Valentino al centro di un clamoroso scontro tra Giammetti e Cucinelli, accuse sul funerale scatenano polemiche inattese

Valentino al centro di un clamoroso scontro tra Giammetti e Cucinelli, accuse sul funerale scatenano polemiche inattese

Valentino, Giancarlo Giammetti furioso con Brunello Cucinelli: «Non l’ha mai conosciuto, non l’ho visto neanche al funerale»

Lo scontro social

Giancarlo Giammetti, storico braccio destro di Valentino Garavani, ha attaccato duramente Brunello Cucinelli sui social a pochi giorni dai funerali dello stilista. Secondo il cofondatore della maison, lo stilista umbro avrebbe esagerato nel rivendicare un rapporto personale con il couturier scomparso. Giammetti sostiene che Valentino non avrebbe mai conosciuto davvero Cucinelli né lo avrebbe chiamato, aggiungendo di non averlo neppure visto in chiesa durante le esequie. L’affondo più amaro riguarda l’ipotesi che il re del cashmere fosse «troppo occupato a parlare con la stampa» invece che raccogliersi nel lutto.

La polemica nasce dalle interviste rilasciate da Cucinelli prima e dopo la cerimonia, nelle quali parlava di un rapporto «buono» con il maestro dell’alta moda. Le dichiarazioni hanno innescato un immediato dibattito nel mondo del fashion system italiano, già scosso dalla perdita di una delle sue icone assolute.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

Le parole di Cucinelli

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Ospite del programma Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Brunello Cucinelli aveva raccontato che il couturier indossava spesso i capi del suo brand e che, quando si trovava in boutique, scherzava chiedendo uno sconto. Lo stilista umbro aveva descritto Garavani come «piacevolissimo, elegantissimo, perbene», sottolineando il rispetto dei dipendenti per il suo stile di leadership. Quel ritratto affettuoso è stato però letto da Giammetti come un eccesso di confidenza, quasi una rivendicazione di amicizia mai esistita.

Contattato dall’ANSA, Cucinelli ha provato a smorzare i toni definendo le sue frasi una «battuta scherzosa». Ha ribadito di considerare Valentino il «padre» della moda italiana insieme a Giorgio Armani e Gianni Versace, e di essersi sentito onorato nel vedere un maestro di quella statura indossare i suoi capi. Ha anche espresso dispiacere per il malinteso, negando qualsiasi intenzione offensiva verso la maison.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il nodo del rapporto personale

Alla domanda se ci fosse davvero un legame diretto, Brunello Cucinelli ha ammesso di non aver mai conosciuto di persona Valentino Garavani. Ha spiegato che l’atelier umbro considerava il couturier come un cliente dei negozi del brand, insieme allo stesso Giammetti, e che i contatti avvenivano tramite telefonate mentre loro erano in boutique. Per Cucinelli, il solo fatto che indossassero quei capi rappresentava un gesto «nobile» e motivo di orgoglio professionale.

Nel necrologio diffuso sui propri canali, Cucinelli aveva definito Valentino «geniale artista» e «simbolo prestigioso della moda italiana del ventesimo secolo», affidandogli un tributo solenne e quasi liturgico. Il contrasto tra questo registro celebrativo e la smentita pubblica di Giammetti ha reso ancora più evidente la frattura narrativa sul vero perimetro di quel rapporto. Lo scontro solleva un tema ricorrente: i confini tra memoria autentica, storytelling mediatico e costruzione dell’immagine nel fashion business globale.

FAQ

D: Perché Giancarlo Giammetti ha criticato Brunello Cucinelli?
R: Perché ritiene false o ingigantite le dichiarazioni di Cucinelli su un presunto rapporto personale con Valentino Garavani.

D: Cucinelli e Valentino si conoscevano davvero?
R: Cucinelli ha precisato di non averlo mai incontrato fisicamente, parlando solo di rapporti indiretti tramite i negozi del brand.

D: Dove Cucinelli ha raccontato l’aneddoto sugli sconti?
R: Durante la trasmissione «Un Giorno da Pecora» su Rai Radio1 e nelle dichiarazioni ai cronisti prima dei funerali.

D: Qual è stata la reazione di Cucinelli alla polemica?
R: Ha parlato di «battuta scherzosa», ha espresso dispiacere per l’equivoco e ha ribadito grande stima per Valentino.

D: Che ruolo attribuisce Cucinelli a Valentino nella moda italiana?
R: Lo considera uno dei «padri» della moda italiana, accanto a Giorgio Armani e Gianni Versace.

D: Che cosa rimprovera Giammetti a Cucinelli sui funerali?
R: Afferma di non averlo visto in chiesa e allude al fatto che potesse essere più concentrato con la stampa che sulla cerimonia.

D: Cosa ha scritto Cucinelli nel necrologio dedicato a Valentino?
R: Un testo molto solenne in cui definisce Valentino «geniale artista» e «simbolo prestigioso» della moda del Novecento.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?
R: La ricostruzione delle dichiarazioni e della replica di Brunello Cucinelli proviene da un lancio ANSA e da articoli di stampa nazionale che hanno ripreso il caso.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com