i-RFK Next chiude raccolta capitale da 3,10 milioni di euro con successo

Raccolta di capitale di i-RFK Next

i-RFK Next, compagnia di investimenti fondata da Paolo Pescetto e Antonello Carlucci, ha recentemente chiuso una raccolta di capitale che ha raggiunto l’importo di 3,10 milioni di euro sulla piattaforma di crowdfunding Mamacrowd. Questo finanziamento rappresenta un passo significativo per la società, che si propone di potenziare il proprio posizionamento nel settore del “MarTech”, un campo che si occupa di tecnologie per il marketing.

Il capitale raccolto sarà destinato principalmente all’acquisizione di una quota di maggioranza di Nuzo srl, un’azienda innovativa nel panorama del digital marketing. Con questa acquisizione, i-RFK Next ambisce a creare un leader nel mercato dei servizi di digital marketing per le piccole e medie imprese (PMI). L’integrazione di Nuzo srl con i-RFK Next non solo porterà nuove risorse finanziarie, ma consentirà anche l’aggregazione di altre agenzie complementari, creando così sinergie strategiche.

Il co-fondatore Antonello Carlucci ha dichiarato che la raccolta di capitali consentirà di dare vita a un operatore di riferimento nel mercato italiano del digital marketing, puntando su un’offerta distintiva e completa. Queste mosse strategiche mirano a massimizzare l’impatto della piattaforma offerta e a rendere la compagnia competitiva in un settore in continua evoluzione.

La nuova strategia di investimento di i-RFK Next

La strategia di investimento di i-RFK Next si focalizza su un approccio mirato all’acquisizione e all’integrazione di aziende nel settore del digital marketing, con un particolare interesse per le PMI. L’obiettivo principale è quello di costruire un portafoglio diversificato che unisca competenze e risorse attraverso alleanze strategiche. La compagnia intende non solo acquisire, ma anche sviluppare sinergie tra le diverse entità che entreranno a far parte del suo ecosistema, realizzando economie di scala e creando un’offerta competitiva in un mercato in rapida evoluzione.

La scelta di puntare su Nuzo srl, una società già affermata nel digital marketing, rappresenta un passo significativo per i-RFK Next. Quest’acquisizione non si limiterà a portare valore immediato, ma sarà propedeutica all’identificazione di ulteriori opportunità di investimento che possano integrarsi con i servizi già esistenti e ampliare l’offerta fornita. Il piano prevede la valutazione di agenzie con expertise complementari al fine di costruire un portafoglio solido e versatile, capace di rispondere alle molteplici esigenza delle PMI.

Inoltre, la nuova strategia tiene conto dell’importanza della digitalizzazione per le PMI, maggiormente evidenziata dalla recenti dinamiche del mercato. Investire nel MarTech significa non solo innovare, ma anche adottare un approccio proattivo nell’assistere le PMI nella loro trasformazione digitale. Attraverso questa strategia, i-RFK Next si propone di diventare un attore chiave nel supporto della crescita delle aziende italiane, rafforzando al contempo il posizionamento competitivo nel panorama del marketing digitale.

Partecipazione di Azimut Eltif

La presenza di Azimut Eltif – Venture Capital ALIcrowd III nel finanziamento di i-RFK Next sta dimostrando l’interesse crescente degli investitori istituzionali verso le iniziative nel settore del digital marketing. Questo fondo, conosciuto per la sua strategica attenzione verso le PMI innovative, contribuisce a legittimare ulteriormente il progetto i-RFK Next come una delle realtà emergenti nel panorama digitale italiano. La partecipazione di un fondo di questo calibro non solo assicura risorse aggiuntive, ma porta anche con sé expertise e validazione di mercato, elementi cruciali per la riuscita delle ambizioni di crescita.

L’inclusione di Azimut Eltif nella raccolta di 3,10 milioni di euro segna un trend positivo per il crowdfunding nel settore MarTech, evidenziando come i capitali privati stiano fluendo in aree che hanno già dimostrato di possedere un elevato potenziale di sviluppo. Grazie a questa alleanza strategica, i-RFK Next potrà avvalersi di un supporto che permette di navigare (e sfruttare) il panorama competitivo in modo più agile e incisivo.

La collaborazione tra Azimut e i-RFK Next facilitatea scambi di conoscenze e competenze che possono tradursi in opportunità di business significative. Con un fondo che vanta un forte track record nel venture capital, i-RFK Next si propone di rafforzare la propria posizione di mercato e incrementare il proprio portafoglio di investimenti nel digital marketing. L’obiettivo è costruire non solo un network di agenzie complementari, ma anche una comunità di investitori e imprenditori in sinergia per affrontare le sfide del mercato.

