Warner Bros. Discovery respinge offerta ostile di Paramount e difende la sua strategia aziendale

offerta ostile di paramount e risposta di wbd

Warner Bros. Discovery ha respinto ufficialmente l’offerta ostile di acquisizione da 108 miliardi di dollari avanzata da Paramount Skydance. Il consiglio di amministrazione di WBD ha dichiarato che la proposta non rappresenta un vantaggio superiore rispetto all’accordo già in corso con Netflix, dal valore di 82,7 miliardi di dollari, che dovrebbe concludersi il prossimo anno previo via libera regolatorio. La decisione è stata presa all’unanimità, sottolineando che l’offerta di Paramount Skydance, presentata l’8 dicembre 2025, non soddisfa i criteri di “proposta superiore” previsti dall’accordo di fusione con Netflix, annunciato solo pochi giorni prima, il 5 dicembre 2025.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Paramount ha strutturato la propria offerta monopolizzando risorse di fondi sovrani provenienti da Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi, elemento che potrebbe provocare un esame approfondito da parte delle autorità di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nonostante ciò, Paramount ha precisato che, qualora questi soggetti si ritirassero, i proprietari della società, la famiglia Ellison, garantirebbero integralmente il finanziamento dell’offerta stessa. Tuttavia, il consiglio di WBD ha contestato tale affermazione, denunciando una mancanza di chiarezza e un inganno verso gli azionisti.

Il consiglio ha inoltre evidenziato che la cosiddetta “copertura totale” dell’offerta da parte della famiglia Ellison non esiste e mai è esistita, basandosi invece su un trust revocabile poco trasparente, ritenuto inadatto a sostituire un impegno finanziario solido e vincolante da parte di un azionista di controllo. Secondo Warner Bros. Discovery, le condizioni dell’accordo con Netflix sono nettamente superiori e più affidabili. Paramount, inoltre, prevede di realizzare sinergie per 9 miliardi di dollari dalla fusione, ma WBD ha segnalato che questa strategia potrebbe indebolire l’industria di Hollywood anziché rafforzarla.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

impatto potenziale sulla sicurezza nazionale e considerazioni regolatorie

L’offerta di Paramount Skydance, supportata in parte da fondi sovrani di Arabia Saudita, Qatar e Abu Dhabi, ha sollevato significative preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale negli Stati Uniti. L’ingresso di capitali esteri, soprattutto da Paesi con rapporti geopolitici complessi, avrebbe inevitabilmente attivato un rigoroso processo di revisione da parte delle autorità governative, come il Comitato per gli Investimenti Esteri negli Stati Uniti (CFIUS). Questa eventualità avrebbe potuto ritardare o compromettere l’intera operazione, creando un ostacolo normativo rilevante per Paramount.

Paramount aveva tentato di rassicurare il mercato affermando che, nel caso di un ritiro dei fondi sovrani, la famiglia Ellison avrebbe comunque garantito il finanziamento integrale dell’offerta. Tuttavia, Warner Bros. Discovery ha negato con fermezza questa tesi, evidenziando che l’appoggio della famiglia Ellison si basa su un trust revocabile, la cui natura incerta non equivale a un impegno sicuro e vincolante. Tale struttura finanziaria è stata ritenuta perciò non sufficiente per superare le criticità regolatorie.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Inoltre, la natura e la provenienza del capitale coinvolto avrebbero inevitabilmente richiesto accertamenti approfonditi, esponendo l’offerta a un rischio elevato di blocco o di imposizione di condizioni restrittive. Questo scenario contrasta nettamente con l’accordo tra WBD e Netflix, caratterizzato da una struttura finanziaria più trasparente e meno vulnerabile a complicazioni regolatorie, elemento che ha pesato nel giudizio negativo espresso dal consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery.

posizione di netflix e valutazione finale del consiglio di amministrazione

Netflix, attraverso il proprio co-amministratore delegato Ted Sarandos, ha ribadito con fermezza il valore superiore dell’accordo con Warner Bros. Discovery. Sarandos ha evidenziato come la decisione del consiglio di amministrazione di WBD abbia confermato che l’intesa con Netflix rappresenta la miglior soluzione per gli azionisti, offrendo un beneficio complessivo superiore non solo a livello finanziario, ma anche in termini di impatto positivo per i consumatori e per l’industria dell’intrattenimento in generale.

Il consiglio di Warner Bros. Discovery ha sottolineato come l’offerta di Paramount, nonostante il valore nominale più elevato, presenti numerose criticità strutturali, a partire dalla mancanza di una garanzia finanziaria solida e dal rischio regolatorio legato ai capitali esteri impiegati. L’accordo con Netflix, al contrario, offre una maggiore certezza finanziaria con l’84% del pagamento in contanti e gode di un percorso più lineare per l’ottenimento delle approvazioni normative.

Nel valutare la proposta, il consiglio ha preso in considerazione anche gli effetti a lungo termine sull’industria di Hollywood, giudicando che le sinergie automatiche annunciate da Paramount, per un valore stimato di 9 miliardi di dollari, potrebbero tradursi in un indebolimento del settore, anziché in un rafforzamento competitivo. Pertanto, ha confermato che i termini dell’acquisizione da parte di Netflix sono nettamente più vantaggiosi e rispondono meglio agli interessi dei vari stakeholder coinvolti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 