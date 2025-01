Proposta di un rallentamento dell’AI

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha avanzato una proposta che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella discussione sull’AI superintelligente. In un post sul suo blog del 5 gennaio, ha suggerito che un possibile approccio per “guadagnare più tempo per l’umanità” di fronte a forme potenzialmente pericolose di intelligenza artificiale superintelligente sarebbe quello di limitare per un periodo globale la capacità computazionale disponibile. Secondo Buterin, un “soft pause” sull’hardware informatico di tipo industriale potrebbe ridurre la potenza di calcolo globale fino al 99% per uno o due anni. Questo periodo di rallentamento potrebbe fornire il tempo necessario per sviluppare strategie di preparazione e regolazione davanti a potenziali minacce.

Buterin ha preso spunto dalla teoria secondo cui l’AI superintelligente potrebbe essere a meno di cinque anni di distanza, presentando così un rischio significativo e attuale. Le considerazioni fatte nel suo post di novembre 2023 sottolineano l’urgenza di affrontare le problematiche legate a questa tecnologia senza precedenti. Anche se la sua idea di un rallentamento mirato non ha ricevuto una risposta favorevole da tutti, rimarca l’importanza di un dibattito consapevole e critico sul futuro dell’intelligenza artificiale.

Risvolti della superintelligenza artificiale

La superintelligenza artificiale è definita come un modello teorico di intelligenza artificiale che supera le capacità cognitive degli esseri umani in modo sostanziale. Vitalik Buterin sottolinea che il raggiungimento di questo stadio potrebbe verificarsi nei prossimi cinque anni, suscitando timori condivisi da esperti e dirigenti del settore tecnologico. Le implicazioni di una tale evoluzione non sono trascurabili, poiché potrebbero includere non solo l’accelerazione di innovazioni positive, ma anche la manifestazione di rischi e minacce significativi per la società e per l’umanità nel suo complesso.

Tale scenario ha portato a riflessioni sulla necessità di misure preventive. Per esempio, Buterin ha messo in relazione la questione con le preoccupazioni già espresse da oltre 2.600 professionisti in una lettera aperta del marzo 2023, in cui si sospettava il progresso nell’intelligenza artificiale a causa di “rischi profondi” che si affacciano all’orizzonte. Con l’enfasi posta su un approccio responsabile, egli avverte che la semplice idea di garantire la responsabilità legale non sarebbe sufficiente se i danni causati da un’AI superintelligente risultassero devastanti.

Essenzialmente, i risvolti della superintelligenza legano la questione all’urgente necessità di sviluppare strategie e regolamenti robusti che possano gestire le potenzialità e le minacce intrinseche a questa tecnologia. Senza tali misure, il rischio di un avanzamento inarrestabile dell’intelligenza artificiale potrebbe avere conseguenze catastrofiche, rendendo cruciale un dibattito aperto e informato su come procedere in modo più cauto.

Le preoccupazioni del settore tecnologico

Nel panorama contemporaneo della tecnologia, cresce l’allerta riguardo ai rischi associati all’intelligenza artificiale superintelligente. L’intervento di Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, rispecchia un sentimento condiviso tra molti leader del settore, che considerano l’emergere di un’AI di questo tipo come una possibile minaccia. La preoccupazione non è soltanto una questione di efficienza o capacità tecnologica, ma si estende a impatti profondi sulla società e sull’umanità nel suo complesso.

Da un lato, l’AI superintelligente ha il potenziale di apportare enormi benefici, dall’altro può generare conseguenze disastrose se non controllata. L’appello di oltre 2.600 esperti, che in marzo 2023 hanno firmato una lettera aperta esprimendo l’urgenza di fermare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, evidenzia la serietà delle preoccupazioni riguardo ai “rischi profondi” legati a questa tecnologia emergente. Un andamento così sfrenato nelle ricerche e nelle applicazioni potrebbe ridurre la capacità degli organismi di regolamentazione e delle istituzioni di tenere il passo con il progresso, creando un divario sempre più preoccupante.

