Vantaggi di registrare un dominio a vita per la sicurezza del brand

Unsplash

Da sempre l’essere umano ha bisogno di certezze. Ha la necessità di affidarsi a un simbolo, qualcosa che riesca a rassicurarlo, ma soprattutto che non nasconda sorprese. Questo e tanto altro è celato dietro il fenomeno del “brand”, ovvero la “marca”. Gli italiani sono maestri in questo e negli anni hanno creato marchi di moda importanti e che ancora oggi riscuotono successo in tutto il mondo, come Dolce e Gabbana, Valentino, Gucci, ecc.

Dunque è fondamentale per un business avere qualcosa di riconoscibile, di veloce e che soprattutto sia durevole nel tempo. Oltre ai loghi, agli slogan, c’è un altro elemento che ha permesso ai maggiori brand di crescere: legarsi a un luogo. Il bel paese è infatti pregno di luoghi simbolo di marchi importanti. Da Fiorano sede della Ferrari alla storica sede del Lingotto per la Fiat, Il famosissimo palazzo Olivetti a Ivrea, oggi museo, e così via.

Tutto questo può accadere anche nel mondo digitale. Infatti bisogna pensare all’indirizzo del proprio sito o del proprio e-commerce come all’indirizzo fisico di un negozio, un ufficio, o un palazzo mischiato con il proprio brand. Cioè un indirizzo che riporta anche il nome della propria attività.

Registrare un dominio a vita

Registrare un dominio a vita, ovvero registrare per sempre l’indirizzo del proprio sito internet, dunque può avere i suoi vantaggi e i suoi benefici. Questo perché indirizzo e brand su internet devono andare d’amore e d’accordo. Esistono addirittura brand che sono il proprio indirizzo.

Un esempio su tutti il servizio online per confrontare l’assicurazione auto, mutui, utenze e tanto altro: Facile.it. Questo sito si pubblicizza proprio in questo modo, tant’è che gli attori nella pubblicità ripetono costantemente l’indirizzo web con tanto di estensione geografica.

Questa strategia è vincente perché:

Si tratta di un’attività che viene svolta solo online, dunque è giustificato unire brand e dominio;

È stata scelta una parola, in questo caso, facile da ricordare anche con il suffisso geografico, il .it. Che tra l’altro fa capire che l’attività dell’azienda si svolge esclusivamente sul suolo italiano ed è completamente dedicata al popolo italiano;

In questo caso si ricorderà sia l’indirizzo che il nome dell’azienda.

Questa era solo un semplice esempio del perché quando si decide di iniziare un’attività online è importante pensare bene al dominio e se è il caso di registrarlo a vita.

Unsplash

Attività territoriale o meno

Dunque è fondamentale quando si vuole aprire un sito o un ecommerce capire a chi ci si sta rivolgendo. Solo a una determinata popolazione o al mondo intero, solo a una nicchia di interessati o a una larga fetta di mercato, si vuole puntare su una pubblicità generica o specifica?

Dopo aver trovato risposta a queste domande, e sappiamo che non è facile, allora si può lavorare sul dominio, e nel caso non fosse ancora deciso, con il nome aziendale. È importante che tutto combaci.

Un dominio a vita anche per sicurezza

Un aspetto interessante del registrare a vita un dominio riguarda l’aspetto della sicurezza. Quando si entra in possesso di un dominio per sempre non ci si deve preoccupare della scadenza dello stesso. Solitamente i domini vengono acquistati per 1 anno o più. Con un dominio a vita non si corre il rischio che qualcuno, dopo mesi e anni di fatica, ci soffi sotto il naso il nostro caro dominio. Soprattutto se ormai si riferisce a una piattaforma che funziona e con una clientela affezionata.