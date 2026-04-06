Home / SPETTACOLI & CINEMA / Valter Longo avverte sui rischi nascosti delle diete iperproteiche

Proteine, muscoli e longevità: cosa dice davvero la scienza oggi

Chi: milioni di persone convinte che le proteine siano la chiave di salute e muscoli.

Che cosa: l’abuso proteico, soprattutto animale, non aumenta significativamente la massa muscolare e accresce rischi di tumori, diabete e malattie cardiovascolari.

Dove: il dibattito nasce da analisi cliniche internazionali rilanciate in Italia dal gerontologo Valter Longo sul Corriere della Sera.

Quando: le nuove valutazioni si inseriscono nell’attuale boom di prodotti e diete iperproteiche.

Perché: per correggere miti alimentari radicati e definire un apporto proteico sicuro, efficace e orientato alla longevità.

In sintesi:

Oltre 0,8 g di proteine per chilo non aumentano i muscoli senza allenamento.

Surplus proteico con allenamento dà solo circa 400 grammi di muscolo in più.

Proteine animali accelerano l’invecchiamento; le fonti vegetali favoriscono longevità.

Dopo i 65 anni il fabbisogno proteico cresce fino a circa 0,9–1 g/kg.

Quante proteine servono davvero e da dove dovrebbero arrivare

Secondo Valter Longo, il fabbisogno corretto per l’adulto sano è circa 0,8 g di proteine per chilo di peso corporeo, cioè 48 g per una persona di 60 kg. Superare sistematicamente questa soglia, senza un reale fabbisogno clinico, non porta vantaggi proporzionati.

Un’analisi su quasi mille individui mostra che da 0,8 a 1,3 g/kg, in assenza di allenamento di forza, l’aumento di massa muscolare è pari a zero. Anche con esercizi strutturati, il surplus proteico produce mediamente solo 400 g di muscolo in più: un risultato minimo rispetto ai potenziali danni metabolici a lungo termine.

Il nodo centrale riguarda la fonte proteica. Le carni e molti derivati animali sono ricchi di aminoacidi essenziali che, pur stimolando crescita e anabolismo, agiscono da “acceleratori” dell’orologio biologico. Le proteine vegetali – da legumi, cereali integrali, semi e frutta secca – contengono percentuali inferiori di questi aminoacidi e risultano associate a migliore longevità e minore incidenza di patologie croniche.

Diete iperproteiche, terza età e strategia per la longevità

Gli studi citati da Valter Longo mettono in crisi anche il dogma della “carne per la forza”. In oltre tremila atleti analizzati, i vegetariani (con uova e latticini) mostrano un consumo massimo di ossigeno e una potenza leggermente superiori agli onnivori, pur assumendo circa il 9% di proteine in meno. Chi supera 1 g/kg con proteine animali ottiene un vantaggio medio sulla forza di appena lo 0,5% rispetto a chi privilegia fonti vegetali.

Longo richiama inoltre un errore diffusissimo: confondere il peso dell’alimento con i grammi di proteine reali. Dire “40 grammi di legumi” non equivale affatto a “40 grammi di proteine dai legumi”: per questi ultimi servono oltre mezzo chilo di fagioli o ceci idratati. Da qui l’importanza di consultare periodicamente nutrizionisti qualificati.

Fa eccezione la terza età: dopo i 65 anni, per contrastare sarcopenia e fragilità, è indicato salire a 0,9–1 g/kg al giorno. Il modello complessivo suggerito per l’adulto che punta alla longevità prevede almeno il 50% delle proteine da fonti vegetali, integrazione con pesce 2–3 volte a settimana, carne bianca una volta, uso moderato di uova e latticini.

FAQ

Quante proteine al giorno sono consigliate a un adulto sano?

Per un adulto sano è indicato assumere circa 0,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo al giorno.

Le diete iperproteiche fanno davvero aumentare la massa muscolare?

Sì, ma in misura minima: oltre i fabbisogni, il surplus proteico aggiunge in media solo circa 400 grammi di muscolo, a fronte di possibili rischi metabolici.

Perché le proteine vegetali sono considerate più favorevoli alla longevità?

Perché hanno minori percentuali di aminoacidi essenziali “acceleratori” dell’invecchiamento, risultando associate a ridotto rischio di tumori, diabete e patologie cardiovascolari.

Quante proteine servono dopo i 65 anni di età?

Dopo i 65 anni è raccomandato aumentare l’apporto a circa 0,9–1 grammo di proteine per chilo di peso corporeo.

Quali sono le fonti utilizzate per elaborare queste informazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.