Tangem wallet e il problema delle frasi seed rubate tramite email: cosa sapere

Vulnerability della tangem wallet

La Tangem wallet ha recentemente affrontato una significativa vulnerabilità, un problema critico emerso nella sua applicazione mobile che ha messo a rischio la sicurezza delle chiavi private degli utenti. Questo difetto consapevolmente ha raccolto le chiavi private degli utenti via email, ponendo seri interrogativi sulla protezione dei dati sensibili all’interno dell’ecosistema della criptovaluta. La situazione è stata esaminata in dettaglio da alcuni utenti su Reddit, dove si è scoperto che le chiavi private non solo rimanevano disponibili negli storici delle email degli utenti, ma potevano anche essere accessibili a dipendenti di Tangem. Ciò ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla protezione dei fondi degli investitori stessi.

Il dibattito online ha portato alla luce l’insoddisfazione per la reazione iniziale di Tangem, ritenuta non adeguata a fronteggiare la gravità del problema. Con il crescente allerta tra gli utenti, le affermazioni sul trasferimento involontario delle chiavi private nei sistemi di supporto e consegna di ticket sono state particolarmente allarmanti. Questo mette in discussione le misure di sicurezza implementate dall’azienda e solleva la questione della responsabilità nella protezione delle informazioni riservate degli utenti.

Inoltre, un utente ha segnalato che un post originale che menzionava il problema era stato rimosso, contribuendo a un clima di incertezza e sfiducia. La raccolta di evidenze, come quella fornita dall’utente u/areklanga su Reddit, ha evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza da parte di Tangem nei confronti delle misure adottate per proteggere i suoi utenti.

Dettagli sul glitch di sicurezza

Il difetto di sicurezza emerso nella Tangem wallet è stato causato da un errore nel processo di registrazione dei log dell’applicazione mobile, che ha portato alla registrazione non intenzionale delle chiavi private degli utenti. Quando un utente crea un wallet utilizzando una frase seed, la chiave privata associata a quell’operazione veniva erroneamente memorizzata nei log interni dell’app. Questi log, non adeguatamente protetti, potevano essere accessibili durante le interazioni con il supporto clienti di Tangem, sollevando così gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei fondi utente.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Tangem, la vulnerabilità ha interessato solo una ristretta categoria di utenti che, dopo aver utilizzato una frase seed generata, hanno presentato immediatamente una richiesta di supporto tramite l’applicazione. In tal modo, si valutava che potesse affliggere meno dello 0,1% degli utenti. Questa specifica situazione ha creato un’ulteriore pubblica preoccupazione, in quanto la possibilità di accesso alle chiavi private da parte di dipendenti di Tangem rappresenta una grave violazione dei principi di riservatezza e sicurezza.

La situazione è stata ulteriormente aggravata dalle affermazioni di alcuni utenti su Reddit, che hanno notato che la questione era stata trattata con eccessiva leggerezza. La mancanza di comunicazioni ufficiali sui social media riguardo al problema ha alimentato ulteriormente il senso di insicurezza tra gli utenti. Tangem ha successivamente confermato di aver corretto il bug e di aver cancellato permanentemente tutti i log e gli allegati inviati al proprio team di supporto, per garantire che non rimanesse alcun dato residuo collegato a questa vulnerabilità.

Risposta di Tangem e misure correttive

In risposta alla vulnerabilità segnalata, Tangem ha tempestivamente rilasciato un aggiornamento per risolvere il problema di sicurezza emerso all’interno della propria applicazione mobile. Il 30 dicembre, l’azienda ha riconosciuto ufficialmente l’errore attribuendolo a un malfunzionamento nel processo di logging dell’app, dove le chiavi private venivano registrate in modo inappropriato. Secondo le dichiarazioni fornite, la registrazione errata delle chiavi private avveniva solo durante la creazione di un wallet e una successiva richiesta di supporto. Questo ha consentito l’accesso alle chiavi private solo per una ristretta categoria di utenti, specificamente quelli che avevano attivato i loro wallet e contattato il supporto entro sette giorni dall’attivazione.

Tangem ha altresì rassicurato gli utenti comunicando che la vulnerabilità ha colpito meno dello 0,1% della propria base di utenti, enfatizzando che nessuna chiave privata è stata compromettere e che non ci sono stati accessi non autorizzati ai conti. L’azienda ha intrapreso una serie di azioni correttive che includono implementazioni di protocolli di sicurezza rafforzati e l’avvio di un programma di riscossione per identificare eventuali vulnerabilità e premiarne il segnalatore.

