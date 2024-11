Volta rivoluziona il commercio all’ingrosso con innovazioni tecnologiche e sostenibili

Volta e la trasformazione del commercio B2B

Volta si propone come un attore chiave nella rivoluzione del commercio all’ingrosso, focalizzandosi sull’ambito B2B, dove l’innovazione tecnologica è spesso frenata da processi tradizionali complessi. La startup ha come obiettivo principale quello di rendere più accessibili e semplici le transazioni commerciali tra le aziende, affrontando le criticità che ancora oggi caratterizzano questo settore.

La digitalizzazione rappresenta una grande opportunità per migliorare l’efficienza operativa e la competitività delle aziende. Il co-fondatore Mario Parteli sottolinea che, nonostante l’avvento di tecnologie avanzate, molte imprese continuano a incontrare ostacoli significativi nel processo di digitalizzazione, rischiando di rimanere indietro rispetto a competitor più agili. In particolare, il commercio B2B è afflitto da un’assenza di integrazione tra le varie piattaforme, come i sistemi ERP e gli strumenti di gestione delle vendite, che porta a operare in silos e a massicci sforzi manuali.

Volta affronta questa sfida centrale con una piattaforma che promuove la centralizzazione delle funzioni di vendita B2B, mirando non solo a semplificare le operazioni quotidiane, ma anche a migliorare il flusso di informazioni tra i team. L’idea è chiara: portare la fluidità e la comodità tipiche del settore B2C nel contesto aziendale, facilitando così la collaborazione e riducendo il rischio di errori. Con questa visione, l’aspettativa è di rendere il processo di acquisto per le aziende non solo più efficiente, ma anche più intuitivo.

Con investimenti significativi da parte di gruppi internazionali e locali di spicco, Volta ha il potenziale per diventare un punto di riferimento nel panorama della digitalizzazione B2B, trasformando la complessità del commercio all’ingrosso in un’esperienza più agile e integrata.

Il team e la visione imprenditoriale

Il team di Volta si contraddistingue per un mix eccellente di esperienze e competenze, essendo composto da professionisti con forti radici nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Il co-fondatore Mario Parteli, ex amministratore delegato di Abiby, ha accumulato una vasta esperienza nel settore digitale, mettendo in luce la necessità di trasformare mercati tradizionali attraverso soluzioni che favoriscano la digitalizzazione. Accanto a lui, Paul Guillemin, fondatore di Fretlink, apporta una visione tecnica e operativa mirata allo sviluppo di software innovativi. Questa combinazione di competenze ha permesso di delineare una strategia focalizzata sulle peculiarità del commercio B2B, un campo in cui l’applicazione di tecnologie all’avanguardia si rivela cruciale per la competitività aziendale.

La loro filosofia aziendale ruota attorno all’idea che, malgrado le potenzialità della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, molte aziende B2B stanno ancora lottando per effettuare una transizione efficace verso la digitalizzazione. Come evidenziato da Parteli, “molte imprese perdono opportunità e quote di mercato a causa della difficoltà di adattarsi ai cambiamenti”. L’impegno di Volta si traduce in un approccio che mette in primo piano la semplicità e la centralizzazione, indispensabili per affrontare le complexità del mercato attuale. Un aspetto distintivo della loro visione è infatti la determinazione a migliorare il processo di vendita attraverso una piattaforma unificata, in grado di integrare e semplificare tutte le operazioni necessarie.

Questa ambizione di trasformazione è supportata da investitori di prim’ordine, come Emblem e Sequoia, che hanno riconosciuto il valore del progetto, consolidando così la visione di un commercio B2B più accessibile, diretto e produttivo. La startup mira a posizionarsi non solo come fornitore di software, ma come partner strategico nella digitalizzazione delle transazioni commerciali, creando un ecosistema nel quale le aziende possano prosperare attraverso una sinergia migliorata tra team e processi. B2B non è più sinonimo di complessità, ma il terreno fertile per l’innovazione e la crescita nel mercato globale.

Le sfide della digitalizzazione nel settore B2B

Il commercio B2B si trova ad affrontare sfide significative in un contesto di digitalizzazione che, pur avanzando a ritmi sempre più veloci, lascia dietro di sé una serie di problematiche operativa. Mario Parteli, co-fondatore di Volta, mette in luce che la mancanza di integrazione tra le diverse piattaforme utilizzate dalle aziende è uno degli ostacoli principali. “Le aziende spesso usano vari sistemi ERP e strumenti di gestione delle vendite che non comunicano tra loro, portando a una frattura nelle comunicazioni e a sforzi laboriosi per completare anche i compiti più semplici,” spiega Parteli.

La difficoltà di digitalizzarsi affligge la maggior parte delle aziende, costrette a operare in silos che limitano la collaborazione e rallentano la crescita. Nel contesto B2B, dove le trattative possono essere più intricate e le condizioni commerciali devono essere spesso adattate alle specifiche di ciascun cliente, gli sforzi manuali per gestire offerte e cataloghi personalizzati sono un ulteriore fattore che complica le operazioni quotidiane. La conseguenza diretta di questa complessità è una perdita di opportunità di business, che potrebbero essere sfruttate da competitor più agili e tecnologicamente avanzati.

