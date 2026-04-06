michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Valter Longo avverte sui rischi nascosti delle diete iperproteiche

Valter Longo avverte sui rischi nascosti delle diete iperproteiche

Proteine, muscoli e longevità: cosa dice davvero la scienza oggi

Chi: milioni di persone convinte che le proteine siano la chiave di salute e muscoli.
Che cosa: l’abuso proteico, soprattutto animale, non aumenta significativamente la massa muscolare e accresce rischi di tumori, diabete e malattie cardiovascolari.
Dove: il dibattito nasce da analisi cliniche internazionali rilanciate in Italia dal gerontologo Valter Longo sul Corriere della Sera.
Quando: le nuove valutazioni si inseriscono nell’attuale boom di prodotti e diete iperproteiche.
Perché: per correggere miti alimentari radicati e definire un apporto proteico sicuro, efficace e orientato alla longevità.

In sintesi:

  • Oltre 0,8 g di proteine per chilo non aumentano i muscoli senza allenamento.
  • Surplus proteico con allenamento dà solo circa 400 grammi di muscolo in più.
  • Proteine animali accelerano l’invecchiamento; le fonti vegetali favoriscono longevità.
  • Dopo i 65 anni il fabbisogno proteico cresce fino a circa 0,9–1 g/kg.

Quante proteine servono davvero e da dove dovrebbero arrivare

Secondo Valter Longo, il fabbisogno corretto per l’adulto sano è circa 0,8 g di proteine per chilo di peso corporeo, cioè 48 g per una persona di 60 kg. Superare sistematicamente questa soglia, senza un reale fabbisogno clinico, non porta vantaggi proporzionati.

Un’analisi su quasi mille individui mostra che da 0,8 a 1,3 g/kg, in assenza di allenamento di forza, l’aumento di massa muscolare è pari a zero. Anche con esercizi strutturati, il surplus proteico produce mediamente solo 400 g di muscolo in più: un risultato minimo rispetto ai potenziali danni metabolici a lungo termine.

Il nodo centrale riguarda la fonte proteica. Le carni e molti derivati animali sono ricchi di aminoacidi essenziali che, pur stimolando crescita e anabolismo, agiscono da “acceleratori” dell’orologio biologico. Le proteine vegetali – da legumi, cereali integrali, semi e frutta secca – contengono percentuali inferiori di questi aminoacidi e risultano associate a migliore longevità e minore incidenza di patologie croniche.

Diete iperproteiche, terza età e strategia per la longevità

Gli studi citati da Valter Longo mettono in crisi anche il dogma della “carne per la forza”. In oltre tremila atleti analizzati, i vegetariani (con uova e latticini) mostrano un consumo massimo di ossigeno e una potenza leggermente superiori agli onnivori, pur assumendo circa il 9% di proteine in meno. Chi supera 1 g/kg con proteine animali ottiene un vantaggio medio sulla forza di appena lo 0,5% rispetto a chi privilegia fonti vegetali.

Longo richiama inoltre un errore diffusissimo: confondere il peso dell’alimento con i grammi di proteine reali. Dire “40 grammi di legumi” non equivale affatto a “40 grammi di proteine dai legumi”: per questi ultimi servono oltre mezzo chilo di fagioli o ceci idratati. Da qui l’importanza di consultare periodicamente nutrizionisti qualificati.

Fa eccezione la terza età: dopo i 65 anni, per contrastare sarcopenia e fragilità, è indicato salire a 0,9–1 g/kg al giorno. Il modello complessivo suggerito per l’adulto che punta alla longevità prevede almeno il 50% delle proteine da fonti vegetali, integrazione con pesce 2–3 volte a settimana, carne bianca una volta, uso moderato di uova e latticini.

FAQ

Quante proteine al giorno sono consigliate a un adulto sano?

Per un adulto sano è indicato assumere circa 0,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno.

Le diete iperproteiche fanno davvero aumentare la massa muscolare?

Sì, ma in misura minima: oltre i fabbisogni, il surplus proteico aggiunge in media solo circa 400 grammi di muscolo, a fronte di possibili rischi metabolici.

Perché le proteine vegetali sono considerate più favorevoli alla longevità?

Perché hanno minori percentuali di aminoacidi essenziali “acceleratori” dell’invecchiamento, risultando associate a ridotto rischio di tumori, diabete e patologie cardiovascolari.

Quante proteine servono dopo i 65 anni di età?

Dopo i 65 anni è raccomandato aumentare l’apporto a circa 0,9–1 grammo di proteine per chilo di peso corporeo.

Quali sono le fonti utilizzate per elaborare queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache