Usa umiliano Caracas: blitz di caccia stealth svela la vulnerabilità militare del Venezuela

Blitz stealth e accecamento della difesa

Nel cuore della notte del 3 gennaio 2026, l’azione militare degli Stati Uniti ha colpito il sistema di difesa del Venezuela con una sequenza coordinata di raid aerei e soppressione elettronica, riducendo a zero la capacità di risposta immediata. I primi bersagli sono stati selezionati per paralizzare i nodi nevralgici: batterie antiaeree, radar di scoperta e inseguimento, centri di comando e controllo, nonché installazioni navali. Le esplosioni secondarie, riprese in diversi video circolati online, indicano la detonazione di depositi di munizioni e missili, confermando la natura “decapitante” del primo colpo.

Secondo fonti convergenti, la fase iniziale è stata affidata a caccia F-35 con profilo low observable, verosimilmente in decollo da Porto Rico, con il supporto di F/A-18 Hornet imbarcati sulla USS Gerald R. Ford e il lancio di missili da crociera Tomahawk contro asset fissi e difese stratificate. In parallelo, velivoli da guerra elettronica EA-18G Growler hanno condotto operazioni di jamming e suppression, oscurando gli apparati radar venezuelani e impedendo l’ingaggio: nessun tracciamento efficace, nessun lancio di missili superficie-aria, nessuna batteria antiaerea attiva.

L’effetto combinato di bassa osservabilità, attacchi stand-off e saturazione dello spettro elettromagnetico ha “accecato” la rete di difesa, creando una finestra operativa per successive fasi cinetiche e per eventuali inserimenti sul territorio. La catena di comando locale è apparsa disarticolata, mentre i siti colpiti mostrano segnali di neutralizzazione funzionale più che di mera distruzione fisica, coerenti con una dottrina orientata alla soppressione prolungata delle capacità A2/AD. Questa impostazione, per tempi, modalità e scopi, richiama il modello impiegato in operazioni a forte componente di sorpresa strategica.

Inserimenti delle forze speciali su Caracas

Le tracce visive notturne mostrano formazioni di CH-47 Chinook in volo a bassa quota sull’area metropolitana di Caracas, indicazione chiara di inserimenti di forze speciali in punti d’interesse strategico. I corridoi aerei, aperti dal precedente accecamento radar, hanno consentito profili d’avvicinamento ravvicinati e rotte di penetrazione con illuminazione minima, coerenti con missioni di sequestro/occupazione temporanea di nodi chiave e con la predisposizione di forward operating sites per la manovra a terra.

Gli obiettivi presumibili includono strutture d’élite nelle vicinanze della capitale, depositi sensibili, centri di telecomando e aree di snodo della sicurezza presidenziale, con la possibilità di puntate di cattura nei confronti di leadership politiche e militari. La postura operativa suggerisce pacchetti misti: elementi d’assalto per irruzione rapida, unità di ricognizione per mappare resistenze residue e team ISR avanzati per l’aggancio di bersagli in tempo reale a supporto dei raid aerei.

Riprese distinte documentano l’impiego di AH-1Z Viper in supporto ravvicinato, con raffiche di cannoni a tiro rapido su bersagli puntuali: un segnale della presenza di assetti on call per coprire l’estrazione o la prosecuzione della manovra. La combinazione di trasporto pesante, scorta d’attacco e sopravvivenza elettromagnetica ha consentito l’avvicinamento nelle aree urbane senza una reazione contraerea apprezzabile, in linea con l’annichilimento delle capacità SAM evidenziato nella fase iniziale.

L’architettura dell’operazione risponde a uno schema di “presa dei varchi”: occupazione temporanea di punti-chiave per disarticolare la catena di comando, indurre defezioni mirate e creare pressione psicologica sulle unità fedeli al governo. La dinamica di infiltrazione/estrazione, scandita da finestre temporali brevi e da nodi di atterraggio multipli, indica un disegno finalizzato a massimizzare l’effetto leva su sicurezza interna e percezione del controllo del territorio, più che alla conquista estesa di aree urbane.

