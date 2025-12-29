Età pensionabile: governo sotto assedio, giovani chiedono flat tax mentre l’Irpinia lotta per l’acqua

pensioni e flat tax: richieste della maggioranza negli odg

La maggioranza parlamentare ha concentrato una parte rilevante degli ordini del giorno presentati alla Camera su strategie previdenziali e misure fiscali mirate ai giovani lavoratori. Tra le proposte emergono richieste concrete di sospensione dell’innalzamento dei requisiti pensionistici previsto dal 2027 e la reintroduzione di regimi fiscali agevolati per gli under 30 e under 35. Le mozioni sollecitano valutazioni compatibili con i vincoli di finanza pubblica, con l’obiettivo dichiarato di promuovere stabilità contrattuale, salari adeguati e il rientro di talenti dall’estero. Queste istanze segnano un tentativo della maggioranza di correggere aspetti non inclusi nella legge di Bilancio.

La proposta della Lega, a prima firma del deputato Virginio Caparvi, impegna l’esecutivo a valutare la sospensione, anche temporanea, dell’aumento progressivo delle soglie pensionistiche previsto per il 2027, richiedendo analisi tecniche sulla sostenibilità finanziaria dell’intervento. Contestualmente si ripropone la misura della *flat tax* rivolta ai giovani: un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali entro determinati limiti di reddito, finalizzata a favorire l’occupazione stabile e incentivare il rientro degli under 35. Si chiede pure di considerare il ripristino della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2026 come opzione alternativa nei rapporti con il concordato preventivo.

Le richieste puntano su strumenti che combinino incentivo fiscale e politica occupazionale, sottolineando la necessità di politiche redistributive mirate a favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro. Le formulazioni degli odg prevedono monitoraggi e valutazioni dell’impatto sulle finanze pubbliche, lasciando aperta la porta a soluzioni temporanee o selettive e ribadendo la priorità di non compromettere la sostenibilità del bilancio statale.

Nel merito tecnico, gli odg richiedono al governo di predisporre studi di impatto che misurino la platea beneficiaria, il costo atteso e gli effetti sul gettito fiscale, nonché di valutare parametri di eligibilità (età, limiti di reddito, durata dell’agevolazione). L’obiettivo politico è chiaro: coniugare tutela previdenziale e competitività fiscale per attenuare il gap tra riforme strutturali non realizzate e le esigenze immediate dei giovani lavoratori.

affitti, locazioni e misure per il mercato immobiliare

Nel testo che segue si analizzano le istanze contenute negli ordini del giorno della maggioranza in materia di affitti e mercato immobiliare, con particolare attenzione alle proposte operative per incentivare locazioni stabili, ristabilire equilibri contrattuali e ridurre la morosità involontaria. Vengono esaminate le richieste di adeguamento fiscale sugli affitti, modifiche procedurali per gli sfratti e strumenti di intervento pubblico volti a favorire la disponibilità di alloggi a canone sostenibile, contestualizzando le misure rispetto ai vincoli normativi e finanziari esistenti e alle necessità dei mercati urbani e dei piccoli centri.

La maggioranza pone al centro la stabilità contrattuale come strumento di politica abitativa. L’odg promosso da Noi Moderati, a firma di Maurizio Lupi, propone incentivi fiscali per favorire contratti di locazione a lungo termine e interventi mirati per rafforzare la disciplina sugli sfratti. In concreto si sollecita la revisione delle aliquote applicabili ai redditi da locazione per rendere fiscalmente più conveniente il rilascio di contratti pluriennali rispetto alle locazioni brevi e speculative.

Sul fronte procedurale, viene richiesto di valutare la trasformazione del contratto di locazione in titolo esecutivo al termine della locazione, con l’obiettivo di accelerare le esecuzioni forzate nei casi di rilascio previsto. La proposta mira a evitare i lunghi contenziosi che gravano sui proprietari e a ridurre l’arretrato giudiziario, pur richiedendo garanzie procedurali per evitare abusi e tutelare gli inquilini in difficoltà. Gli odg invitano il governo a predisporre un quadro normativo bilanciato che contempli tempi certi per l’esecuzione e misure di protezione sociale per i nuclei vulnerabili.

Altro punto rilevante è il recupero della capacità di intervento pubblico nel mercato degli affitti. Si sottolinea la necessità di ristabilire fondi mirati, analoghi al Fondo per la morosità incolpevole, e di valutare strumenti di incentivazione per la riqualificazione del patrimonio abitativo privato destinato alla locazione a canone concordato. Le proposte includono agevolazioni fiscali per ristrutturazioni che portino gli immobili sul mercato delle locazioni stabili e meccanismi di garanzia del credito per ridurre il rischio percepito dai proprietari.

Gli odg richiedono inoltre l’implementazione di misure fiscali e amministrative per contrastare le locazioni irregolari e l’evasione. Tra le ipotesi vi sono l’introduzione di crediti d’imposta per contratti registrati digitalmente, la semplificazione degli adempimenti fiscali per i locatori e la promozione di piattaforme telematiche per la gestione trasparente dei canoni. Si sottolinea la necessità di coordinare queste iniziative con politiche abitative locali per evitare effetti distorsivi nei mercati urbani più tesi.

