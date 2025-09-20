USDC di Circle sfida USAT di Tether nello scontro da 650 miliardi di dollari negli USA

la sfida tra usdc e usat nel mercato stabilecoin statunitense

Il mercato delle stablecoin statunitensi sta entrando in una fase cruciale con l’emergere di una competizione serrata tra Circle’s USDC e Tether’s USAT. Dopo aver dominato a livello globale con USDT, Tether si propone di rafforzare la sua posizione nel comparto domestico con USAT, una stablecoin sviluppata per allinearsi con i nuovi requisiti normativi statunitensi, in particolare quelli introdotti dalla legge GENIUS. Nel frattempo, Circle consolida la sua leadership con USDC, supportata da un’offerta pubblica iniziale che ha raccolto oltre un miliardo di dollari, e da una solida rete di integrazioni con banche, fintech, e sistemi di pagamento. La chiave della competizione risiede nella capacità di entrambe le stablecoin di garantire compliance, sicurezza e integrazione fluida nei circuiti di pagamento e tra gli operatori americani, un elemento essenziale per la diffusione e l’adozione presso i merchant e i sistemi finanziari tradizionali.

Il lancio di USAT da parte di Tether rappresenta una risposta strategica alla crescente richiesta di stabilità e trasparenza nel mercato interno, soprattutto dopo l’adozione del GENIUS Act, che impone rigide regole su riserve e divulgazioni mensili. USAT mira a modulare le sue riserve secondo questi standard, avvalendosi di partnership con Anchorage Digital e Cantor Fitzgerald per il deposito e l’emissione, rafforzando così la propria credibilità e conformità legale nel contesto statunitense.

Di contro, USDC si distingue per una struttura trasparente che dirige la maggior parte delle riserve verso il Circle Reserve Fund, un fondo di mercato monetario gestito da BlackRock e investito in titoli di Stato a breve termine e accordi di riacquisto. Questa configurazione non solo assicura conformità normativa ma ha anche consolidato la fiducia degli operatori, favorendo l’espansione rapida di USDC nel panorama finanziario degli Stati Uniti. La solidità operativa di USDC, insieme alla sua crescente integrazione nelle reti di pagamento come Visa e PayPal, ne fa un competitor difficile da eguagliare, specialmente in termini di velocità di implementazione e affidabilità nei pagamenti.

La sfida tra USDC e USAT si gioca quindi sul terreno dell’adozione presso i merchant, l’efficacia nella gestione delle riserve e la capacità di integrarsi con gli ecosistemi finanziari e tecnologici esistenti, ognuno proponendo un modello differente per rispondere ai criteri normativi e alle esigenze di mercato.

impatto della legge genius sulle riserve e la trasparenza

L’entrata in vigore della legge GENIUS ha rivoluzionato il panorama delle stablecoin regolamentate, introducendo requisiti stringenti in materia di riserve e trasparenza. L’obbligo di attestazioni mensili sulle riserve, la necessità di garantire una copertura con asset liquidi di alta qualità e l’adozione di strutture che escludano rischi da fallimento dell’emittente definiscono un nuovo standard per la credibilità e la sicurezza delle stablecoin.

USAT e USDC hanno adottato strategie differenti per conformarsi a questi requisiti normativi. Tether ha scelto di costruire un’infrastruttura di custodia e emissione basata su partnership consolidate con Anchorage Digital e Cantor Fitzgerald, assicurando riserve allocate in modo conforme e trasparenti rispetto alle prescrizioni della legge.

Parallelamente, Circle concentra la maggior parte delle sue riserve nel Circle Reserve Fund, un fondo a gestione BlackRock composto da titoli di Stato a breve termine e accordi di riacquisto, riconosciuto per la sua trasparenza e affidabilità. Questa impostazione risponde non solo ai vincoli di legge ma soddisfa anche le esigenze dei merchant e degli operatori finanziari in termini di sicurezza, liquidità e facilità di attestazione mensile.

Il divieto esplicito previsto dalla normativa di qualsiasi rendimento pagato dall’emittente sulle riserve implica che il modello di business delle stablecoin debba basarsi sulla gestione efficiente della liquidità e su meccanismi di flottazione. In quest’ottica, la capacità di rispettare i criteri di qualità degli asset di riserva e di fornire tempestive e accurate certificazioni diventa elemento cruciale per guadagnare la fiducia degli utenti istituzionali e commerciali.

Infine, la legge GENIUS ha dato un segnale chiaro sull’orientamento regolatorio verso strumenti finanziari tokenizzati assimilabili a equivalenti di cassa regolamentata. Ciò favorisce l’integrazione con istituti bancari e servizi di custodia, ridefinendo le dinamiche competitive tra emittenti in un mercato che guarda sempre più alla trasparenza e alla compliance come asset strategici indispensabili.

prospettive di mercato e scenari futuri per stablecoin onshore negli usa

Le prospettive per le stablecoin onshore negli Stati Uniti mostrano un evolversi dinamico, con proiezioni che indicano una crescita significativa del mercato nei prossimi anni. Si prevede che l’ammontare totale delle stablecoin emesse conforme alla normativa USA possa toccare tra i 400 e i 650 miliardi di dollari entro il 2027, in base alla velocità di adozione da parte di merchant, banche e infrastrutture di pagamento.

In tale contesto, USDC mantiene una posizione di forza, con una quota stimata tra il 60 e il 65% del mercato onshore, grazie a un modello di emissione pubblica e a solide integrazioni con operatori finanziari tradizionali. USAT di Tether, invece, è atteso raggiungere una quota tra il 20 e il 25%, spingendo sullo sviluppo di partnership strategiche e infrastrutture di custodia per espandere il suo raggio d’azione negli Stati Uniti.

Esistono scenari alternativi che potrebbero modificare queste proporzioni: un’accelerazione nell’adozione di USAT, supportata da una maggiore integrazione con fornitori come Anchorage Digital e Cantor Fitzgerald, potrebbe far lievitare la quota di mercato di Tether fino al 30-35% entro il 2027, con un totale di stablecoin onshore che potrebbe superare i 750 miliardi di dollari.

Al contrario, un’espansione più rapida di USDC unita a una crescita più contenuta di USAT potrebbe concentrare oltre il 70% del mercato sulla stablecoin di Circle, lasciando un bacino complessivo più ristretto attorno ai 550 miliardi. Questi dati riflettono condizioni di mercato concrete più che semplici narrative di marketing, focalizzandosi su fattori chiave quali la copertura di partner, le integrazioni con sistemi di pagamento e la conformità regolatoria.

Le riserve sottostanti giocano un ruolo cruciale in questo scenario: se l’ammontare totale delle stablecoin onshore raggiungesse il trilione di dollari entro fine decennio, la domanda di titoli di Stato americani a breve termine potrebbe oscillare tra i 600 e i 900 miliardi di dollari, influenzando i tassi e la liquidità del mercato. L’impatto macroeconomico di questa dinamica richiede un monitoraggio attento, considerando le implicazioni per il sistema bancario e la gestione della liquidità.

In conclusione, la competizione tra USDC e USAT si articola su un terreno di compliance rigorosa, efficacia operativa e l’abilità di attrarre collaborazioni con banche, merchant e network di pagamento. Il mercato statunitense delle stablecoin onshore si avvia quindi a consolidare i primi grandi protagonisti, definendo un quadro regolatorio e competitivo che influenzerà profondamente l’adozione e l’innovazione nei prossimi anni.