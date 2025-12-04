Serie originale drama FX di Ryan Murphy debutta il 22 gennaio in esclusiva su Disney+

debutto e trama della serie the beauty

The Beauty , la nuova serie originale di FX prodotta dall’executive producer Ryan Murphy, sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 22 gennaio. Questa produzione thriller internazionale, composta da 11 episodi, propone un racconto avvincente che si sviluppa attraverso una complessa indagine negli ambienti dell’alta moda di Parigi, Venezia, Roma e New York. La vicenda prende le mosse quando una serie di morti misteriose coinvolge top model di fama mondiale, aprendo lo scenario a un pericoloso virus sessualmente trasmissibile che modifica geneticamente gli individui, con esiti drammatici e inquietanti. La serie affronta temi attuali e controversi, interrogando lo spettatore sul prezzo della perfezione fisica e morale nella società contemporanea.

I protagonisti della narrazione sono gli agenti FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett, interpretati rispettivamente da Evan Peters e Rebecca Hall, che si ritrovano a dover risolvere un caso complesso e pericoloso all’interno di un contesto internazionale. L’indagine svela l’esistenza di The Corporation, un’azienda tecnologica guidata dall’enigmatico miliardario interpretato da Ashton Kutcher, artefice di un controverso farmaco chiamato “The Beauty”. Questo prodotto miracoloso scatena una serie di eventi catastrofici che pone in gioco il destino dell’umanità. La narrazione è arricchita da personaggi chiave come The Assassin, un sicario letale rappresentato da Anthony Ramos, e da Jeremy, un emarginato coinvolto suo malgrado nella spirale di eventi calamitosi. La serie verrà distribuita su Disney+ con una cadenza settimanale, rilasciando inizialmente tre episodi in contemporanea e proseguendo con nuove puntate ogni giovedì, fino al finale organizzato in doppio episodio nelle ultime due settimane.

cast e produzione della serie

The Beauty vanta un cast di rilievo internazionale che contribuisce a conferire grande spessore alla narrazione. Tra i protagonisti figurano Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall. A completare il quadro artistico, numerose guest star di fama, tra cui Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jaquel Spivey, Jessica Alexander, Jon Jon Briones, John Carroll Lynch, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher e Vincent D’Onofrio. Questo ensemble rafforza una produzione capace di coniugare suspense e autenticità nelle diverse ambientazioni della storia.

La serie è frutto della collaborazione creativa tra Ryan Murphy e Matthew Hodgson, che ne hanno curato sia la scrittura che la produzione esecutiva. Accanto a loro operano numerosi professionisti del settore, tra cui Eric Kovtun, Scott Robertson e Michael Uppendahl, che hanno garantito un elevato standard qualitativo sotto ogni aspetto tecnico e narrativo. The Beauty è tratta dall’omonima serie a fumetti creata da Jeremy Haun e Jason A. Hurley, con quest’ultimo che ricopre il ruolo di consulente, assicurando così la fedeltà ai temi originali.

La produzione è affidata a 20th Television, che ha curato ogni dettaglio dalla realizzazione al montaggio. Una strategia di distribuzione articolata consente di mantenere alta la tensione narrativa grazie al rilascio settimanale degli episodi, rendendo The Beauty un prodotto esclusivo e di grande impatto per il pubblico di Disney+. L’attenzione ai dettagli produttivi esalta l’intensità del thriller, fondendo elementi di tecnologia, medicina e intrighi internazionali in un racconto moderno e coinvolgente.

visione in sicurezza su disney+

Disney+ ha implementato un sistema avanzato di parental control per garantire un’esperienza di visione adeguata a tutti i suoi utenti, indipendentemente dall’età. Oltre alla già nota “Modalità Junior”, pensata per i più piccoli, la piattaforma permette agli abbonati di applicare restrizioni mirate sui contenuti destinati a un pubblico adulto. Attraverso la creazione di profili protetti da PIN, i genitori e tutori possono controllare attentamente l’accesso alle serie e ai film, tutelando così la fruizione dei minori.

Questi strumenti offrono un alto grado di personalizzazione, permettendo di definire limiti specifici per singoli profili e monitorare le attività senza compromettere la qualità dell’esperienza streaming. In un contesto in cui le produzioni proposte, come The Beauty, affrontano tematiche mature e complesse, tale sistema si configura come fondamentale per assicurare che ogni spettatore possa accedere ai contenuti più appropriati alla propria fascia d’età, mantenendo al contempo la massima sicurezza e tranquillità per le famiglie.