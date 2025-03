Vincitori degli Oscar 2025: Scopri i trionfatori del cinema internazionale

Tutti i vincitori degli Oscar 2025

La cerimonia degli Oscar 2025 si è conclusa con una serie di vincitori che riflettono la diversità e l’innovazione del panorama cinematografico attuale. Tra i protagonisti della serata emergono opere acclamate dalla critica e sorprendenti riconoscimenti. Non è difficile intuire le pellicole che hanno dominato il palco, a testimonianza del talento e della creatività di registi e attori. Rivisitando i premi principali, i nomi e i titoli si intrecciano, raccontando storie di successo e nuove tendenze.

Miglior Film Vincitore Anora ✔ The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Parte seconda Emilia Pérez I’m Still Here Nickel Boys The Substance Wicked

Miglior Regia Vincitore Sean Baker per Anora ✔ Brady Corbet per The Brutalist James Mangold per A Complete Unknown Jacques Audiard per Emilia Pérez Coralie Fargeat per The Substance

Miglior attore protagonista Vincitore Adrien Brody per The Brutalist ✔ Timothée Chalamet per A Complete Unknown Colman Domingo per Sing Sing Ralph Fiennes per Conclave Sebastian Stan per The Apprentice

Miglior attrice protagonista Vincitore Mikey Madison per Anora ✔ Cynthia Erivo per Wicked Karla Sofía Gascón per Emilia Pérez Demi Moore per The Substance Fernanda Torres per Io sono ancora qui

Miglior attore non protagonista Vincitore Kieran Culkin per A Real Pain ✔ Yura Borisov per Anora Edward Norton per A Complete Unknown Guy Pearce per The Brutalist Jeremy Strong per The Apprentice

Attrice non protagonista Vincitore Zoe Saldaña per Emilia Pérez ✔ Monica Barbaro per A Complete Unknown Ariana Grande per Wicked Felicity Jones per The Brutalist Isabella Rossellini per Conclave

Sceneggiatura originale Vincitore Anora ✔ The Brutalist A Real Pain September 5 The Substance

Colonna sonora Vincitore The Brutalist ✔ Conclave Emilia Pérez Wicked Il robot selvaggio

Cerimonia e vincitori principali

La cerimonia degli Oscar 2025 si è svolta con grande affluenza di star al Dolby Theatre di Ovation Hollywood. L’atmosfera, carica di aspettativa e glamour, ha visto protagonisti i nomi più illustri della cinematografia. L’evento è stato caratterizzato da momenti di intensa emozione, dai discorsi toccanti dei vincitori alle esibizioni musicali che hanno animato la serata. Non è passato inosservato il sogno che si è avverato per Sean Baker, che ha portato a casa l’Oscar per Miglior Regista con *Anora*, e per Mikey Madison, che ha conquistato il premio come Miglior Attrice Protagonista. Questi successi sono la testimonianza del talento e della passione che continuano a caratterizzare la settima arte.

Candidature e sorprese della serata

Durante la serata degli Oscar 2025, le candidature hanno riservato diverse sorprese, particolarmente per i film e le interpretazioni che si sono distinti nel corso dell’anno. La prima nomination per **Ariana Grande** come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in *Wicked* ha catturato l’attenzione del pubblico, così come la presenza di **Cynthia Erivo** in gara nella categoria migliore attrice. Entrambe le interpreti, tuttavia, si sono viste superate: **Zoe Saldaña** ha trionfato come migliore attrice non protagonista per *Emilia Pérez*, mentre **Mikey Madison** ha portato a casa il premio come migliore attrice protagonista per la sua applaudita performance in *Anora*.

Un’altra sorpresa è giunta dal film biografico *A Complete Unknown*, che ha visto **Timothée Chalamet** e **Edward Norton** in lizza per i premi di miglior attore e attore non protagonista, rispettivamente. Nonostante le aspettative elevate, il film non ha ottenuto alcun riconoscimento, segnando una delle delusioni più inattese della serata. La vittoria di *Emilia Pérez* per la migliore canzone originale con *El Mal* ha aggiunto un tocco di emozione, confermando il suo impatto significativo nel panorama musicale cinematografico.

Categorie speciali e premi collaterali

Tra le categorie speciali e i premi collaterali, la serata ha visto riconoscimenti a opere e talenti emergenti che meritano di essere sottolineati. Questo è il caso del corto d’animazione vincitore, **In the Shadow of Cypress**, che ha saputo conquistare la giuria con una narrazione visivamente accattivante e una profonda riflessione sulla condizione umana. Risultato di un lavoro corale, la pellicola è stata elogiata per la sua capacità di emozionare e far riflettere.

In campo musicale, la vittoria di **The Brutalist** per la miglior colonna sonora ha evidenziato l’importanza della musica nel rafforzare la narrazione cinematografica. Inoltre, nella categoria dei film internazionali, **Io sono ancora qui** ha trionfato, portando alla ribalta una storia intensa riguardante resilienza e speranza. Questa pellicola ha dimostrato come il cinema possa fungere da ponte tra culture e storie diverse, portando alla luce temi universali.

Il premio per il miglior documentario è andato a **No Other Land**, un’opera che mette in luce problemáticas attuali attraverso un’informazione incisiva e una regia mirata. Questo riconoscimento sottolinea l’interesse del pubblico e della critica per un cinema che sfida le convenzioni e affronta questioni sociali di rilevanza. Il panorama cinematografico si arricchisce attraverso queste opere, stimolando il dibattito e la riflessione sul presente e sul futuro.