Infine, la maggioranza evidenzia l’urgenza di misure su base territoriale: incentivi specifici per le aree con scarso mercato locativo, politiche di sostegno per studenti e lavoratori precari e programmi per aumentare l’offerta di alloggi temporanei o transitori in contesti di emergenza abitativa. Gli ordini del giorno richiamano il governo ad elaborare programmi differenziati per città metropolitane e piccoli comuni, tenendo conto delle peculiarità demografiche e della disponibilità di risorse pubbliche.

crisi idrica in Irpinia, infrastrutture locali e interventi territoriali

La crisi idrica che interessa vaste porzioni dell’Irpinia e del Sannio è stata sollevata come questione di rilevanza nazionale dagli ordini del giorno della maggioranza, che ne richiedono il riconoscimento come emergenza idrica e l’adozione di azioni straordinarie. Le sollecitazioni parlamentari puntano a interventi infrastrutturali immediati e a medio termine, volti a garantire approvvigionamento, sicurezza idrica e resilienza del sistema territoriale, con priorità a investimenti per reti idriche, serbatoi e opere di mitigazione delle perdite. Si chiede altresì di prevedere criteri di finanziamento straordinario per i Comuni colpiti e misure di sostegno alle attività economiche e agricole maggiormente esposte.

Nel merito tecnico gli odg segnalano la necessità di avviare cantieri prioritari per la riparazione e la potenziamento delle condotte principali, insieme a progetti di captazione e accumulo che riducano la dipendenza da sorgenti stagionali. Viene richiesto al governo di predisporre analisi idrogeologiche aggiornate e di coordinare gli interventi con le autorità regionali e gli enti gestori del servizio idrico integrato, al fine di ottimizzare la pianificazione e velocizzare le procedure autorizzative. Le proposte richiamano l’attenzione sulla necessità di monitoraggi continui e di piani di manutenzione straordinaria per ridurre perdite e inefficienze.

Accanto alle opere civili, gli odg sottolineano l’importanza di misure di natura amministrativa: semplificazione delle gare per lavori urgenti, deroghe temporanee alle normali procedure di spesa e l’attivazione di fondi ad hoc per garantire liquidità ai Comuni che devono finanziare interventi immediati. Si sollecita inoltre l’adozione di piani di emergenza locale standardizzati, comprensivi di risorse per l’approvvigionamento alternativo, la distribuzione tramite autobotti e il sostegno alle aziende agricole in difficoltà produttiva a causa della carenza idrica.

Le richieste comprendono anche progetti di ampio respiro per la tutela del territorio: opere di difesa idraulica e conservazione del suolo finalizzate a preservare le sorgenti e le falde, programmi di riforestazione e misure per ridurre il consumo idrico nel settore agricolo mediante tecniche di irrigazione a basso impatto e incentivi per l’adozione di tecnologie di risparmio. Viene suggerita la creazione di un tavolo interistituzionale per definire linee guida condivise e criteri di priorità degli interventi, con un ruolo attivo delle comunità locali e degli enti di ricerca per validare soluzioni tecnologiche e gestionali.

Infine, gli odg richiedono che ogni intervento sia accompagnato da un quadro di monitoraggio trasparente e da indicatori di performance, in modo da garantire rendicontazione pubblica sui tempi di esecuzione, i costi sostenuti e i risultati ottenuti. Si prevede altresì il coinvolgimento di programmi europei e fondi strutturali per cofinanziare progetti di resilienza idrica, valorizzando la capacità di attrazione di finanziamenti comunitari per aumentare l’efficacia e la sostenibilità degli interventi sul territorio.

mance, stanziamenti mirati e richieste di riassegnazione delle risorse

Il pacchetto di ordini del giorno della maggioranza include numerose richieste di stanziamenti mirati e di riassegnazione di risorse tra i capitoli di spesa, con istanze che spaziano da investimenti culturali locali a interventi infrastrutturali puntuali. Molti odg sollecitano l’inserimento di finanziamenti ad hoc per progetti identificabili e cantierabili in tempi brevi: completamento di palazzetti e piste ciclopedonali, ristrutturazione di strutture culturali, nuove fermate ferroviarie e contributi per distretti produttivi. Il tema ricorre con l’obiettivo politico di rispondere a pressioni territoriali e a pressanti richieste locali, proponendo impieghi marginali ma immediatamente visibili delle risorse pubbliche.

Negli atti parlamentari vengono indicate cifre precise e cronoprogrammi ridotti per giustificare le richieste: stanziamenti biennali per opere cantierabili, cofinanziamenti per eventi culturali e somme per il completamento di infrastrutture sportive. Le sollecitazioni sono spesso accompagnate da richieste di rimodulazione di capitoli già stanziati, proponendo spostamenti di risorse all’interno dei ministeri o l’utilizzo di economie di bilancio non assorbite. Il tono è pragmatico: puntare su progetti locali che possano mostrare risultati tangibili e produrre ricadute economiche immediate nei territori di rifermento.

Le richieste includono anche proposte di clausole di monitoraggio e rendicontazione per ridurre il rischio di spese inefficaci. Molti odg propongono l’adozione di capi progetto con scadenze e milestone chiaramente definite, nonché la predisposizione di rendiconti semestrali destinati alle amministrazioni locali e al Parlamento. Tale approccio mira a giustificare l’assegnazione di risorse incrementali con criteri di responsabilità e tracciabilità, alla ricerca di un bilanciamento tra logiche politiche territoriali e requisiti di efficacia finanziaria.

Non mancano infine istanze finalizzate alla riassegnazione di risorse ministeriali: alcune proposte chiedono il ridriovero di fondi destinati a spese correnti per investirli in capital spending locale, altre suggeriscono di riallocare economie su programmi non ancora avviati. Tali richieste sollevano interrogativi di compatibilità con i vincoli di bilancio e la necessità di valutazioni tecniche dettagliate per evitare effetti sul deficit. Gli odg richiedono dunque al governo analisi di fattibilità e pareri di ragioneria, evidenziando la necessità di armonizzare interventi emergenti con la disciplina dei conti pubblici.

