Google Pixel Tablet 2: Tutto quello che desideriamo e le ultime indiscrezioni

Google Pixel Tablet 2: Tutte le voci e tutto ciò che vogliamo vedere

Il Google Pixel Tablet è stato annunciato durante l’evento I/O 2023 e ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Tuttavia, da allora, il silenzio riguardo a un possibile Pixel Tablet 2 è diventato preoccupante. All’inizio del 2024, sono emerse nuove informazioni grazie a codici in Android 14 QPR3, suggerendo che Google stia pianificando un nuovo tablet. I nomi in codice associati, come Kiyomi, simboleggiano un possibile sviluppo del dispositivo. Nonostante ciò, a novembre 2024, rapporti hanno confermato la cancellazione del Pixel Tablet 3, rivelando che il progetto in corso è, in realtà, il Pixel Tablet 2. Ciò indica che un nuovo tablet da Google potrebbe non arrivare prima del 2027.

Speculazioni sul futuro del Pixel Tablet 2

Le ultime notizie sul destino del Pixel Tablet 2 rivelano che il dispositivo non vedrà la luce prima del 2025, e le attese si concentrano ora sul lancio del Tablet Pixel ’27. In base a fonti affidabili, Google sta considerando l’impiego di versioni meno potenti del chip Tensor G6 per alimentare il tablet, insieme a nuove funzionalità che includerebbero una seconda porta USB-C per l’uso esclusivo del tablet. Si sono fatto inoltre cenni a un case per tastiera e una fotocamera posteriore migliorata, elementi che potrebbero ridefinire le prestazioni del Pixel Tablet 2, rendendolo più competitivo nel mercato dei tablet.

Expectations for the Pixel Tablet 2

Le aspettative per il Pixel Tablet 2 includono una gamma di miglioramenti significativi. Tra questi, una parità più elevata con le funzionalità del Nest Hub, per esempio l’implementazione di una modalità conversazione continuativa, e la personalizzazione delle risposte vocali. È fondamentale che Google migliori anche le capacità dell’Assistente, garantendo esperienze fluide e di facile accesso anche in modalità agganciata. Tutto questo, senza compromettere la sicurezza. La docking station del Pixel Tablet deve evolversi in modo che possa sostituire efficacemente dispositivi come il Nest Audio, offrendo un’esperienza utente più ricca e integrata, con una gestione audio avanzata e un utilizzo senza limiti per tutte le persone della famiglia.

Rumors sul Google Pixel Tablet 2

Il futuro del Google Pixel Tablet 2 è avvolto nell’incertezza. Nonostante la presentazione del Pixel Tablet originale avvenuta a maggio 2023, le informazioni sul suo successore sono diventate rare e ambigue. Recenti rapporti hanno rivelato che i nomi in codice emersi nella beta di Android 14 QPR3 indicano che Google sta effettivamente lavorando su un nuovo tablet, denominato Kiyomi. Tuttavia, il clima di attesa è stato interrotto da notizie riguardanti la cancellazione dello sviluppo del Pixel Tablet 3, rivelando che il progetto dietro Kiyomi è in verità il Pixel Tablet 2. Ciò significa che un nuovo dispositivo da Google potrebbe non essere disponibile fino al 2027, lasciando gli appassionati nel limbo.

Allo stato attuale, le speculazioni sul Pixel Tablet 2 pongono l’accento sulle potenzialità offerte da una versione semplificata del chip Tensor G6. Ci si aspetta, inoltre, l’introduzione di caratteristiche innovative come una seconda porta USB-C, destinata a sfruttare al meglio le funzionalità del tablet. Le informazioni rivelano anche che Google stava considerando un case per tastiera e un’upgrade alla fotocamera posteriore, potenzialmente in grado di elevare l’esperienza utente e la competitività del dispositivo nel mercato sempre più affollato dei tablet.

Cosa desideriamo dal Google Pixel Tablet 2

Se Google intende portare il Pixel Tablet a un livello superiore, ci sono diversi miglioramenti che riteniamo essenziali. Un aspetto cruciale è il miglioramento della parità con le funzionalità del Nest Hub. Attualmente, il Pixel Tablet offre solo una versione limitata delle caratteristiche presenti nei dispositivi di smart home di Google; pertanto, sarebbe auspicabile l’inclusione della supporto per conversazioni continue, la possibilità di regolare manualmente la sensibilità del comando ‘Hey Google’, e l’integrazione di gesti di movimento. Questi miglioramenti non solo renderebbero il dispositivo più funzionale, ma gli conferirebbero un vantaggio competitivo rispetto ad altri tablet sul mercato.

Funzionalità avanzate dell’Assistente Google

Un altro punto nodale riguarda il potenziamento delle capacità dell’Assistente Google. Au momento, l’interazione con l’Assistente è limitata quando il tablet è bloccato, il che può compromettere l’esperienza utente. Google dovrebbe considerare una differenziazione chiara tra la modalità docked e quella tablet, consentendo l’accesso a funzioni basilari senza dover sempre sbloccare il dispositivo. L’implementazione di un sistema operativo dotato di un proprio chipset dedicato potrebbe rendere l’assistente più reattivo e performante quando il dispositivo è in carica, sfere che sono vitali per un hub intelligente.

Funzionalità della dock di ricarica del Pixel Tablet

La dock di ricarica meriterebbe una revisione sostanziale. Attualmente riconosciuta solo come un accessorio che migliora l’audio, la dock potrebbe evolversi in un vero e proprio dispositivo audio intelligente, portando con sé l’integrazione della tecnologia Fuchsia OS. Questo cambiamento renderebbe la dock un punto centrale della smart home, affinché il Pixel Tablet non sia solo un dispositivo secondario, ma una vera e propria estensione della casa intelligente, in grado di interagire con più utenti simultaneamente.

Qualità audio e display migliorati

In materia di qualità audio, è necessario un incremento rispetto al driver audio attuale. Un driver di dimensioni superiori, simile a quelli utilizzati nei prodotti di fascia alta come il Nest Audio o il Nest Hub Max, sarebbe essenziale per soddisfare le aspettative degli utenti. Analogamente, per quanto riguarda lo schermo, pur comprendendo le ragioni della scelta LCD, è ragionevole aspettarsi una frequenza di aggiornamento migliore. Un’ottimizzazione a 90Hz o, idealmente, a 120Hz eleverebbe significativamente l’esperienza visiva e il comfort durante l’uso quotidiano.

Acquisto del Pixel Tablet senza dock

La possibilità di acquistare il Pixel Tablet 2 senza la dock rappresenterebbe un’innovazione interessante. Non tutti gli utenti sono attratti dal concetto di un hub smart e molti potrebbero preferire semplicemente un tablet di grandi dimensioni. Offrire una versione stand-alone del Pixel Tablet allargherebbe senza dubbio l’appeal del prodotto, permettendo a Google di conquistare un segmento più ampio di consumatori. Effettivamente, la dock potrebbe essere rinnovata e venduta come dispositivo audio autonomo, creando un sistema versatile e integrato.