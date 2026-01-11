WhatsApp svela la funzione segreta che rende invisibili le chat: privacy estrema per conversazioni intoccabili

Funzioni e benefici del lucchetto chat

WhatsApp introduce il Lucchetto Chat per isolare conversazioni sensibili dalla schermata principale, anche a telefono sbloccato. Le chat selezionate scompaiono dall’elenco e vengono raccolte in un’area separata, raggiungibile solo dopo un’ulteriore verifica. Questa impostazione riduce la superficie d’esposizione a sguardi indiscreti e protegge la privacy operativa dell’utente.

Le anteprime dei messaggi sono disattivate, i nomi dei contatti restano invisibili e le notifiche si limitano a un avviso neutro che non rivela contenuti. Il risultato è una protezione discreta che non altera il ritmo d’uso quotidiano, ma interrompe la catena di informazioni visibili su schermo condiviso o in ambienti pubblici.

Il lucchetto funziona anche con gruppi e chat già silenziate, ampliando i casi d’uso senza cambiare le abitudini dell’utente. La funzione si integra con il flusso dell’app: si attiva su singole conversazioni, si disattiva in modo reversibile e consente, quando necessario, l’eliminazione completa della chat protetta, inclusi file multimediali, lasciando come unica rete di recupero il backup precedente.

Autenticazione e codice segreto dedicato

Il Lucchetto Chat si appoggia ai sistemi di sicurezza nativi del dispositivo: impronta digitale, riconoscimento facciale o PIN, garantendo un accesso rapido ma vincolato a un secondo livello di verifica. Questa doppia barriera separa la sblocco del telefono dalla consultazione delle conversazioni sensibili, riducendo il rischio di accessi indesiderati quando il device è in mani altrui.

Per chi richiede un controllo più granulare, è disponibile un codice segreto esclusivo per WhatsApp. Tale codice non sostituisce la protezione del telefono: la integra, creando una “cassaforte” indipendente che mantiene le chat protette su ogni dispositivo collegato, inclusa la versione web.

La configurazione è semplice: si imposta il codice, si selezionano le chat da proteggere e si abilita la richiesta di autenticazione aggiuntiva. In caso di cambio smartphone, l’accesso resta bloccato finché non si reimposta l’autenticazione sul nuovo device, prevenendo aperture accidentali dopo la migrazione e preservando la coerenza della protezione tra piattaforme.

Gestione notifiche, gruppi e migrazione dati

Con il Lucchetto Chat, le notifiche diventano volutamente opache: nessuna anteprima, nessun nome contatto, solo un avviso generico che evita fughe informative su schermo bloccato o condiviso. L’obiettivo è ridurre al minimo i metadati esposti, mantenendo la reperibilità senza compromettere la riservatezza.

Le chiamate continuano a squillare normalmente, garantendo continuità operativa e risposta immediata quando necessario. Questo equilibrio impedisce che la funzione interferisca con la comunicazione urgente, separando la protezione dei contenuti dalla gestione delle chiamate voce.

Nei gruppi, il lucchetto si applica con le stesse regole delle chat singole: la conversazione viene spostata nell’area protetta e le notifiche restano neutre, anche se il gruppo è già silenziato. L’utente mantiene controllo granulare su quali conversazioni includere o escludere dalla protezione.

In fase di migrazione a un nuovo dispositivo, le chat protette restano inaccessibili finché non viene riconfigurata l’autenticazione. La protezione non dipende solo dal backup: richiede una nuova verifica sul device di destinazione, prevenendo aperture accidentali dopo il trasferimento.

È possibile rimuovere il lucchetto e cancellare definitivamente una conversa­zione protetta, file inclusi, in un’unica azione. L’unica rete di recupero resta il backup precedente, a conferma di un approccio centrato su scelte chiare e reversibili per l’utente.

La stessa logica si estende a WhatsApp Web: le chat bloccate mantengono lo stato di protezione e richiedono autenticazione dedicata, indipendentemente dal terminale in uso.

