evoluzione nella relazione tra azienda e cliente, favorendo un’interazione più fluida e mirata. Con il Cisco Networking Subscription, i clienti possono accedere a una soluzione integrata che copre tutte le funzionalità dei nuovi access point senza dover affrontare l’impegno di un acquisto tradizionale.

Questo modello in abbonamento permette alle aziende di investire in modo più sicuro e strategico, poiché garantisce l’accesso a tecnologie sempre aggiornate e all’avanguardia, riducendo i rischi associati all’obsolescenza. Le organizzazioni possono così adattarsi più facilmente alle sfide del mercato, potendo contare su una rete che si evolve insieme alle loro necessità. Non solo, ma la semplificazione della gestione dei pagamenti e l’assenza di spese iniziali elevate consente anche alle piccole e medie imprese di accedere a soluzioni che un tempo avrebbero potuto considerare inaccessibili.

La licenza di abbonamento copre non solo l’hardware, ma fornisce anche accesso a servizi gestiti in cloud, aggiornamenti software e supporto tecnico, permettendo alle aziende di concentrarsi sul proprio core business piuttosto che sulla gestione della rete. In una realtà aziendale sempre più complessa e interconnessa, questo modello offre un vantaggio competitivo significativo, equipaggiando le organizzazioni con strumenti flessibili e altamente performanti.

Inoltre, Cisco sostiene che questa nuova metodologia incoraggia le aziende a pensare in modo strategico riguardo alle loro infrastrutture di networking. “Quasi tutto ciò che facciamo oggi combina il comportamento umano con sensori, telecamere o schermi”, sottolinea Jeetu Patel, Chief Product Officer di Cisco. “E al centro di tutto questo c’è il Wi-Fi”. Attraverso un approccio in abbonamento, Cisco non solo fornisce i mezzi per connettere fisicamente e digitalmente i vari elementi di un ecosistema aziendale, ma si propone come partner attivo nel percorso di innovazione e digitalizzazione delle imprese.

Il futuro del networking secondo Cisco

Cisco sta tracciando una rotta chiara verso il futuro del networking, incentrata su connettività intelligente, adattabilità e un ecosistema di rete evolutivo. Con l’introduzione dei nuovi access point Wi-Fi 7, l’azienda non si limita a innovare in termini di hardware, ma propone una vera e propria visione strategica per il networking moderno. Secondo Jeetu Patel, Chief Product Officer di Cisco, “con gli access point Cisco Wi-Fi 7 e Cisco Spaces, offriamo la connettività, l’affidabilità e i dati necessari ai team IT, real-estate e facility per reinventare le esperienze di dipendenti e clienti, ovunque”.

Questa visione si traduce in un modello operativo che combina hardware, software e servizi in modo coeso, mirando ad affrontare non solo le sfide di connessione, ma anche a ottimizzare l’interazione tra le persone e la tecnologia. Il Wi-Fi 7 si propone dunque come il cuore pulsante di una rete aziendale che deve essere in grado di evolversi in risposta a un panorama sempre più dinamico e complesso.

I dispositivi di Cisco sono progettati non solo per migliorare la connettività, ma anche per garantire che i dati raccolti siano utilizzati al fine di ottimizzare l’esperienza utente e la gestione delle risorse. Grazie a strumenti avanzati di analisi dei dati, le aziende possono ottenere insight preziosi sul comportamento degli utenti, consentendo loro di prendere decisioni basate su evidenze concrete. Questo approccio analitico offre la possibilità di regolazioni in tempo reale e di configurazioni predittive, aumentando significativamente l’efficacia delle operazioni di rete.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle funzionalità degli access point rappresenta un cambiamento di paradigma. L’AI non solo supporta la gestione automatizzata delle risorse radio, ma è anche fondamentale nella sicurezza della rete, monitorando costantemente le minacce e attivando misure proattive. La combinazione di questi elementi porterà a una rete che non solo risponde in modo autonomo e immediato agli eventi, ma si adatta anche alle modifiche nel traffico e nelle esigenze aziendali, garantendo una resilience di fronte agli imprevisti. Con la continua evoluzione delle tecnologie e delle esigenze di business, Cisco sta pianificando un futuro di connettività non solo affidabile, ma anche scalabile, intelligente e sicuro, mettendo i clienti al centro di questa trasformazione.