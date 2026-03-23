WhatsApp testa nuovi messaggi effimeri che si cancellano automaticamente subito dopo essere stati letti

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WhatsApp testa nuovi messaggi effimeri che spariscono dopo la lettura

La nuova beta di WhatsApp per Android introduce un aggiornamento cruciale ai messaggi effimeri, pensato per chi necessita di una riservatezza ancora più rigorosa nelle chat personali e di gruppo.

La funzione, attualmente in sperimentazione, consente di far scomparire i contenuti non più solo dopo un intervallo fisso, ma a partire dal momento effettivo della lettura da parte del destinatario.

Il test è in corso ora sull’app in versione beta, e anticipa un rilascio progressivo a tutti gli utenti a livello globale, in linea con la strategia di Meta di rafforzare privacy e controllo sulle comunicazioni in tempo reale.

In sintesi:

Nuova opzione di autodistruzione dei messaggi basata sul momento della lettura.

Il messaggio letto resta visibile circa 15 minuti prima di sparire.

I messaggi mai aperti vengono eliminati automaticamente dopo 24 ore.

La funzione vale anche con le conferme di lettura disattivate.

Finora i messaggi a scomparsa di WhatsApp prevedevano solo tre durate predefinite: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, con un timer che partiva dall’invio.

Questa soluzione era utile ma non sempre adeguata a contesti sensibili, ad esempio nello scambio di dati temporanei, password monouso o informazioni riservate da non lasciare archiviate.

La nuova modalità “dopo la lettura” interviene proprio su questo limite, spostando il controllo dal semplice trascorrere del tempo all’effettiva interazione del destinatario con il contenuto, in linea con le tendenze di messaggistica sempre più orientate alla protezione dei dati personali.

Come funzionano i nuovi messaggi effimeri di WhatsApp

Con l’opzione “dopo la lettura”, il conto alla rovescia non parte più dal momento dell’invio del messaggio, ma da quello dell’apertura da parte del destinatario.

Una volta visualizzato, il contenuto rimane disponibile in chat per circa 15 minuti, trascorsi i quali viene eliminato automaticamente dal dispositivo di chi lo riceve.

Questo garantisce all’utente il tempo minimo per leggere e, se necessario, rispondere, senza lasciare tracce persistenti nella cronologia.

Se il messaggio non viene mai aperto, WhatsApp prevede comunque un meccanismo di autodistruzione: allo scadere di 24 ore dall’invio il contenuto viene cancellato, anche se non è stato letto.

Dal lato del mittente, invece, il messaggio scompare dalla chat dopo 15 minuti dall’invio, indipendentemente dalle azioni del destinatario.

Questo disallineamento controllato tra le due parti aumenta la protezione delle informazioni e limita la possibilità di recuperare contenuti sensibili a distanza di tempo.

Un aspetto rilevante riguarda le conferme di lettura: anche con le spunte blu disattivate, la logica resta invariata e la funzione “dopo la lettura” continua ad applicarsi.

WhatsApp gestisce internamente il momento di apertura del messaggio, senza esporlo all’utente, ma utilizzandolo per avviare il timer di autodistruzione.

La funzione è ancora in fase di sviluppo nella beta per Android e verrà estesa gradualmente con i prossimi aggiornamenti pubblici, previa ottimizzazione tecnica e verifiche di stabilità.

Impatto sulla privacy digitale e prossimi sviluppi attesi

L’introduzione dei messaggi effimeri “dopo la lettura” rafforza il posizionamento di WhatsApp come piattaforma attenta alla privacy, soprattutto in ambito personale e professionale.

Questa soluzione avvicina l’app a logiche già viste in servizi focalizzati sull’effimero, ma con un controllo più granulare sui tempi di permanenza del contenuto.

Per utenti, aziende e professionisti che trattano informazioni riservate, la nuova funzione può diventare uno strumento operativo per ridurre l’esposizione dei dati nelle cronologie delle chat.

È plausibile che, nelle prossime iterazioni, Meta introduca ulteriori opzioni avanzate sui timer, sull’integrazione con i backup e sulla gestione dei media allegati.

L’adozione reale dipenderà dalla chiarezza con cui WhatsApp comunicherà limiti e garanzie, ricordando che screenshot e foto dello schermo restano comunque possibili.

La sfida sarà trovare l’equilibrio tra usabilità, sicurezza percepita e reale protezione dei contenuti in un ecosistema di messaggistica ormai centrale nella vita quotidiana digitale.

FAQ

Come si attiva la nuova opzione “dopo la lettura” su WhatsApp?

Attualmente è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp per Android e si attiva nelle impostazioni dei messaggi effimeri della singola chat.

I messaggi effimeri dopo la lettura funzionano anche nei gruppi?

Sì, la funzione può essere applicata anche alle chat di gruppo, ma l’attivazione dipenderà dai permessi impostati dagli amministratori del gruppo.

Cosa succede ai media inviati con i messaggi effimeri dopo la lettura?

Generalmente vengono eliminati insieme al messaggio, ma eventuali salvataggi manuali in galleria restano sul dispositivo e vanno gestiti dall’utente.

I backup di WhatsApp conservano i messaggi effimeri dopo la lettura?

No, in modo predefinito i messaggi effimeri non sono destinati a restare nei backup, ma le politiche possono variare tra versioni e dispositivi.

Quali sono le fonti delle informazioni su questa novità di WhatsApp?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.