Un altro aspetto rilevante della risposta di Tangem è stato l’impegno ad una comunicazione proattiva con gli utenti potenzialmente interessati. L’azienda ha dichiarato di contattare direttamente coloro che potrebbero essere stati colpiti dal problema, fornendo istruzioni chiare e supporto. Nonostante la rapidità con cui sono state implementate le misure correttive, la comunicazione dell’azienda è stata criticata da diversi membri della comunità crypto, i quali hanno evidenziato una mancanza di trasparenza nelle comunicazioni pubbliche. Al momento della pubblicazione, Tangem non aveva ancora emesso dichiarazioni formali sui suoi canali social riguardo all’accaduto, suggerendo agli utenti di aggiornare immediatamente le loro applicazioni mobili per mitigare ulteriori rischi di esposizione delle loro chiavi private.

Critiche dalla comunità crypto

La risposta di Tangem alla vulnerabilità ha suscitato un ampio dibattito all’interno della comunità delle criptovalute, che ha manifestato disapprovazione per la gestione dell’incidente. Nonostante l’azienda abbia provveduto a risolvere rapidamente il problema di sicurezza, molti utenti hanno ritenuto insufficiente la comunicazione iniziale riguardo al rischio di esposizione delle chiavi private. In particolare, la mancanza di annunci pubblici sui social media ha contribuito a creare un clima di incertezze, alimentando il malcontento tra gli utenti preoccupati per la sicurezza dei loro fondi.

Le critiche si sono concentrate su un’affermazione chiave: l’idea che le chiavi private potessero essere accessibili ai dipendenti di Tangem ha sollevato domande fondamentali sulla fiducia che gli utenti ripongono nell’azienda. Alcuni membri della comunità crypto hanno sottolineato che il fatto che le chiavi private possano rimanere nei log dell’app e nei registri di supporto clienti è inaccettabile per un fornitore di portafogli di criptovalute, dove la sicurezza deve essere una priorità assoluta.

In particolare, un utente su Reddit ha indicato che l’originale post che denunciava il glitch era stato rimosso, suggerendo una mancanza di trasparenza e preoccupando ulteriormente gli utenti su come Tangem gestisca le problematiche di sicurezza. Nonostante le rassicurazioni che la vulnerabilità abbia colpito solo una frazione ridotta della base utenti, molti clienti desiderano una comunicazione più chiara e trasparente riguardo a qualsiasi futura vulnerabilità. Tale richiesta riflette una necessità fondamentale per le aziende del settore delle criptovalute: essere sempre aperte e responsabili in merito alla sicurezza dei dati e dei fondi dei loro utenti.

Raccomandazioni per gli utenti Tangem

In seguito alla recente vulnerabilità emersa nella Tangem wallet, è fondamentale che gli utenti adottino misure preventive per proteggere i propri fondi e la sicurezza delle loro informazioni personali. Prima di tutto, gli utenti sono fortemente consigliati di aggiornare immediatamente l’applicazione Tangem alla versione più recente. Questo aggiornamento include tutte le correzioni necessarie per mitigare i rischi associati alla vulnerabilità e garantire la massima protezione delle chiavi private.

In aggiunta, è essenziale che gli utenti rivedano le proprie pratiche di sicurezza. Qualora abbiano utilizzato una frase seed per generare un wallet e successivamente contattato il supporto, dovrebbero prendere in considerazione l’idea di cambiare la loro chiave privata, se sospettano che leur informazioni possano essere state compromesse. La modifica della chiave garantirà una protezione aggiuntiva, prevenendo accessi non autorizzati ai fondi.

Segnalazioni di comportamenti sospetti o di attività non autorizzate sui loro conti devono essere immediatamente comunicate al team di supporto di Tangem. Gli utenti dovrebbero inoltre essere vigili riguardo al phishing e ad altri tentativi di frode, prestando particolare attenzione a email, messaggi e comunicazioni da fonti non verificate.

È consigliabile a tutti gli utenti rimanere informati e attivi nella comunità crypto. Seguire gli aggiornamenti ufficiali di Tangem e partecipare a discussioni su piattaforme affidabili può aiutare a rimanere al corrente delle ultime novità e misure di sicurezza implementate. Solo attraverso un approccio proattivo alla sicurezza e alla consapevolezza, i possessori di Tangem wallet possono garantire un utilizzo sicuro e affidabile delle loro risorse digitali.