Volta si propone di superare queste criticità con un’offerta che centralizza e semplifica le operazioni. La startup punta a integrare le varie funzioni chiave all’interno di un’unica piattaforma, permettendo alle aziende di superare le barriere tecnologiche. “Abbiamo bisogno di un’infrastruttura che consenta di avere tutte le funzionalità necessarie per il processo di vendita B2B. Questo diventa fondamentale non solo per semplificare l’operativo quotidiano, ma anche come base per sviluppare ulteriori funzionalità mediante intelligenza artificiale,” evidenzia Parteli.

Con questa proposta, Volta si impegna a trasformare il panorama del commercio B2B, dove le aziende possono finalmente liberarsi da processi obsoleti e avviare un percorso di digitalizzazione che favorisca l’efficienza e l’innovazione. La sfida è ambiziosa, ma con il giusto supporto tecnologico, il cambiamento è possibile e necessario per restare competitivi nel mercato attuale.

Le funzionalità innovative della piattaforma Volta

La piattaforma di Volta è caratterizzata da una serie di funzionalità innovative pensate per ottimizzare l’intero processo di vendita B2B, semplificando le operazioni e migliorando la comunicazione tra i team aziendali. Uno degli elementi chiave è la centralizzazione delle attività di vendita in un’unica soluzione software, che consente alle aziende di ridurre il dispendio di tempo e risorse dovuto alla gestione di più strumenti disgiunti. “La nostra proposta si fonda sulla necessità di offrire un’infrastruttura robusta e completa, che possa includere tutte le funzionalità necessarie per il commercio B2B,” sottolinea Mario Parteli.

La piattaforma offre un assistente di vendita e un assistente operativo intelligenti, capaci di suggerire azioni basate su correlazioni e indicatori di performance. Grazie a una dashboard interattiva, le aziende possono monitorare in tempo reale l’andamento dell’inventario, evidenziando la percentuale di prodotti a rischio di scadenza e permettendo una gestione più efficace delle risorse disponibili.

Inoltre, Volta facilita l’importazione dell’inventario e la creazione di cataloghi personalizzati, rendendo accessibili informazioni in tempo reale. Questa funzionalità si integra perfettamente con la gestione del magazzino, garantendo che tutte le informazioni siano aggiornate e facilmente reperibili. Un’ulteriore innovazione è rappresentata dalla funzionalità di “mail to order”, che traduce automaticamente le richieste ricevute via email in ordini all’interno della piattaforma, riducendo drasticamente il rischio di errore umano e migliorando l’efficienza complessiva. “Con pochi clic, le aziende possono gestire ogni aspetto delle loro vendite, eliminando la frustrazione di processi manuali e complessi,” afferma Parteli.

Queste caratteristiche fanno di Volta una soluzione all’avanguardia per affrontare le sfide uniche del commercio B2B, trasformando radicalmente la modalità di operare delle aziende nel mercato, che possono ora concentrarsi su strategie di crescita più ambiziose e innovative. Implementando una piattaforma come Volta, non solo si migliora l’efficienza, ma si costruisce anche una solida base per l’integrazione futura di tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale.

Vantaggi e impatti per le aziende clienti

Le aziende che decidono di adottare la piattaforma Volta possono aspettarsi un insieme di vantaggi concreti che hanno il potere di trasformare radicalmente le loro operazioni quotidiane. Uno dei benefici più immediati è la **drastica riduzione delle attività manuali**. Questo si traduce in una diminuzione significativa del tempo dedicato a operazioni ripetitive, consentendo al personale di focalizzarsi su attività strategiche e a maggiore valore aggiunto.

Una maggiore efficienza operativa è visibile anche attraverso il miglioramento della **collaborazione tra i vari team aziendali**. Con l’integrazione delle diverse funzioni in un’unica piattaforma, si eliminano le barriere comunicative che spesso ostacolano la sinergia tra diversi dipartimenti. Ciò facilita il lavoro di squadra, contribuendo a un ambiente di lavoro più armonioso e produttivo.

Inoltre, l’adozione della tecnologia offerta da Volta porta a una **velocità d’adattamento superiore** alle dinamiche di mercato. Le aziende possono rispondere rapidamente alle necessità dei clienti e agli andamenti delle vendite, consentendo loro di rimanere competitive e proattive. **Il monitoraggio in tempo reale dell’inventario**, abbinato a sistemi intelligenti che forniscono suggerimenti basati su indicatori di performance, permette una gestione più agile e consapevole delle risorse.

Mario Parteli evidenzia come il miglioramento dei processi di vendita porti anche a una **crescita del volume delle vendite**. Una piattaforma centralizzata e user-friendly consente ai clienti di navigare facilmente nel catalogo prodotti, personalizzare ordini e prezzi, e generare rapporti dettagliati con pochi clic. La conseguente semplificazione della customer experience si traduce non solo in un aumento della soddisfazione del cliente, ma anche in una fidelizzazione a lungo termine.

Implementare la soluzione Volta rappresenta una strategia vincente per le aziende B2B che aspirano a un futuro di crescita e innovazione. L’integrazione di questi vantaggi non solo rende il lavoro quotidiano più efficiente, ma consente anche di affrontare le sfide del commercio all’ingrosso con una preparazione senza precedenti. Investire in Volta significa fare un passo decisivo verso la modernizzazione e la competitività nel mercato globale.