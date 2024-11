WhatsApp trascrizione vocali: dettagli sulla disponibilità e il funzionamento

Trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

WhatsApp ha ufficialmente implementato la funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali, una novità decisamente attesa da molti utenti. Questa funzionalità è particolarmente utile in situazioni in cui non è possibile ascoltare un messaggio vocale, come in ambienti rumorosi o quando si è in movimento. La trascrizione avviene interamente sul dispositivo, garantendo così la massima privacy: né WhatsApp né terzi possono accedere al contenuto dei messaggi vocali. Ciò significa che l’intero processo di conversione dell’audio in testo si svolge localmente, senza inviare dati ai server aziendali. Questo approccio riflette l’impegno dell’azienda verso la protezione della privacy degli utenti.

Disponibilità delle lingue supportate

Al momento del lancio, la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp supporta una selezione di lingue, con un’implementazione iniziale per gli utenti iOS. I possessori di iPhone possono utilizzare la funzione in venti lingue diverse, tra cui l’italiano, mentre gli utenti Android possono accedere a quattro lingue. Le lingue supportate su Android comprendono: inglese, portoghese, spagnolo e russo. Su iOS, invece, sono disponibili le seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, russo, turco, cinese, arabo, danese, finlandese, ebraico, malese, norvegese, olandese, svedese e tailandese.

Come attivare e utilizzare la funzione

Per abilitare la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp, è necessario seguire alcuni passaggi specifici. Prima di tutto, verificare di avere l’ultima versione dell’app installata. In caso contrario, aggiornare tramite l’App Store. Una volta aggiornata l’app, accedere alle impostazioni di WhatsApp, selezionare “Chat” e attivare l’opzione “Trascrizione dei messaggi vocali”. È fondamentale anche abilitare Siri, garantendo che parli nella lingua scelta per la trascrizione. Per avviare la trascrizione di un messaggio vocale, basta tenere premuto sul messaggio e selezionare “Trascrivi”. La trascrizione potrebbe richiedere qualche momento a seconda delle prestazioni del dispositivo.

Attualmente, la funzionalità di trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp è disponibile in un insieme selezionato di lingue, differente a seconda del sistema operativo. Gli utenti iOS possono contare su un ampio supporto linguistico, che include venti lingue. Tra queste, l’italiano è già incluso, consentendo a più utenti di utilizzare la funzione con facilità. Al contrario, gli utenti Android hanno accesso a una selezione più ristretta, con la funzione supportata solo in quattro lingue: inglese, portoghese, spagnolo e russo. Questa disparità evidenzia le differenze di sviluppo e implementazione delle funzionalità tra le due piattaforme.

Le lingue supportate per iOS comprendono:

inglese

spagnolo

francese

tedesco

italiano

giapponese

coreano

portoghese

russo

turco

cinese

arabo

danese

finlandese

ebraico

malese

norvegese

olandese

svedese

tailandese

È importante notare che, sebbene la funzione sia prevista, potrebbe essere necessario del tempo prima che diventi disponibile in tutti i paesi. È possibile, pertanto, che alcune lingue non siano immediatamente accessibili a tutti gli utenti, segnando un processo di rilascio graduale che richiede attenzione ai dettagli da parte di WhatsApp.

Per iniziare a sfruttare la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp, gli utenti devono seguire una serie di passaggi chiari. La prima cosa da fare è assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app. Per controllare se ci sono aggiornamenti disponibili, è sufficiente aprire l’App Store, cercare WhatsApp e visualizzare la pagina dell’app. Se l’aggiornamento è necessario, il pulsante “Aggiorna” sarà visibile. Una volta completato questo passaggio, accedere alle impostazioni dell’app.

Nelle impostazioni, selezionare la voce “Chat” e successivamente attivare l’opzione “Trascrizione dei messaggi vocali”. Per il corretto funzionamento della trascrizione è essenziale che Siri sia attivo sul dispositivo e configurato nella lingua scelta per la trascrizione. Con la funzione attivata, basta toccare e tenere premuto un messaggio vocale per far apparire l’opzione “Trascrivi”. Selezionandola, verrà avviato il processo di trascrizione, il quale richiede alcuni istanti a seconda della reattività del dispositivo stesso.

È importante notare che, se la trascrizione non è disponibile, il messaggio “Trascrizione non disponibile” potrebbe apparire per vari motivi: potrebbe esserci una discrepanza tra la lingua selezionata e quella del messaggio vocale, oppure contenuti non riconosciuti a causa di rumore di fondo. In alcuni casi, la lingua del vocale potrebbe non essere supportata.