Inoltre, la fiducia di un investitore come Azimut Eltif attira ulteriori sguardi e possibilmente nuovi investimenti nel prossimo futuro. Ciò significa non solo maggiori capitali, ma anche l’opportunità di ampliare la rete commerciale e instaurare collaborazioni con differenti realtà, potenziando ulteriormente l’offerta di servizi nel settore del MarTech. Proseguendo su questa strada, i-RFK Next si configurerebbe come un’agenzia propulsiva, in grado di generare un impatto significativo sulle PMI italiane, molto spesso in cerca di semplificazioni e ottimizzazioni nel loro approccio al marketing digitale.

Obiettivi di crescita e sviluppo

Obiettivi di crescita e sviluppo di i-RFK Next

i-RFK Next si pone ambiziosi obiettivi di crescita e sviluppo, mirando a consolidare la propria posizione di leader nel settore del marketing tecnologico, attraverso iniziative strategiche e operazioni di acquisizione mirate. Il capitale raccolto sarà utilizzato per l’integrazione e l’espansione di Nuzo srl, la quale attualmente si distingue per la sua offerta innovativa nel digital marketing. La realtà desidera non solo potenziare la propria offerta, ma anche diventare un punto di riferimento per le piccole e medie imprese (PMI) che cercano soluzioni efficaci e integrate nel panorama del marketing digitale.

Il focus dell’azienda sarà indirizzato verso l’acquisizione di altre agenzie attive nel digital marketing, con l’intento di creare un gruppo robusto e multilaterale, capace di rispondere alle crescenti esigenze del mercato. La visione include l’obiettivo di realizzare economie di scala significative, grazie ad una rete di enti partecipanti che possano beneficiare del know-how condiviso, delle risorse e dei contatti commerciali. Una strategia che non intende limitarsi solamente all’acquisizione, ma che si propone di sviluppare un ecosistema interconnesso di aziende e professionisti, in grado di cooperare efficacemente.

Inoltre, i-RFK Next si propone di essere un attore chiave nella digitalizzazione delle PMI, un percorso che considerano cruciale per la competitività nel contesto attuale. La compagnia prevede di offrire non solo servizi di marketing, ma un vero e proprio affiancamento strategico alle imprese, supportandole nel processo di trasformazione digitale. Ciò include la creazione di campagne pubblicitarie innovative, l’ottimizzazione di processi e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per migliorare la customer experience.

La chiara focalizzazione su questi obiettivi di crescita non solo mira ad arricchire l’offerta di i-RFK Next, ma anche a posizionare l’azienda come alleato privilegiato delle PMI italiane.Supportare queste realtà, spesso sottovalutate, può generare opportunità significative, dando vita a una rete commerciale che valorizza le competenze locali e promuovendo uno sviluppo sostenibile nel contesto del digital marketing.

Il co-fondatore Antonello Carlucci ha espresso grande entusiasmo riguardo all’esito della recente raccolta di capitale, evidenziando come i 3,10 milioni di euro raccolti rappresentino una risorsa fondamentale per il progetto i-RFK Next. «La nostra missione è quella di realizzare una realtà di riferimento nel settore del digital marketing per le PMI italiane», ha dichiarato Carlucci. Questa affermazione riflette la visione strategica di i-RFK Next, che intende integrare know-how tecnico e di mercato al fine di sostenere la crescita e l’innovazione nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Paolo Pescetto, co-fondatore insieme a Carlucci, ha sottolineato l’importanza della sinergia al centro del progetto. «Le PMI rappresentano il motore economico del nostro Paese e meritano un supporto adeguato per contrastare le sfide del mercato moderno. Attraverso i nostri investimenti e la creazione di un ecosistema collaborativo, siamo determinati a rafforzare il loro posizionamento nel panorama digitale», ha dichiarato Pescetto. Questa prospettiva pone il focus sul supporto strategico che i-RFK Next intende offrire, orientandosi verso un modello di business che favorisca l’integrazione e la condivisione di risorse.

La compagnia non si limita a rimanere statica dopo l’acquisizione di Nuzo srl. Molteplici opportunità di crescita sono già all’orizzonte, con l’intenzione di espandere il numero di alleanze strategiche. Secondo Carlucci, l’approccio di i-RFK Next non si esaurisce nel breve termine ma si estende a un piano a lungo termine volto a consolidare la posizione di mercato e a sviluppare nuove competenze. «Il nostro impegno è quello di supportare le PMI attraverso strumenti innovativi e all’avanguardia, in un contesto dove la digitalizzazione è un fattore chiave di successo», ha concluso Carlucci.

Guardando al futuro, i-RFK Next punta a restare all’avanguardia nel settore MarTech, continuando a monitorare le tendenze di mercato e le necessità delle PMI. La loro capacità di adattamento e innovazione rappresenterà un elemento cruciale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato competitivo, garantendo ai partner e ai clienti un’offerta sempre più versatile e integrata.