Vincitori 7 Idee Innovative per Cambiare l’Italia premiati da L’Espresso con 280mila Euro

vincitori e premi di ‘7 idee per cambiare l’Italia’

La prima edizione di ‘7 Idee per cambiare l’Italia’ ha premiato sette startup italiane selezionate per l’impatto innovativo e sostenibile dei loro progetti, offrendo un supporto concreto attraverso un investimento complessivo di 280mila euro in servizi media e comunicazione. La cerimonia di premiazione si è svolta nella prestigiosa Sala della Protomoteca al Campidoglio di Roma, alla presenza di importanti figure istituzionali come il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore de L’Espresso, Emilio Carelli, dopo una competizione accesa tra le 14 startup finaliste.

Le iniziative vincitrici – AquaLink, BioPhi, Dafne, Dataclean, Pink Road, Pit’sa e Talea – hanno dimostrato concretezza e innovazione in diversi ambiti, dalla sostenibilità ambientale all’economia circolare. Ognuna di esse ha ottenuto un valore di sponsorizzazione media pari a 40mila euro, da impiegare in campagne di marketing e comunicazione per amplificare la visibilità e il potenziale di sviluppo. Questo supporto mira a creare un impulso determinante per la crescita e la diffusione delle idee selezionate, consolidate dalla valutazione di una giuria qualificata e attenta alle dinamiche di impatto sociale e ambientale.

il contributo dei partner e della giuria

L’iniziativa ‘7 Idee per cambiare l’Italia’ ha potuto contare su un solido network di partner e una giuria di eccellenza, elementi fondamentali per la validazione e la promozione delle startup selezionate. Il main partner Q8 Italia ha fornito un contributo strategico, favorendo l’innovazione nella mobilità sostenibile e nella transizione energetica, mentre i co-partner industriali Gruppo Grimaldi, Lmdv Capital e Renco hanno garantito una visione imprenditoriale e competenze tecniche indispensabili per la valutazione e la crescita dei progetti. I growth partner Startup Geeks e Talent Garden hanno facilitato l’accesso a un ecosistema di innovazione e networking.

La giuria, composta da professionisti con un background multidisciplinare, ha svolto un ruolo cruciale nel processo di selezione: Fortunato Costantino, direttore risorse umane e professore esperto in sostenibilità e innovazione sociale; Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne del Gruppo Grimaldi; Gaia Dal Pozzo, investment director di Lmdv Capital; Enzo Raho, direttore QHSE e sostenibilità di Renco; e Alessio Boceda, co-fondatore di Startup Geeks. Questi esperti hanno valutato le candidature basandosi su criteri di impatto ambientale, innovazione tecnologica, scalabilità e sostenibilità economica.

L’interazione tra questi attori ha consolidato un sistema di selezione rigoroso, permettendo di restituire un quadro affidabile delle migliori pratiche italiane in tema di sostenibilità e innovazione, e offrendo alle startup finaliste una piattaforma concreta per emergere e svilupparsi nel mercato nazionale e internazionale.

testimonianze e prospettive per l’innovazione sostenibile

Le testimonianze raccolte durante la cerimonia di premiazione hanno evidenziato un forte entusiasmo verso l’innovazione sostenibile, sottolineando il ruolo cruciale delle startup come motore di trasformazione economica e ambientale in Italia. Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha messo l’accento sull’importanza di integrare obiettivi di decarbonizzazione con strategie di crescita industriale, riconoscendo nelle startup una risorsa preziosa per rafforzare la posizione internazionale del Paese attraverso tecnologia e innovazione d’eccellenza.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è soffermato sull’energia produttiva del territorio e sulla necessità di sostenere una cultura imprenditoriale in grado di immaginare e realizzare soluzioni capaci di competere su scala globale. Ha sottolineato come iniziative simili possano favorire un ecosistema virtuoso, incoraggiando la collaborazione tra istituzioni, imprese e startup per favorire un futuro più sostenibile e inclusivo.

Un contributo significativo è arrivato anche da Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus e co-fondatore di Akka Italy, che ha evidenziato come talento, disciplina e responsabilità siano elementi imprescindibili per trasformare idee innovative in progetti concreti e di successo.

Queste testimonianze riflettono una visione condivisa: la sostenibilità non è solo una sfida ambientale, ma un’opportunità strategica per l’economia italiana. L’impegno profuso dalle startup premiate dimostra che la ricerca di soluzioni applicabili e scalabili può guidare il Paese verso un modello di sviluppo responsabile, che concilia progresso tecnologico e tutela ambientale, offrendo nuove prospettive di crescita e competitività.