Obiettivi strategici e messaggi geopolitici

La selezione dei bersagli e il profilo d’impiego degli assetti delineano una finalità duplice: neutralizzare in modo rapido le capacità A2/AD del Venezuela e generare uno shock di sistema nella catena politico-militare. L’abbattimento della sorveglianza radar, l’interdizione dei centri C2 e il silenziamento delle installazioni navali mirano a impedire coordinamento, mobilità e deterrenza locale, creando una condizione di vulnerabilità percepita che favorisca cedimenti interni.

La presenza di elicotteri d’assalto e scorta su Caracas invia un messaggio operativo: la capacità di colpire, isolare e penetrare in prossimità dei centri decisionali, con opzioni credibili di cattura o disarticolazione del vertice. È una pressione calibrata a indurre defezioni selettive nelle forze armate e a incrinare la coesione delle unità fedeli alla presidenza, aprendo spazi per transizioni controllate o per negoziati da posizione di forza.

La scelta di piattaforme F-35, supportate da Tomahawk e da EA-18G Growler, sottolinea la volontà di mostrare superiorità tecnologica e dominio dello spettro, un segnale rivolto tanto agli apparati venezuelani quanto agli alleati e ai competitor regionali. Il richiamo implicito è alla capacità statunitense di condurre campagne a bassa firma, con tempi di preavviso ridotti e margini di negazione plausibile, replicando schemi già sperimentati in operazioni caratterizzate da sorpresa strategica.

Il parallelismo con l’assalto a Panama evoca un precedente in cui il dispositivo militare è stato usato per forzare un esito politico, in presenza di accuse legate al narcotraffico e all’uso distorto delle strutture statali. Il contesto attuale introduce però una dimensione più netta di interdizione preventiva: neutralizzare infrastrutture critiche senza occupazione estesa, lasciando aperto il ventaglio di esiti, dalla resa mirata alla destabilizzazione controllata delle leve del potere.

Il segnale geopolitico si proietta sull’intero emisfero: dimostrare capacità d’intervento rapido e chirurgico, impedire che fattori di crisi si consolidino e dissuadere eventuali sponsor esterni dall’offrire supporto tangibile. Per gli interlocutori regionali è un invito a ricalibrare posture e alleanze; per i partner transatlantici, la conferma della prontezza a sostenere architetture di sicurezza multilivello con forte componente aeronavale.

L’impianto dell’operazione, più orientato alla paralisi funzionale che alla distruzione infrastrutturale, è coerente con una strategia di pressione progressiva: mantenere il controllo dell’escalation, preservare margini di gestione politica e influenzare la narrativa internazionale. La combinazione di visibilità selettiva – video notturni di elicotteri e attacchi di precisione – e opacità tattica sugli obiettivi di cattura produce un effetto di deterrenza mirata, alimentando l’incertezza tra i decisori locali e moltiplicando l’impatto psicologico ben oltre il danno cinetico.

FAQ

  • Qual è stato lo scopo principale della prima ondata di attacchi?
    Disarticolare le capacità di difesa aerea e comando-controllo venezuelane per creare una finestra operativa sicura a favore di ulteriori azioni.
  • Perché l’impiego di F-35 e guerra elettronica è stato decisivo?
    La bassa osservabilità e il jamming dei EA-18G Growler hanno impedito al Venezuela di tracciare e ingaggiare efficacemente gli assetti in arrivo.
  • Cosa indicano i voli di CH-47 su Caracas?
    Inserimenti di forze speciali verso nodi strategici, con possibili missioni di cattura, interdizione e raccolta ISR.
  • Qual è il messaggio geopolitico inviato dalla manovra statunitense?
    Dimostrazione di capacità di intervento rapido e chirurgico, con potenziale deterrente verso attori regionali ed esterni.
  • Gli attacchi puntano alla distruzione o alla paralisi funzionale?
    Predomina la paralisi funzionale delle infrastrutture critiche, per controllare l’escalation e preservare opzioni politiche.
  • Perché viene citato il precedente di Panama?
    Perché richiama un modello operativo orientato a risultati politici attraverso superiorità militare e sorpresa strategica.

