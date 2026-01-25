Verissimo, Filippo Magnini rompe il silenzio su Federica Pellegrini e svela finalmente ciò che non aveva mai detto

Verissimo, Filippo Magnini torna a parlare di Federica Pellegrini e spiega le affermazioni fatte a Belve

Il chiarimento in studio

Ospite a Verissimo, Filippo Magnini ha rimesso ordine nel racconto pubblico della sua storia con Federica Pellegrini, dopo le frasi pronunciate a Belve. In quell’intervista televisiva il campione aveva affermato che l’ex compagna non è oggi una figura rilevante nella sua vita, parole lette da molti come una svalutazione del passato sentimentale. Nel salotto di Silvia Toffanin il nuotatore ha invece distinto nettamente il peso della relazione da quello della persona nel presente.

Magnini ha ribadito come il legame sia stato “bello e travagliato”, carico di alti e bassi, ma comunque centrale nel suo percorso umano e sportivo. Il fraintendimento, ha spiegato, nasce dall’aver parlato al tempo presente: non nega il valore di ciò che è stato, ma fotografa i rapporti reali di oggi. Per il campione, a determinare chi resti davvero fondamentale nella propria esistenza non sono i ricordi, ma le scelte concrete nei momenti difficili.

Questo passaggio ha aperto alla questione più delicata, quella legata al caso doping che lo ha travolto mentre la relazione era ancora in corso, diventando lo spartiacque nel giudizio sulle persone vicine.

La replica alle parole di Pellegrini

Nel confronto a distanza con le dichiarazioni di Federica Pellegrini, rilasciate sempre a Verissimo, Filippo Magnini ha adottato un tono fermo ma privo di attacchi diretti. L’ex campionessa aveva definito il loro rapporto una storia lunga, complessa e comunque “importante”, sottolineando di aver sorriso di fronte alle uscite dell’ex compagno a Belve. La risposta di Magnini evita lo scontro frontale, ma insiste sul concetto di responsabilità personale nei momenti chiave.

Secondo il nuotatore, non basta riconoscere oggi il valore affettivo di quel legame se, quando lui si è trovato al centro di una vicenda giudicata ingiusta, chi era accanto a lui non ha preso posizione in pubblico. Il riferimento, pur senza citare frasi precise di Pellegrini, è al silenzio mantenuto all’epoca delle accuse. Magnini afferma che chi resta davvero fondamentale nella sua vita è chi dimostra sostegno concreto, non solo chi condivide un passato sentimentale, per quanto intenso.

Così l’ex azzurro ridisegna i confini tra rispetto mediatico e vicinanza reale, spostando il discorso da una lite tra ex a una questione di coerenza e lealtà nei rapporti umani.

Doping, assoluzione e silenzi pesanti

Il punto più sensibile del racconto di Filippo Magnini a Verissimo riguarda il caso doping che lo ha colpito dal 2017 fino alla completa assoluzione nel 2020. All’epoca viveva ancora sotto lo stesso tetto con Federica Pellegrini, condividendo anche il medico di riferimento: un contesto che, nella sua ricostruzione, rendeva inevitabile una presa di posizione pubblica da parte di chi conosceva da vicino la sua quotidianità. Magnini sostiene che le persone davvero centrali nella sua vita abbiano parlato, difendendolo perché consapevoli della sua innocenza.

Proprio l’assenza di una dichiarazione netta da parte di Pellegrini è letta dall’ex iridato come un silenzio “accusatorio”, più pesante di qualsiasi parola. Per lui, chi sceglie di non esporsi mentre un partner affronta un procedimento sportivo e mediatico di tale portata non può continuare a occupare un posto privilegiato nella memoria affettiva. La riabilitazione completa, arrivata dopo anni di inchieste e titoli di cronaca, ha rafforzato in Magnini l’idea che la vera misura dei rapporti si veda quando le luci dei trionfi si spengono. Da qui la distinzione definitiva tra l’importanza della storia e il ruolo attuale delle persone coinvolte.

FAQ

D: Perché Filippo Magnini è tornato a parlare di Federica Pellegrini?

R: È intervenuto a Verissimo per chiarire le frasi pronunciate in precedenza a Belve sulla loro relazione.

D: Magnini nega che la storia con Pellegrini sia stata importante?

R: No, riconosce che il rapporto è stato significativo e travagliato, ma distingue tra il passato di coppia e i legami che oggi considera centrali.

D: Cosa aveva detto Magnini a Belve?

R: Aveva affermato che l’ex compagna non è attualmente una persona importante nella sua vita, frase interpretata come svalutazione dell’intera storia.

D: Come ha reagito Federica Pellegrini?

R: In un’intervista a Verissimo ha definito il loro rapporto una storia importante e ha detto di aver riso davanti a quelle dichiarazioni.

D: Qual è il ruolo del caso doping in questa vicenda?

R: Per Magnini il procedimento antidoping, concluso con assoluzione, è stato il banco di prova per capire chi lo ha sostenuto davvero.

D: Perché Magnini parla di silenzio “accusatorio”?

R: Ritiene che, conoscendo la sua situazione, il mancato sostegno pubblico da parte di alcune persone, tra cui l’ex compagna, abbia pesato come una presa di distanza.

D: Come è finito il procedimento per doping su Magnini?

R: Dopo un lungo iter avviato nel 2017, il nuotatore è stato definitivamente prosciolto nel 2020 dalle accuse.

D: Qual è la fonte giornalistica originale delle dichiarazioni citate?

R: Le affermazioni provengono dalle interviste televisive a Belve e Verissimo, riprese e sintetizzate dalla stampa italiana di spettacolo e sport.