La necessità di un coordinamento internazionale si fa sempre più pressante, considerando che l’espansione dell’AI non conosce confini geografici. Le preoccupazioni espresse da Buterin e altri riguardano la mancanza di standard globali per la progettazione e l’implementazione di sistemi di AI, i quali potrebbero esacerbare i problemi esistenti. La responsabilità legale in caso di danni non basta a garantire la sicurezza collettiva; è cruciale implementare strategie che includano misure preventive e approcci di cautela. L’enfasi di Buterin su un rallentamento selettivo dello sviluppo tecnologico sottolinea l’importanza di considerare non solo i progressi, ma anche le relative responsabilità sociopolitiche che essi comportano.

Meccanismi per una pausa dell’hardware

I suggerimenti di Vitalik Buterin per implementare una pausa temporanea nell’hardware AI si fondano sulla necessità di un approccio sistematico e rigoroso. A tal fine, uno dei principali meccanismi proposti è la registrazione e il monitoraggio dei chip AI a livello globale. Buterin avanza l’idea di localizzare e registrare l’hardware dedicato all’intelligenza artificiale, creando così un quadro di controllo che potrebbe contribuire a prevenire lo sviluppo di forme rischiose di superintelligenza AI.

Un aspetto cruciale della proposta di Buterin include la possibilità di equipaggiare questi sistemi con un chip che può funzionare solo se riceve, su base settimanale, una serie di tre firme da enti internazionali riconosciuti. Questo approccio richiede una preventiva approvazione collettiva per il funzionamento continuativo dei dispositivi, rendendo impossibile il mantenimento attivo di un solo hardware senza l’approvazione di tutti gli altri. La finalità di tale sistema è quella di configurare una rete di controllo che disincentivi l’uso irresponsabile delle tecnologie di AI.

Buterin espone che queste firme potrebbero essere implementate attraverso procedure di prova zero-knowledge, le quali assicurerebbero la trasparenza senza compromettere la riservatezza. Questo meccanismo consentirebbe di garantire che qualsiasi cambiamento nell’autorizzazione dei dispositivi fosse tracciato e registrato, impedendo così l’attivazione non autorizzata di hardware potenzialmente pericoloso. La visione dell”accelerazione difensiva’ (d/acc) promossa da Buterin implica una cautela rigorosa nell’approccio alla tecnologia, distintiva rispetto all’accelerazione disordinata e irrazionale di cui si discute in alcuni settori.

L’idea di accelerazione difensiva (d/acc)

Il concetto di accelerazione difensiva, noto come d/acc, proposto da Vitalik Buterin, si distingue per la sua premura nel gestire i rischi associati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Contrariamente alla corrente dell’accelerazione efficace (e/acc), che promuove un progresso tecnologico privo di vincoli, la proposta di Buterin mira a garantire che l’innovazione non avvenga in modo sconsiderato. La d/acc si basa sull’idea di sviluppare tecnologie che possano migliorare la società e l’umanità, evitando nel contempo il rischio di creare forme di AI che potrebbero comportare conseguenze catastrofiche.

Nella sua analisi, Buterin sottolinea l’importanza di un approccio ponderato, che implica un esame critico delle tecnologie emergenti e dei loro potenziali effetti secondari. La d/acc non è solo una chiamata all’azione; è un appello a riflettere su come la tecnologia può essere diretta in modi che massimizzino i benefici e minimizzino i pericoli. Mentre il mondo della tecnologia continua a muoversi a un ritmo frenetico, la proposta di Buterin funge da promemoria sulla necessità di garantire che le innovazioni siano allineate con i valori etici e sociali condivisi.

Buterin afferma che l’accelerazione difensiva è essenziale soprattutto in un contesto in cui la superintelligenza artificiale potrebbe diventare una realtà imminente. L’intenzione è quella di stabilire un equilibrio fra opportunità e rischi, consentendo un progresso responsabile e pensato. A tale scopo, il dialogo internazionale e il consenso tra esperti diventano elementi cruciali per il successo di tale approccio. L’idea di d/acc di Buterin si delinea, pertanto, come un tentativo di creare un ecosistema di sviluppo tecnologico più sicuro, attraverso l’impostazione di parametri chiari per limitarne l’evoluzione in direzioni potenzialmente distruttive.